Med stor förvåning noterar Moderaterna i Torsby att den styrande koalitionen i regionen avser att spara på Torsby sjukhus, och då främst på gynekologiverksamheten. En sådan indragning skulle drabba alla patienter i Nordvärmland mycket allvarligt.

Naturligtvis förstår vi att den ekonomiska situationen i regionen är besvärlig, men det måste väl ändå finnas rimligare saker att spara på? Som vi förstår det på uttalanden från personal arbetandes på avdelningen i Torsby fungerar den utmärkt och håller sig inom budget, så varför är detta något man anser behöver förändras?

Att det främst ska vara just kvinnor i glesbygd som ska dra ett oproportionerligt stort lass när dessa besparingar ska sjösättas är också både typiskt och tragiskt, särskilt när de som genomför indragningarna i andra sammanhang gärna stolt slår sig för bröstet och deklarerar att de är goda feminister och har en bättre människosyn än alla andra.

Verkligheten ser annorlunda ut. Kvinnor boende i Höljes, Torsby, Ransby och Vitsand tjänar precis som sina medsystrar annorstädes redan nu mindre än sina manliga kollegor, och det missriktade sparförslaget innebär att de måste ta ledigt från sina arbeten under ännu längre tid för att kunna genomföra nödvändiga vårdbesök. Dessutom är förbindelserna mellan Torsby och Arvika under all kritik om man reser utan egen bil.

Detta är inte acceptabelt, och Moderaterna i Torsby kommer strida för att Torsby sjukhus får behålla sin gynekologiverksamhet.

Daniel Eriksson (M)

Mikael Persson (M)

Sören Staaf (M)

Lillemor Wass-Ronge (M)

Ulf Ronge (M)

Tommy Persson (M)