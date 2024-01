Steppar upp med löpcoach – Sofia, 38, siktar på personbästa: ”Vill utmana mig själv”

Julmaten är uppäten, nyåret passerat med marginal. Var ”mer träning” ett av löftena för 2024? Då kan lite handfast stöd vara nyttigt.

Sofia Johansson, 38, anlitade nyligen löpcoachen Martin Ahlqvist för att nå sitt mål – att springa Stockholm maraton på under tre och en halv timme.

VF kommer att följa hennes resa under våren – och få goda råd även för de som har mer blygsamma ambitioner.

Att det är objektivt bra med träning är nog de flesta överens om, men att faktiskt avsätta tiden och göra det är inte alltid så lätt. Det är jobb och möten och matlagning och tvätt och barnens aktiviteter och – låt oss vara ärliga – en hel del tid framför olika skärmar.

Men det är inte omöjligt.

Sofia Johansson jobbar som narkosläkare på Centralsjukhuset och har två döttrar på sju respektive fyra år, men försöker ändå ta sig ut tre-fem gånger i veckan. Även hon märker dock hur trösklarna blir högre med åren.

– Det tar emot ibland, men för mig är löpningen ett sätt att tömma hjärnan och ladda upp med mer energi så jag försöker verkligen prioritera det. Problemet är att det går i väldigt invanda hjulspår. Jag springer ungefär samma sträcka på ungefär samma tid. Jag står och stampar.

Sofia Johansson beskriver det som att hon ”står och stampar” med sin träning. ”Jag vill få in ny inspiration och motivation, tips om nya övningar och en liten spark i baken”, menar hon. Foto: Peter Bäcker

Det var därför som hon strax före jul tog kontakt med Martin Ahlqvist, som relativt nyligen startade upp sin sidoverksamhet som löpcoach. Han har tidigare spelat fotboll och jobbar till vardags inom räddningstjänsten i Arvika, där det inte är någon nackdel att vara tränad.

– För mig blev det till slut så att jag tyckte det var roligare med löpning än fotbollen, så jag har hållit på väldigt mycket med det. Och jag gillar att hjälpa andra, så jag tänkte att man kan kombinera det.

För Sophia Johanssons del innebär det personliga träningsprogrammet en del styrkeövningar och intervallpass. ”Hon måste vänja kroppen att tåla ett högt tempo under lång tid”, säger Martin Ahlqvist. Foto: Peter Bäcker

När VF träffar Martin och Sofia har de precis inlett den resa som för den sistnämndas del förhoppningsvis ska sluta med ett mycket imponerande slutresultat redan den 1 juni i år: Stockholm maraton under 3,30.

Det skulle i så fall innebära personbästa för hennes del:

– Jag har aldrig tävlat på högre nivå, men sprungit ganska många långlopp – även en del ultralopp som alltså är längre än ett maraton. Personliga rekordet är från 2012 när jag gjorde just 3,30 på Frankfurts maraton. Men då var jag 27 år och barnlös, haha...

Det låter väldigt tufft . Är det möjligt?

– Absolut, säger Martin Ahlqvist och fortsätter:

– Sofia är redan väldigt bra grundtränad, vilket kanske inte gör att hon kan vänta sig jättestora förbättringar. I alla fall inte om man jämför med andra som börjar på en lägre nivå. Men vi har kommit överens om ett träningsprogram som innebär en gradvis upptrappning, och som går ut på att vänja hennes kropp med det tempo som krävs för att nå måltiden.

Löpcoachen Martin Ahlqvist har en enkel filosofi: ”Alla är olika, så jag utgår alltid från individens egna förutsättningar. Alla kan förbättra sig utifrån sin nivå”. Foto: Peter Bäcker

Rent konkret innebär det inte fler träningspass per vecka, men däremot mer genomtänkta övningar. Intervall-pass, en del styrkeövningar med egen kroppsvikt och regelbundna uppföljningar.

– Det är lite upp till var och en hur mycket de vill att jag ska vara med, en del nöjer sig med träningsprogrammet och sedan klarar de sig själva. Men tekniken ger nya möjligheter. Jag kan delta under träningspassen via en app, alltså prata med adepterna via head-set. På det sättet ska jag jobba med Arvika Fotboll framöver, till exempel.

För Sofia Johanssons del kommer det troligast att bli uppföljningar varannan vecka, där hon får rapportera om träningen och framstegen. De båda kommer också att köra några gemensamma löp-pass.

Personliga rekordet på ett maraton satte Sophia för elva år sedan. ”Då var jag barnlös och väldigt bra tränad – det ska bli spännande att se om jag kan nå den tiden”. Foto: Peter Bäcker

– Det ska bli väldigt spännande att se vilka resultat det här ger. Jag vill ju gärna vara en förebild för mina döttrar i det här med att träna och hålla sig i form, och det är också kul om man kan vara en inspiration för de som läser den här artikeln. Dessutom ger det lite extra press att faktiskt genomföra det – för mig brukar det funka väldigt bra. Jag är nog lite knasig, säger Sofia Johansson med ett skratt.

Blir du väldigt besviken om du missar målet?

– Världen går väl inte under, men det är klart det skulle vara trist. Det kan i alla fall inte bli värre än i Australien för ett antal år sedan. Där blev jag övertalad att vara med i ett långlopp långt ute på vischan. Vi var tre stycken som sprang i tokvärmen, och det fanns en enda vätskekontroll – efter halva loppet. Då var jag rätt snurrig på slutet. Men jag var före de andra två i mål i alla fall, haha.

Tja, vi får väl se om ett par månader, när vi gör en första återträff, om Martin fått Sofia på rätt spår...