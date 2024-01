”Lilliz” om petningen: ”Inte så mycket andra alternativ än att köpa det”

Marcus ”Lilliz” Nilsson har varit rubrikernas man efter två raka petningar.

Mot Timrå kom han in i andra perioden och höll på att göra mål direkt.

– Det är ingen sits man vill vara i, säger 32-åringen om de senaste laguttagningarna.

Sedan storförlusten mot Skellefteå i torsdags har det varit dagar av skugga för Marcus Nilsson.

Inte nog med att han blev bortplockad från sin egen paradgren, powerplay, på . När Färjestad mötte Rögle dagen därpå var assistkungen uppsatt som 13:e forward med noll minuter i istid.

– Det är ingen sits man vill vara i, man vill spela och bidra, vara med. Det är inte jag som tar ut laget, det är skit samma för mig. Jag försöker bara gör mitt för att spela, säger ”Lilliz”.

Vad fick du för förklaring av Mitell?

– Att vi var tvungna att göra någonting. Vi har ju inte spelat så bra, så någonting behövde göras.

Köper du valet?

– Det finns väl inte så mycket annat alternativ än att köpa det, även fast man kanske är besviken för att man vill vara med och spela. Det är inget att gräva ner sig för, utan göra sitt bästa för att få vara med igen.

Mitell om ”Lilliz”

”Lilliz” intog samma roll även i tisdagens match mot Timrå. Men när ställningen var 0–3 efter första perioden, valde Mitell att ändra i formationerna. Nilssons första byte kom efter 1.30 i andra, vilket höll på att sluta med mål direkt.

– Grymt pass av ”Limpan”. Jag var nog lite kall i grejerna där. Det hade varit skönt att att kommit in och hängt en direkt, men det grinar emot lite.

Hur var det att se på när laget låg under med 0–3 efter första perioden?

– Det är tråkigt såklart, vi vill vinna hockeymatcher. Det var inget vidare att se på när det blir baklängesmål. Tråkigt.

På presskonferensen fick Tomas Mitell frågan om Marcus Nilssons insats.

– Han skapade lite grann och såg relativt pigg ut. Han gjorde det fullgott för att få spela, säger FBK-tränaren.

”Hitta inre glöden”

En som spelade 16.24 och spelade mycket i sina byten var Joakim Nygård. Var det inte friläge i fem mot fem, så var det friläge i fyra mot fem i stället.

– Det finns definitivt lägen, men man är inte skithet just nu och till slut sätter det sig i huvudet. Jag har skapat lägen i många år nu och då vill man ju även at någon puck ska trilla in. Det är bara att kriga på så kommer det.

Nygård skapade, och skapade, hemma mot Timrå. Foto: FREDRIK KARLSSON

Hur trötta är ni på de här matchinledningarna?

– Det känns som man sagt det några gånger nu, men någonstans behöver vi hitta tillbaka. Det ska inte behöva vara att man trycker på en knapp för att komma igång. När någon ryter till så spelar vi bra. Vi behöver hitta den inre glöden i gruppen igen och någonstans där göra det i 60 minuter utan att någon skäller på oss.

Vad är medicinen i Mitells ”utskällningar” som ändå får er att lyssna?

– Det känns som vi tänker att någon annan i laget ska ta tag i saken, väntar på varandra. Och när alla kör och tar tag i sig själv, sätter sina lagkamrater i bra lägen, gör bra byten och investerar i nästa, är vi bra. Visste man exakt vad man ska göra är det enkelt att spela hockey. Vi behöver vilja arbete i hela matcher, annars blir det tufft att vinna dem, säger Joakim Nygård.

Men gör man inte heller mål framåt är det omöjligt att vinna hockeymatcher. I två av de tre senaste matcherna har Färjestad nollats – på hemmaplan dessutom.

– Någonstans måste vi bli lite hetare, sen studsar det emot ibland. Det gäller att ta sig in där det hettar till. Det känns som det finns några sekvenser i andra perioden där vi är någon sekund sena. Vi vill allihop, för det är inte så att vi INTE vill. Det studsar emot just nu men vi måste hitta en väg att ta oss ur den här ”varannan match”-hockeyn.