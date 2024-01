Köldknäppen får bussar att frysa sönder – avgångar ställs in: ”Var ute i god tid”

Inställda bussturer på grund av kylan. Vädret fortsätter att ställa till det för kollektivtrafiken i Karlstad.

– Jag ser fram mot att få tillbaka fordon från verkstaden så att situationen blir normal igen, säger Mathias Lindgren, tätortstrafikchef på Karlstadsbuss.

För drygt en vecka sedan ställdes vissa bussavgångar in eftersom en del fordon blev trasiga på grund av den stränga kylan. Under tisdagsmorgonen var det dags igen. Köldknäppen gjorde att flera stadsbussar gick sönder och därmed kunde inte alla avgångar köras som planerat.

– Under morgonen saknades fem bussar för att vi skulle kunna köra alla turer. Som vanligt vid sådana tillfällen fördelade vi bussarna så att inte någon linje skulle drabbas extra hårt, säger Mathias Lindgren.

Vid lunchtid under tisdagen gick alla avgångar som vanligt, men under rusningstrafiken på eftermiddagen kan ytterligare turer ställas in.

– Det är fler avgångar när folk ska hem från jobb och skola. Någon enstaka tur kan bli inställd. Det hänger på hur snabbt vi får tillbaka fordonen från verkstaden, säger Mathias Lindgren.

Han fortsätter:

– Som resenär är det viktigt att hålla koll på vår reseplanerare och försöka att vara ute i god tid.

Under onsdagen väntar ymnigt snöfall. Det är oklart om det blir några inställda turer då. Foto: Peter Bäcker/Arkiv

Bekymmer vid kyla

För närvarande är tio bussar på verkstaden, för en vecka sedan var det trettio.

– Orsaken till att det blev inställda turer i dag (läs: tisdag) beror på att situationen redan var ansträngd. Alla bussar hann inte bli lagade innan det kom in nya, säger Mathias Lindgren.

Tisdag morgon var det tjugo minusgrader i Karlstad. Bussarna borde väl klara sådana temperaturer?

– De är anpassade att klara sådana förhållanden. Men vi använder 71 bussar i stadstrafik och då är det inte konstigt att några av dem får bekymmer när det är kallt.

Mathias Lindgren säger att det lär dröja ett par veckor innan situationen återgått till det normala.

– Nu ser det ut som att det blir varmare temperaturer igen och då ska förhoppningsvis inte lika många bussar bli trasiga när vi har fått tillbaka dem som nu är på verkstaden.

Oklart om onsdag

Även länstrafiken påverkades av kylan med några inställda turer som följd. Där ska det dock inte finnas några problem för resten av dagen.

Onsdag morgon väntas ymnigt snöfall i Karlstad med omnejd. Finns det risk för inställda turer då med?

– Risken finns, men förhoppningsvis har vi fler bussar att tillgå än under tisdagen, säger Mathias Lindgren.