Padel kan ersättas med handel i jättebygget: ”Letar efter en uthållig aktör”

Det skulle bli Karlstads största padelanläggning med relax och spa. Men hösten 2022 sattes den tilltänkta hyresgästen We are padel under rekonstruktion.

Nu vill fastighetsägaren Padeltron Karlstad öppna för nya användningsområden.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden ska på onsdag ta ställning till en begäran om planändring för fastigheten längs Mossgatan granne med E18.

– Vi har redan idrott, kontor och parkering. Nu vill vi utöka så att detaljplanen även medger handel och lager, säger Per-Erik Edhlund, styrelseledamot i Padeltron Karlstad AB.

På tomten står redan en byggnad som var tänkt att bli en padelanläggning med 15 banor. Men den hann aldrig öppna innan intresset för sporten dalade. I oktober 2022 ansökte kedjan We are padel, som skulle driva anläggningen, om rekonstruktion.

– Vi hade kontrakt med WAP så vi fortsatte att bygga och dra in vatten, avlopp och fjärrvärme samt våra åtaganden mot Karlstads kommun som en ny gång- och cykelväg, säger Per-Erik Edhlund.

Våren 2023 var bygget så klart det kunde bli utan inredning.

– Då slog vi stopp.

I september 2023 nådde Padeltron Karlstad och We are padel en överenskommelse så att båda parter kunde gå vidare på varsitt håll.

– Sedan dess, det blir fyra månader, har vi letat efter en aktör som är uthållig. Vi har inte bråttom. Vi vill inte hamna i samma läge igen.

Per-Erik Edhlund berättar att ett tiotal aktörer har visat intresse för att etablera sig på platsen med skyltläge mot E18. Det är aktörer inom flera olika branscher.

– Vi vill kunna tänka brett, säger Per-Erik Edhlund om den stundande planändringen.

Om politikerna ger tummen upp hoppas förvaltningen ha utrett saken under fjärde kvartalet 2024. Enligt beslutsunderlaget behöver förvaltningen djupdyka i frågor som parkering samt trafik och logistik kring byggnaden.

För drygt tio år sedan lekte Karlstads kommun med tanken att en livsmedelsbutik skulle passa bra på platsen. Men en livsmedelsbutik på 3 500 kvadratmeter bedömdes ha för stor påverkan på handeln i Ruds centrum och längs Rudsvägen på Norrstrand.

Enligt Per-Erik Edhlund finns det ingen aktör som har första tjing.

– Vi har inte kommit så långt. Det är en stor fastighet (runt 5 500 kvadratmeter) så det är mest troligt att det blir flera aktörer, kanske något i den ena änden på byggnaden och något annat i den andra änden.

Han räknar med att komma till avslut i slutet av 2024 eller i början på 2025.

– Sedan behöver vi bygga om hallen för hyresgästen eller hyresgästerna. Säg att det tar sju eller åtta månader. Då skulle hallen vara inflyttad och klar hösten 2025, säger Per-Erik Edhlund.