Jag noterar att frågan om alkoholmonopolet är på tapeten igen. Liberala tyckare menar att staten inte ska begränsa våra möjligheter och att svenskarna skulle må bra av att kunna handla kyld starköl i lokala livsmedelsbutiker. Detta är naturligtvis rent hittepå. Vad det handlar om är att alkoholjättarnas lobbyorganisationer kittlat dem med lovord och smicker.

Själv drar jag öronen åt mig.

Stödet för Systembolaget är högt i Sverige. 2023 års förtroendebarometer visade att Systembolaget är det företag som svenskarna har högst förtroende för, före bl.a. IKEA, ICA, Volvo och Coop. Årligen intervjuar SIFO 9000 människor i frågan, och alltjämt tycker tre av fyra att monopolet ska vara kvar.

Idag finns 448 butiker och 480 ombud där det via Systembolaget går att köpa alkohol. Myndighetens uppdrag är att finnas till för alla i Sverige – även de som inte handlar. Detta är helt i linje med vad världshälsoorganisationen WHO säger, nämligen att det finns tre verktyg för att begränsa skadeverkningar från alkoholen: priset, tillgängligheten och reglerad marknadsföring. En avreglering av monopolet kommer därför med all sannolikhet att påverka konsumtionen i landet. En konsumtion som idag är mindre än genomsnittet för både EU och övriga Europa.

Samtidigt är sambandet mellan alkohol och psykisk ohälsa hög. Likaså sambandet mellan olyckor och alkohol och våld och alkohol. Man kan då ställa sig frågan om en avreglering av liberala marknadsskäl verkligen är rätt väg att gå? Vems intressen väger tyngst; folkhälsans eller alkoholjättarnas?

De flesta är slående överens om att avreglering och privatisering i skolan, järnvägen, elmarknaden, vården med mera har skapat kaos. Låt oss komma ihåg det när liberala politiker försöker gå emot svenska folkets vilja och kamma de stora Alkoholjättarna medhårs. Själv röstar jag för att vi tajtar till det lite hårdare, varför inte stänga butikerna på lördagarna med?

Robin Dronsfield