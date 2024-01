Flera stjärnor rasar i betyg – men här är spelgeniet som lyfter: ”Dröm att spela här”

VF-läsarnas dom är hård mot ett formsvagt Färjestad.

Endast fyra spelare ökar i snittbetyg jämfört med i november – Marcus ”Lilliz” Nilsson är den som klivit uppåt allra mest.

För VF-sporten berättar han om detaljen bakom lyftet och framtidstankarna.

Tvåa i SHL och två poäng från serieledning, men Färjestads spel har varit upp och ner senaste tiden.

På torsdagskvällen – mitt under Skellefteåmatchen som skulle bli tredje raka hemmaförlusten – öppnade vi upp den andra av tre FBK-barometrar, tillfället där ni får chansen att tycka till.

Och VF-läsarnas dom den är hård, där flera namnkunniga spelare dalar rejält i betyg och flera hamnar på låga nivåer de aldrig varit på förut.

Men så finns där några få som klättrat.

Som Marcus ”Lilliz” Nilsson som i höstas hade 2,88 i snittbetyg – och som nu kliver upp till 3,15. Från strax under bra till strax över bra.

Och ”Lilliz” känner själv igen sig i en formkurva som gått uppåt.

– Ja, det tycker jag. Det började väl lite sådär men det har gått bättre och bättre. Nu senaste månaden tycker jag att jag varit ganska stabil, om vi bortser från Skellefteåmatchen. Jag har skapat ganska mycket varje match, säger 32-åringen.

Av de 24 poäng han gjort på 34 spelade matcher är 21 assist. Det tar ”Lilliz” i topp i SHL:s passningsliga tillsammans med Skellefteås Jonathan Pudas.

– Jag får vara nöjd, det har rullat på med assist egentligen hela säsongen.

”Känns bättre”

Tidigare år har ”Lilliz” berättat hur han tagit sig ur formsvackor efter att ha löst problematik med plösen på skridskorna.

Och tro det eller ej, samma sak skedde nu.

– Ja, faktiskt, säger ”Lilliz” och berättar.

– Den plös jag haft de senaste åren fanns inte längre kvar hos leverantören. Vi letade efter den men utan att hitta.

”Lilliz” har letat och testat, men utan att hitta den rätta känslan. Men till sist, eller plösligt om ni så vill, hittade han en helt ny.

– Den är inte som den gamla, men i alla fall rätt så lik. Plösen är såklart inte hela förklaringen, men det känns bättre med den jag har nu.

FBK speciell klubb

Rätt plös och ökad produktion, perfekt för ”Lilliz” inför de kontraktsförhandlingar som väntar. För efter säsongen går det treårskontrakt han tecknade då han återvände från KHL/Schweiz ut.

Hur tänker du kring framtiden?

– Jag trivs jättebra här och med att bo här. Att spela i Färjestad var en dröm för mig när jag var liten, det är speciellt för mig.

Du känner fortfarande så?

– Ja, jag har väl gjort snart sju säsonger och på ett sätt blir det väl en vardag av det men då och då kommer jag på mig själv med att tänka ”jag spelar faktiskt i Färjestad”. Vi får se vad som händer.

Vad har du för drömmar kvar i karriären?

– Jag vill vinna guld igen. När vi vann, det är det största jag upplevt. Det vore fantastiskt att få vara med om det igen.

Och ”Lilliz” tror på alla sätt och vis att ett elfte FBK-guld mycket väl kan bärgas i vår.

– Visst, nu har det gått lite sämre mot slutet. Jag tror att en nyckel för oss är att få längre anfall, vi har inte haft så mycket tid i anfallszon mot slutet. Är vi där mer och tröttar ut motståndarna, det är då man får med sig fler powerplay.

– Och vi har allt i det här laget som behövs för att vinna igen.

Betygsskalan: 1: Underkänd 2: Okej 3: Bra 4: Mycket bra 5: Landslagsklass Fotnot: Långtidsskadade Mikael Wikstrand och Henrik Björklund saknas i barometern precis som målvaktskvartetten Melvin Asp Cassåsen, Tobias Normann, Melker Thelin och Victor Brattström. Inte heller juniorerna Albert Wikman, Noel Fransén, Elliot Ståhlberg, Jack Berglund och Wille Johansson saknas då de spelat för lite för att betygsättas.

