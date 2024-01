Under trettonhelgen blev hela min kropp – eller snarare hjärna – besatt. Av en bokdemon som sedan dess vägrat att lämna mig. Jag upplever ett läsflow som jag knappt kan minnas att jag någonsin haft tidigare i mitt liv.

Jag har alltid sett mig som en bokslukare, men det har väl varit lite si och så med läsandet under det senaste året (åren?) om jag ska vara helt ärlig. Det går att skylla på allt möjligt, men lika tråkigt är det ändå. Alltså, jag läser ju nyheter och barnböcker högt för min son. Men de där romanerna som jag älskar att köpa på mig, har inte konsumerats i samma takt.

Men så fick jag en bok jag önskade mig i julklapp och just under årets första lördag öppnade jag den faktiskt och sedan sögs jag in i den förtrollande världen av bokstäver igen. Det var som att hela min själ längtat efter att få läsa och inte stod ut en enda sekund till av alla olästa böcker som trängs i bokhyllan.

Ytterligare fem avhandlades i rask takt den dryga veckan som följde. Och jag fattar inte vad jag gjorde med min tid innan. Inte kan det väl ha varit mobilspelen? Nu har jag tappat lite av den mest maniska farten, men jag vill hålla i och hålla ut. Är det inte läslov även för vuxna snart?