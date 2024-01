Karlstadsaktuella Henrik Schyffert om Killinggänget: ”En motor på flygplanet har brunnit”

Osäkerheten är ett tveeggat svärd, säger Henrik Schyffert och citerar humornestorn Tage Danielsson.

– Blir det bra så blir det ju det för att jag är rädd att vara dålig. Det är en jäkla stark drivkraft det där, säger han inför fredagens två soloföreställningar i Karlstad.

Sedvanligt svårt häcklad av nättrollen men älskad av publiken och firad av kritikerna reser Henrik Schyffert nu runt med sin första stand up-show på fem år. Att "Schyffert Forever" sammanfaller med den hajp SVT:s tretimmarslånga dokumentär om Killinggänget skapat handlar enligt huvudpersonen själv inte om något slugt manipulerande från hans sida (vilket påstås i en annars översvallande recension av föreställningen i Dagens Nyheter). Tvärsäkra yttranden om att han dessutom inte alls skulle vara så ängslig som han utger sig för att vara tillbakavisar han lika bestämt.

– Vad vet dom? Det är skitsnack. Så är det ju inte, jag är extremt osäker kring det här, säger han på svajig lina från ett försenat tåg.

Som en tennisserve

Den härligt distanslösa titeln "Schyffert Forever" är således en chimär, men samtidigt inte. Från början var idén med showen att anamma den rättframma attityden i Iggy Pops 70-talshit "Lust for life", och ”bara göra roligt”.

– Den glada kaxigheten, jag ville dit. Så där kom namnet. Man behöver inte vara så tillbakalutad hela tiden, tänkte jag. Man kan vara lite framåtlutad också, som när man ska slå en tennisserve.

”Det finns nåt Tage Danielsson-citat, att utan tvivel är man inte klok, och det tror jag är sant.” Foto: Morgan Norman

Han berättar hur han ser upp till och beundrar den komiskt självinsiktslösa larger than life-pondus skådespelargiganter som Margaretha Krook och Ernst-Hugo Järegård hade, närbesläktad med rockbandet The Hives långfinger mot jantelagen.

– Man blir ju väldigt glad av sånt där. Som när de presenterar sin nya skiva som "the soon to be award-winning album". Den har inte vunnit några priser, men det kommer den! Jag är inte riktigt där än, men jag avundas dem som kan.

Men är inte alla konstnärer, om det nu är nåt slags konst du sysslar med, egentligen osäkra?

– Det finns nåt Tage Danielsson-citat om det där, att utan tvivel är man inte klok, och det tror jag är sant. Skrapar man på ytan är nog även de allra mest självsäkra jäkligt osäkra. Jag tror att det är en rustning man sätter på sig.

– Och jag ska nog inte bara säga att det vore bra om den där osäkerheten försvann, för den gör väl också att man jobbar ett varv till med saker. Blir det bra så blir det ju det för att jag är rädd att vara dålig. Det är en jäkla stark drivkraft det där.

”Jobbig grej privat”

När förstaserven slog i nät under manusarbetet i höstas blev föreställningen inte den Iggy Pop-bagatell Henrik Schyffert först föreställt sig.

– Det vore tråkigt att berätta allt, det får man väl se på plats tänker jag, men det hände en ganska jobbig grej privat. Och jag kände att det där måste nog med, för det hänger liksom ihop med allt skämtande också. Så jag pratade med alla i familjen, alla som var involverade i det som hände, och de tyckte att jag skulle köra. Så jag ville göra en sak, skulle göra en sak, sen blev det något annat. Det var en chansning.

Henrik Schyffert har fått glödande recensioner för sin nya soloföreställning. Foto: Esbjörn Lindberg

Som alltid rymmer en stand up av Henrik Schyffert iakttagelser om stort som smått.

– Det svåra är ju att hitta det som alla har varit med om, men ingen sagt. Det är tricket. Den bästa svenska stand up-rutinen nånsin har Adde Malmberg gjort, när han redde ut det här med alla jävla ribbstolar som finns i landets samtliga gympahallar. Hur de bara hänger där utan att någon egentligen använder dem.

Han börjar garva.

– När han pratar om den där ribbstolsfabriken i Värnamo som fick beställningen på tolv komma åtta miljoner exemplar eller nåt i början av 70-talet. Alltså, det är en sådan jäkla bra observation. Där har du något alla har sett, men ingen har pratat om. Det är dit man alltid vill.

Snarare än att göra det förväntade, vilket i Henrik Schyfferts fall kanske hade varit att fylla en föreställning med skämt om sitt dagliga liv som 50-plussmåbarnsfarsa.

– Det är lite uttjatat så jag har försökt anstränga mig att hitta vinklar på det som inte är ”gammal pappa”-grejen, för det har jag hört andra säga till leda. Det känns så jäkla tradigt nu.

”Alla har veto”

I samband med premiären för dokumentären om Killinggänget har Henrik Schyffert, som väl får sägas vara den mest publika i den brokiga sextetten, fått många frågor om gruppens framtid. Blir det något mer?

– Alltså, jag vet inte. Det är väldigt svårt att få alla att tycka att en idé är fantastisk. Det har ju alltid varit vår grej, ska du få nånting gjort så måste du övertyga de övriga fem att det är skitbra. Inte fyra av dem, då blir det inget. Utan fem. Men det har också varit ett bra filter.

Alla har så att säga vetorätt?

– Alla har veto. Men man får inte slösa med det heller, man får spela ut det nån gång, men inte hela tiden. Det finns en oskriven regel där.

Killinggänget från vänster: Johan Rheborg, Tomas Alfredson, Martin Luuk, Henrik Schyffert, Robert Gustafsson och Andres Lokko. Foto: Peter Lindgren/TT

”En motor har brunnit”

En av höjdpunkterna i dokumentären är när medlemmarna fnissandes turas om att högläsa ur det manus som låg bakom den lite bortglömda pjäsen ”Drömmen om Herrön” på Dramaten 2009. Det hittills senaste Killinggänget gjort tillsammans.

– Vi hade ju inte läst det där sedan vi skrev det, så det var första gången på 15 år. Jag har saknat att vara med dem, vi har ju väldigt roligt när vi är tillsammans. Det finns ju en anledning till att vi gjort så mycket ihop.

Vem av er behöver Killinggänget mest i dag, ur ett karriärstrategiskt perspektiv?

– Haha ... problemet är ju att det är ingen som gör det. Förut drev ju det på, ”kom igen, vi måste jobba!” Jämte lusten. Nu är det bara ur lust något måste komma. Det är en motor på flygplanet som har brunnit, vilket gör att det är ännu trögare att få upp det i luften.