1) David Tomásek

VF-läsarnas snittbetyg: 4,37

Snittbetyg 10 november: 4,30.

Matcher och poäng: 34, 30 (18+12).

Tacklingar: 14.

Istid i snitt: 17.26.

Skotteffektivitet: 25,71.

Corsi: 54,63.

VF:s kommentar: Klar ledning – och den ende av de som var topp tio i november som har ökat. Och när man tittar på produktionen är det lätt att förstå varför då Tomásek på de senaste 18 matcherna gjort tio mål – och snittat en poäng per match.

27-åringen från Prag är redan uppe som femma genom tiderna i poängligan för tjeckiska spelare i Färjestad. Tre poäng till krävs för att tangera Jaroslav Spacek medan det därefter är en bit upp till trean Martin Sevc. Etta? Många tänker nog Milan Gulas med 157 poäng på 207 matcher – men Radek Hamr skrapade ihop hela 195 poäng från sin backplats under de sju FBK-säsonger han gjorde.

2) Victor Ejdsell

VF-läsarnas snittbetyg: 4,15

Snittbetyg 10 november: 4,28.

Matcher och poäng: 34, 29 (16+13).

Tacklingar: 37.

Istid i snitt: 16.41.

Skotteffektivitet: 18,82.

Corsi: 55,97.

VF:s kommentar: Har dippat lite i form mot slutet, men håller sig kvar som en av blott två spelare över 4,0 i betyg. Håller han nuvarande poäng- och målsnitt landar han på 44 poäng och 24 mål – båda skulle vara klara förbättringar mot rekordnoteringar i SHL på 20 mål (i HV 17/18) och 37 poäng (i FBK 20/21).

3) Joakim Nygård

VF-läsarnas snittbetyg: 3,87

Snittbetyg 10 november: 4,50.

Matcher och poäng: 33, 24 (7+17).

Tacklingar: 14.

Istid i snitt: 18.19.

Skotteffektivitet: 11,48.

Corsi: 54,01.

VF:s kommentar: Dra mig baklänges! Nytt bottenrekord för Nygård sedan FBK-barometern infördes för två år sedan, för första gången landar han under 4,0 i betyg. Och det efter att ha satt nytt pers med 4,5 efter första halvan av säsongen. Fortsätter att producera i klump, för har varit poänglös i sex av de tio senaste – men har gjort 3+5 på de fyra matcher han producerat poäng.

4) Carl Dahlström

VF-läsarnas snittbetyg: 3,81

Snittbetyg 10 november: 3,96.

Matcher och poäng: 33, 8 (0+8).

Tacklingar: 4.

Istid i snitt: 19.57.

Skotteffektivitet: 0.

Corsi: 52,52.

VF:s kommentar: Färjestads landslagsback väntar fortfarande på första SHL-målet. Har en strulig period bakom sig där han knappt tränade under flera veckor utan bara spelade matcher. Kör nu för fullt igen och bör kunna ta kliv framöver, för har sviktat lite i det defensiva spelet mot slutet.

5) Carl Lindbom

VF-läsarnas snittbetyg: 3,75

Snittbetyg 10 november: 4,70.

Spelade matcher: 19.

Räddningsprocent: 91,12.

Insläppta mål i snitt: 2,02.

Antal räddningar: 359.

Hållna nollor: 2.

VF:s kommentar: Rejäl sänkning i betyg, men något annat var inte att vänta. Dels då hans prestationer i början var så högklassiga att det inte fanns någon annanstans att gå än nedåt. Dels då han varit skadad senaste månaden.

Men ser man bara till säsongens andra tredjedel har Lindbom 88,24 i räddningsprocent – och har släppt in 3,03 mål i snitt per match.

6) Joel Kellman

VF-läsarnas snittbetyg: 3,51

Snittbetyg 10 november: 3,84.

Matcher och poäng: 33, 15 (6+9).

Tacklingar: 11.

Istid i snitt: 17.58.

Skotteffektivitet: 11,11.

Corsi: 54,72.

