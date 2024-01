Så mycket fikas det på kommunen – rör sig om miljonbelopp: ”Fika är viktigt”

Har du någon gång funderat över hur mycket det fikas på Karlstads kommun? Det kan VF nu ge svar på.

Och det handlar om många miljoner kronor varje år.

– Fika är viktigt, så är det ju, konstaterar Ulrika K Jansson, kommundirektör i kommunen.

Fikaraster är ett stående inslag på många arbetsplatser och att arbetsgivaren bjuder på kaffet är snarare regel än undantag. Befinner man sig i en mötesdominerad bransch är frallor och fikabröd inte heller helt ovanliga inslag i vardagen.

Karlstads kommun är inget undantag. Här fikas det årligen för flera miljoner kronor och det handlar om såväl kaffepengar som kostnader för lättare mellanmål, fruktkorgar och tårtor. I kommunens eget konto som är avsett för fika landade kostnaderna under 2022 på knappt 9,7 miljoner kronor och strax innan utgången av 2023 låg kostnaderna på drygt nio miljoner kronor.

Attraktiva arbetsgivare

Kommundirektören Ulrika K Jansson konstaterar att det kanske låter som en hög summa, men att den måste sättas i perspektiv till hur många anställda det finns och hur mycket kommunen omsätter.

– Visst är det mycket pengar, men om man sätter det i relation till hela kommuns omsättning så är det ungefär 0,1 procent. Slår man ut det per anställd så landar man på cirka 75 kronor per månad eller ett par kronor per dag som läggs på fika, säger hon.

Ulrika K Jansson, kommundirektör i Karlstad, tycker att fikandet är viktigt för de kommunanställda. Foto: Helena Karlsson

Samtidigt är det en peng som Ulrika K Jansson menar att det är viktig att man som kommun också tillåter sig att lägga på personalen.

– Vi behöver arbeta med att vara attraktiva som arbetsgivare och att motivera anställda att göra ett bra jobb, då är det här sådant som kan spela roll. Sedan är det klart att det här är en utgift som man också behöver se över, säger hon.

Mest billigfika

De delar inom kommunen som står för det mesta av fikandet är barn- och ungdomsnämnden och vård- och omsorgsnämnden, som också är de två mest personalintensiva förvaltningarna. De två förvaltningarna (inklusive nämnderna) står för drygt hälften av kommunens totala fikanota.

Barn- och ungdomsnämnden la under 2022 drygt 3,3 miljoner på fika, och under 2023 sjönk den siffran till strax över 2,7 miljoner kronor.

– Det är följden av en medveten strategi vi har för att spara pengar. Vi fikar och lunchar inte externt längre, utan vi löser det på hemmaplan, och vi har sett en stor kostnadsminskning efter att vi har gått över till egen fika, säger Christina Widén, ekonomichef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Tittar man på barn- och ungdomsförvaltningens fikakvitton så är de främst från större volymleverantörer och få kommer från rena bagerier eller caféer.

– Man ser inte Artisan bland våra kvitton, utan man ser Ica Menigo. Och så ser man bröd, smör och hushållsost. Vi ska inte vara drastiska och ta bort all fika, för lite guldkant ska man kunna ha, men det blir billigfika på hemmaplan kan man säga, säger Christina Widén.

Många anställda

För vård och omsorg handlar det om cirka 2,5 miljoner som årligen läggs på fika.

– Det är klart att det är mycket pengar, men det är också väldigt många anställda, säger Karin Jonsson, ekonomichef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Enligt Karin Jonsson handlar en stor del av den notan om den dagliga konsumtionen av kaffe, te och varm choklad.

– Sedan ser vi att det framförallt i samband med till exempel planeringsmöten också bjuds på fika eller frallor. Utöver det så har vi fruktkorgar ute i verksamheterna och jag vet också att det i somras när det var väldigt varmt köptes in vätskeersättning till personalen, säger hon.

Det går framförallt åt mycket kaffe på de större förvaltningarna. Foto: Henrik Montgomery/TT

Inom vård och omsorg köps det också in en del fika som inte går till personalen, utan till andra som befinner sig i deras verksamhet.

– Framförallt inom funktionsstöd och daglig verksamhet där man fikar gemensamt vid vissa tillfällen. Men det handlar om en mindre del av kostnaderna, säger Karin Jonsson.

Externt fikande

Barn- och ungdomsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen är stora förvaltningar, med drygt 2 000 anställda vardera, så slår man ut fikakostnaden per person landar man i båda fallen runt 1 150 kronor och år. Däromkring ligger också snittet för kommunen som helhet, med sina drygt 8 000 anställda.

