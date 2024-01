Ovanliga eventet till Karlstad: ”Masspsykos som inte går att uppleva någon annanstans”

Rötterna för den amerikanska wrestlingen går att spåra tillbaka till 1800-talet och var ett vanligt inslag på den tidens kringresande karnevaler.

Under 1900-talet etablerades ett system med regionala ligor i USA, där varje territorium hade sina egna mästare. Brottarna själva reste ofta runt mellan de olika ligorna.

Under 1980-talet expanderade WWE (som då hette WWF) ut över hela USA, vilket på sikt dödade det gamla territorie-systemet. Det var under denna tid som wrestling blev mainstream, med stjärnor som Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage, Andre the Giant och The Ultimate Warrior.

Intresset hos allmänheten svalnade sedan under 1990-talet, för att åter blossa upp rejält runt millennieskiftet när wrestlingen blev ”vuxnare”, med större inslag av blod och sex. Storstjärnor under den här tiden var bland andra The Rock och Stone Cold Steve Austin.

WWE står fortsatt starkt både i USA och globalt, och nuvarande mästaren Roman Regins har hållit bältet sedan 2020.

LITEN ORDLISTA:

Kayfabe: Kallas den alternativa verklighet som framförs i wrestling-sammanhang. Om någon till exempel är kayfabe-skadad betyder det alltså att den personen bara är skadad i historien som berättas, och inte på riktigt.

Babyface: Kallas de wrestlare som presenteras som ”goda”.

Heel: Kallas de wrestlare som presenteras som ”onda”.