VF:s kommentar: Fortsätter att vara stabil och jämn, något som märks i betyget från VF-läsarna där 42 procent satt en trea – och 44 procent en fyra. Får ses som ett lyckat nyförvärv men nog finns en undran om det inte finns mer poäng att få ut från Kellmans klubba? Hade 0,42 poäng per match under den säsong som fick Växjö att köpa ut honom från kontraktet – snittar 0,45 poäng per match nu.

7) Per Åslund

VF-läsarnas snittbetyg: 3,79

Snittbetyg 10 november: 3,83.

Matcher och poäng: 30, 25 (12+13).

Tacklingar: 8.

Istid i snitt: 16.30.

Skotteffektivitet: 23,53.

Corsi: 54,76.

VF:s kommentar: Stabiliteten personifierad – även i VF-läsarnas ögon där han hamnar på nästan exakt samma snittbetyg som i höstas. Klev upp som trea genom tiderna bland målskyttar i Färjestad i veckan som gick och fortsätter Åslund i samma takt resten av säsongen landar han på 19 mål – en tangering av det personliga målrekordet. Som han satte för elva (!) år sedan.

8) Max Lagacé

VF-läsarnas snittbetyg: 3,45

Snittbetyg 10 november: 3,51.

Spelade matcher: 10.

Räddningsprocent: 91,60.

Insläppta mål i snitt: 2,21.

Antal räddningar: 240.

Hållna nollor: 0.

VF:s kommentar: Medan Lindboms prestation dalade efter succéstarten ligger Lagacé mer stabilt och har knappt tappat alls i snittbetyg. Och faktum är att han på sina tio matcher har högre räddningsprocent än Lindbom. Och medan Lindbom kan räknas bort till nästa säsong har Lagacé ett år kvar och ger trygghet åt målvaktsposten framöver.

9) Jérémy Groleau

VF-läsarnas snittbetyg: 3,28

Snittbetyg 10 november: 3,06.

Matcher och poäng: 24, 6 (1+5).

Tacklingar: 25.

Istid i snitt: 15.58.

Skotteffektivitet: 3,85.

Corsi: 53,78.

VF:s kommentar: Ökar – och det med hela 0,22 i snitt jämfört med i höstas och det trots att Groleau under perioden som gått mellan betygsättningarna inte spelade en match i december men som nu ändå tar sig in på topp tio.

24-åringen har sedan återkomsten visat att han med sin fysik har något som ingen av de andra FBK-backarna riktigt besitter – bara Victor Ejdsell i hela laget tacklar lika mycket som ”Growlow”.

10) Joel Nyström

VF-läsarnas snittbetyg: 3,15

Snittbetyg 10 november: 3,33.

Matcher och poäng: 33, 17 (4+13).

Tacklingar: 3.

Istid i snitt: 17.17.

Skotteffektivitet: 5,97.

Corsi: 57,72.

VF:s kommentar: Nog att han dalat lite senaste veckorna, men oväntat likväl att Nyström tappat jämfört med i höstas. För i tredjedelen vi nu har bakom oss har vi perioden där han var SHL:s hetaste back under en månad, och totalt har han gjort 12 poäng på 17 matcher under perioden. Den produktionen har gjort att han slagit nytt poängrekord i SHL. Har haft -3, -10 och -5 i plus/minus under sina tidigare säsonger – har +12 nu.

10) Marcus ”Lilliz” Nilsson

VF-läsarnas snittbetyg: 3,15

Snittbetyg 10 november: 2,88.

Matcher och poäng: 34, 24 (3+21).

Tacklingar: 7.

Istid i snitt: 14.09.

Skotteffektivitet: 8,57.

Corsi: 56,69.

VF:s kommentar: SHL:s assistkung, tillsammans med Jonathan Pudas, fick ett förvånansvärt lågt betyg i höstas trots att han då hade gjort 11 poäng på 16 matcher. Har nu gjort 13 på de 18 matcher som spelats sedan dess och tar ett rejält skutt uppåt från 17:e plats i november.

Delar tiondeplatsen med Joel Nyström, de två har exakt samma snittbetyg.

12) Marcus Westfält

VF-läsarnas snittbetyg: 3,14

Snittbetyg 10 november: 3,28.

Matcher och poäng: 34, 14 (4+10).

Tacklingar: 13.

Istid i snitt: 13.13.

Skotteffektivitet: 10,53.

Corsi: 54,80.

