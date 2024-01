Bussar ställs in efter halkan: ”Vi litar på chaufförernas omdöme”

Vädret fortsätter ställa till det för morgonpendlare i Värmland.

På måndagsmorgonen blev många bussturer inställda eller försenade på grund av halkan.

– Det är fortfarande förseningar och kommer vara så under hela dagen, säger Ingela Larsson på Värmlandstrafik.

De många minusgraderna och snöovädren som gäckat Värmland de senaste veckorna byttes under natt till måndagen mot plusgrader och regn. Vilket har orsakat en extrem halka som fått en del trafikolyckor och inställda turer i kollektivtrafiken som följd.

På måndagsmorgonen ställde Karlstads kommun in samtliga skolbussar, vilket kommunicerades till berörda via sms.

Även delar av skolskjutsen i Arvika, Sunne, Kristinehamn och Storfors ställdes in av Värmlandstrafik.

– Det är många inställda turer i både region- och stadstrafiken under morgonen. Det är halkan som ställt till det och det är snorhalt på sina ställen. Även i Kristinehamn ställs alla linjer i tätortstrafiken in under förmiddagen, säger Ingela Larsson, kommunikationsstrateg på Värmlandstrafik.

Än finns ingen prognos för eftermiddagen om skolskjuts och andra inställda turer.

– Det är fortfarande förseningar och kommer vara så under hela dagen. Hur det blir med hemresorna med skolbussarna vet vi inte än. Det beror på hur vädret utvecklar sig och halkbekämpningen går. Skolbussarna går främst på småvägar som är väldigt halkiga och de brukar inte halkbekämpas först av alla.

Beslut om att ställa in turer tas timme för timme, ibland med kortare varsel än så.

– Det är våra chaufförer som avbryter körningen om de märker att den inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt. Det gäller säkerheten för dem själva, resenärerna men även den övriga trafiken. Bussarna är stora fordon och om de halkar över på fel sida av vägen kan få förödande konsekvenser. Det beror inte på någon viss halkgrad eller snödjup utan det är deras erfarenhet och omdöme som vi litar på.

Med den extrema kylan i färskt minne då väldigt många bussar frös sönder och hamnade på verkstaden, är inte problemen helt över. Fortfarande jobbar de inringda mekanikerna för fullt med några av dem.

– Där har Keolis ringt in väldigt mycket personal från övriga Sverige som jobbar både kvällar och helger för att hinna laga dem. Det är fortfarande en del inställda turer på grund av det. Det är inte lika illa som det var härom veckan, men det kommer vara så här ett tag till. Sedan kommer vi ha ett utvärderingsarbete tillsammans med Keolis och Karlstads kommun, hur vi kan undvika att det blir s här igen.

Även bussar som brukar köra på linjen mellan Torsby och Karlstad är på verkstan med inställda turer som följd.

– Där finns ersättningsbussar, men de kan också vara försenade nu under halkan. Det finns en speciell tidtabell på vår webb som man kan hålla koll.