Klart dyrast räknat per anställd är fikanotan som gäller för kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Där landar den på runt 3 000 kronor per anställd och år.

– Där måste man tänka på att det inte bara är tjänstepersoner som fikar, utan att man ibland också bjuder på fika tillsammans med externa aktörer. Just kommunledningskontoret har ganska många externa möten med representanter från näringsliv, universitetet och föreningar, så det är inte så att respektive medarbetare får mer fika, säger Ulrika K Jansson.

Upphandlade leverantörer

De större förvaltningarna köper en stor del av sin fika från stora leverantörer inom dagligvaruhandeln, medan exempelvis kommunledningskontoret köper mer från leverantörer som säljer det som vi mer traditionellt kanske räknar som fika, alltså olika typer av fikabröd, bakverk och mackor.

På det här området har Karlstads kommun upphandlat fem lokala caféer och bagerier som ska förse kommunen med fika. Det handlar om Lindhés, Swenströmskas, Olssons, Hotel Drott och Claesssons och tillsammans sålde de fika till kommunen för cirka 1,4 miljoner kronor under 2023. Tittar man på kvitton från de här leverantörerna så handlar det till stor utsträckning om vetekransar, bullar, semlor och liknande bakverk, samt frallor till möten och tårtor och smörgåstårtor till större firanden.

Veronica Amnell Lindhé driver Lindhés, som är det mest populära bageriet när kommunen väljer. Foto: Tommy Pedersen

Störst del av den kakan, knappt 700 000 kronor, gick till Lindhés bageri.

– Det märks att vi har kommunen som kund, absolut. Ett tag så hade vi nästan inga beställningar alls från kommunen, men sedan de gjorde den här upphandlingen så har vi fått många, säger Veronica Amnell Lindhé, som drivit bageriet i snart tolv år.

Vad brukar de beställa för någonting?

– Det är allt möjligt. Bakelser, fikabröd, smörgåsar. Tårtor och smörgåstårtor ibland. Det är framförallt många små beställningar från många olika verksamheter .

Det är en viktig kund?

– Alla våra kunder är viktiga, men visst är det en stor kund. Och det känns såklart jättebra att de väljer att handla hos oss.

Frallor och kaffe

Näst efter Lindhés av de upphandlade leverantörerna kom Claessons, som ligger i Karolinen där även flera kommunala verksamheter håller till, med knappt 500 000 kronor. Utifrån de kvitton som VF tittat på så handlar det här i stor utsträckning om frallor, kaffe och lättare förtäring till möten och konferenser.

De övriga upphandlade leverantörerna har fått betydligt färre beställningar från kommunen inom kategorin fika, där Swenströmskas landat på med 93 000 kronor, Olssons på 82 000 kronor och Drott som bara sålt för cirka 1 800 kronor till kommunen under 2023.

Ibland bjuds det på finfika, men en stor del av kostnaderna handlar om mackor och enklare längder. Foto: Lisa Olaison

Utöver dessa upphandlade leverantörer så märks även en del andra caféer i Karlstad som relativt frekventa när det gäller kommunens fikabeställningar. Café Råtorp sålde till exempel för strax över 50 000 kronor, Artisan för 14 000 och Bibliotekscaféet, Coccus AB, hade beställningar till ett värde av cirka 350 000 kronor under 2023. I det sistnämnda fallet handlar det i stor utsträckning om frallor och kaffe, vilket kan hänga ihop med att Karlstads kommun håller sina fullmäktigemöten i Bibliotekshuset.

Kedjor som Waynes och Espresso House, och som är stora i Karlstad, har däremot inte levererat någon fika alls till kommunen.

Smågodis för 55 000 kronor

Tittar man på vilka leverantörer som har fakturerat kommunen för högst summor totalt på kontot som gäller för fika så utmärker sig förutom de redan nämnda fikaleverantörerna framförallt kaffeleverantörer som Jobbmeal och Selecta, där Selecta fakturerade för drygt tre miljoner under 2023 medan Jobbmeal fakturerade för drygt 200 000.

Grossistföretaget Ica Menigo fakturerade för drygt 1,4 miljoner kronor, Coop för 600 000, Axfood för 130 000 och ett gäng enskilda Icahandlare för sammanlagt cirka 250 000 kronor.

Kommunen köpte också frukt från Fruktlådan i Karlstad för drygt 420 000 kronor och godis från Hemmakväll för strax över 55 000 kronor under 2023.