VF:s kommentar: 3,03, 3,12 och 3,15 förra säsongen – efter att ha inlett den här med ett hopp uppåt är han tillbaka på samma nivå nu. Plus 13 i plus/minus är imponerande siffror i den roll Westfält har som fjärdecenter i en enhet som nästan aldrig får offensiva zonstarter.

13) Patrik Lundh

VF-läsarnas snittbetyg: 3,01

Snittbetyg 10 november: 3,05.

Matcher och poäng: 33, 8 (4+4).

Tacklingar: 6.

Istid i snitt: 11.19.

Skotteffektivitet: 19,05.

Corsi: 49,90.

VF:s kommentar: Nästan på samma nivå som i november vilket man i Patrik Lundhs fall får se som godkänt. Hög lägstanivå och faller ytterst sällan igenom även om istiden ofta är begränsad där de 11.19 placerar Lundh på 21:a plats sett till hur istiden fördelas i Färjestad.

Har högst skotteffektivitet i hela FBK under säsongens andra tredjedel, 4 mål på 13 skott innebär att 30,77 procent av avsluten har inneburit mål.

14) Liam Öhgren

VF-läsarnas snittbetyg: 2,98

Snittbetyg 10 november: Betygsattes ej.

Matcher och poäng: 8, 4 (4+0).

Tacklingar: 1.

Istid i snitt: 13.54.

Skotteffektivitet: 23,53.

Corsi: 59,86.

VF:s kommentar: Äntligen igång och spelar efter höstens skadeproblem. Och har varit pigg och aktiv, även efter JVM. Snittar ett halvt mål per match och noterbart är att hälften av målen Öhgren gjort varit matchvinnande.

15) Jonathan Andersson

VF-läsarnas snittbetyg: 2,91

Snittbetyg 10 november: 3,19.

Matcher och poäng: 32, 9 (4+5).

Tacklingar: 8.

Istid i snitt: 16.39

Skotteffektivitet: 10,00.

Corsi: 52,62.

VF:s kommentar: Var tredje högst bland backarna i höstas, tappar nu till fjärdeplats efter att ha blivit passerad av Jérémy Groleau. Har gjort mellan 10-18 poäng under alla sina sex senaste SHL-år – vare sig han spelat i Örebro eller Luleå. Och är på väg mot en liknande notering även nu.

16) Oscar Lawner

VF-läsarnas snittbetyg: 2,81

Snittbetyg 10 november: 3,29.

Matcher och poäng: 34, 11 (2+9).

Tacklingar: 15.

Istid i snitt: 12.53.

Skotteffektivitet: 4,35.

Corsi: 53,46.

VF:s kommentar: Satte nytt personligt barometerrekord i höstas, men är nu faktiskt lägre än han var någon gång under förra säsongen. Har flyttats runt en del i formationerna på slutet och kanske har det fått inverkan på produktionen, för efter att ha inlett säsongen med en lång måltorka har Lawner nu på nytt 15 raka matcher utan målkänning.

17) Linus Johansson

VF-läsarnas snittbetyg: 2,77

Snittbetyg 10 november: 3,92.

Matcher och poäng: 32, 13 (7+6).

Tacklingar: 15.

Istid i snitt: 17.58.

Skotteffektivitet: 13,46.

Corsi: 55,19.

VF:s kommentar: Fick 3,78 i snittbetyg i höstas – och då var det FBK-kaptenens lägsta någonsin i barometern. Men nu har Johansson rasat rejält i VF-läsarnas ögon, en trea är det vanligaste betyget vilket 38 procent sagt men hack i häl kommer de 35 procent som satt en tvåa. Och han rasar rejält på listan, från sjätteplats i november till att nu bara vara 17:e bästa spelare. Upp till bevis framåt för kaptenen!

18) August Tornberg

VF-läsarnas snittbetyg: 2,72

Snittbetyg 10 november: 2,67.

Matcher och poäng: 28, 10 (1+9).

Tacklingar: 14.

Istid i snitt: 14.39.

Skotteffektivitet: 2,94.

Corsi: 61,63.

VF:s kommentar: En av de fem spelare som faktiskt ökar, om än bara med 0,05 i snittbetyg. Hela 54 procent av VF-läsarna har satt en trea.

Fortsätter att vara en stabil spelare för Färjestad, och klubbens sportsliga ledning verkar gilla vad de ser då Tornberg enligt Expressen är överens med klubben om ett nytt kontrakt. Och även i tränarstaben gillar man Tornberg som snittar tre minuter mer per match nu jämfört med efter en tredjedel av säsongen.

19) Axel Bergkvist

VF-läsarnas snittbetyg: 2,46

Snittbetyg 10 november: 2,48.

Matcher och poäng: 22, 9 (2+7).

Tacklingar: 10.

Istid i snitt: 11.21.

Skotteffektivitet: 11,11.

Corsi: 59,16.

VF:s kommentar: Fortsätter att producera väldigt mycket, trots en högst begränsad istid. Och klättrar på FBK-barometern, för medan flera lagkamrater tappat rejält ligger Bergkvist nästan kvar på samma nivå i snittbetyg vilket ger tre placeringar uppåt.

Noterbart: Noterades för en tackling första tredjedelen – har nu delat ut nio stycken under den andra.

20) Mattias Göransson

VF-läsarnas snittbetyg: 2,40

Snittbetyg 10 november: 2,79,

Matcher och poäng: 33, 9 (4+5).

Tacklingar: 1.

Istid i snitt: 15.47.

Skotteffektivitet: 10,81.

Corsi: 53,42.

VF:s kommentar: Hela 48 procent av VF-läsarna sätter en tvåa på Slottsbrosonen som tar ett rejält kliv ner, ett steg som blir än tydligare om vi blandar in förra säsongen där Göransson hade mellan 2,91-2,94.

Anmärkningsvärt: Stod i november inte bokförd för en enda tackling, men det har ökat dramatiskt nu. I alla fall procentuellt då Göransson nu, enligt den officiella statistiken, har delat ut en tackling efter 34 matcher.

21) Magnus Nygren

VF-läsarnas snittbetyg: 2,16

Snittbetyg 10 november: 3,0.

Matcher och poäng: 32, 13 (3+10).

Tacklingar: 10.

Istid i snitt: 18.58.

Skotteffektivitet: 4,55.

Corsi: 48,44.

VF:s kommentar: Backar ganska rejält i snittbetyg efter att hela 67 procent av VF-läsarna nu satt en etta eller en tvåa. Hade gjort tre mål första 16 matcherna, nu på de 16 som Nygren spelat sedan förra FBK-barometern har det inte blivit ett enda.

Men har förtroende hos tränarna, endast Carl Dahlström spelar mer i snitt och Nygren har nästan två minuter mer per match än trean Joel Nyström.

22) Lucas Forsell

VF-läsarnas snittbetyg: 2,12

Snittbetyg 10 november: 2,46.

Matcher och poäng: 28, 3 (2+1).

Tacklingar: 11.

Istid i snitt: 8.34.

Skotteffektivitet: 8,33.

Corsi: 49,86.

VF:s kommentar: Förlängde nyligen med Färjestad, det trots att han under stora delar av säsongen fått ytterst begränsad speltid.

Bara två mål i vinter att jämföra med de elva kassar som Forsell prickade in när hela förra säsongen var spelad. Men faktum är att Forsell håller nästan jämna steg med produktionen från då. För i slutet av januari 2023 hade han gjort tre mål, innan han därefter exploderade produktionsmässigt med 8 mål på de 14 sista matcherna.

23) Michael Lindqvist

VF-läsarnas snittbetyg: 1,83

Snittbetyg 10 november: 2,73.

Matcher och poäng: 32, 14 (6+8)).

Tacklingar: 6.

Istid i snitt: 15.58.

Skotteffektivitet: 9,52.

Corsi: 53,81.

VF:s kommentar: Hamnar sist av alla, och hela 43 procent av VF-läsarna har givit en etta i betyg efter att endast fem procent gjort det i november. Lindqvist låg hela förra säsongen också mellan 2,45 till 2,98 men hamnar nu på en nivå han aldrig tidigare varit på.

Hade säsongens bästa period produktionsmässigt precis efter att förra FBK-barometern gjordes – med fyra mål på fem matcher – men har nu gått mållös sedan den 23 november och blev petad i sista perioden i torsdags. Inte en poäng på de senaste åtta matcherna.