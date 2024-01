Katten Thomas fast i ett träd i kylan: ”Fattade att han hade ont”

Det har varit ett par turbulenta dagar för Amanda Persson i Karlstad. Hennes katt Thomas som skrämdes av en lösspringande hund hittades fast högt uppe i ett träd i kylan.

Räddaren i nöden blev arboristen Fredrik Ellström.

– Utan honom hade jag inte fått ner Thomas, säger hon.

Thomas som blir sju år i år ligger nu tryggt hemma i lägenheten på Herrhagen. Oskadd, och oberörd över den uppståndelse han skapat de sista dagarna snuttar han gott bredvid matte.

– Han mår bra. Han ligger och snuttar på sin snuttefilt. Den har han haft sedan han var kattunge, säger hon.

”Kände mig maktlös”

Det var i söndags när Amanda skulle släppa in Thomas genom fönstret som brukligt som hunden dök upp från ingenstans och skrämde slag på Thomas, som i panik sprang bort.

Amanda såg på ett ungefär vart katten sprang, och trodde kanske att han gömde sig under det vanliga gömstället. Men hon lyckades inte hitta honom trots att hon letade vid flera tillfällen under söndagen. Under måndagen fortsatte därför jakten efter den försvunna katten.

Till slut hittades han, fast högt uppe i ett träd vid vattentornet på Herrhagen i Karlstad.

– Jag kände mig maktlös. Thomas har aldrig klättrat i ett träd. Jag var ju orolig för att han var skadad också. När jag såg honom så såg det ut som han hade snöklumpar i pälsen. Han hade troligtvis suttit där sedan han sprang i panik, säger Amanda.

– Jag såg att han satt och tuggade på sitt bakben, typ som när de rengör sig. Sedan lät han som när katter har ont. Han morrade lite och då fattade jag att han hade ont. Han måste ha suttit där så himla länge och det var så kallt. Han försökte kanske värma tassarna, eller så kanske han hade snö och is där. Då fick jag ännu mer panik, katter fryser ihjäl om de är ute i den här temperaturen även om de har så mycket päls som Thomas har.

Thomas med sin snuttefilt som han haft sedan han var kattunge. Foto: Privat

Hon berättar också om olyckan för sex år sedan där Thomas bröt sitt ben. Sedan dess är han inte så smidig och efter att ha suttit så länge i trädet i kylan var hon dels rädd för att han skulle hoppa ner och skada sig igen, dels att han skulle frysa ihjäl.

I panik lade Amanda ut ett inlägg på Facebook där hon bad om hjälp och tips. Ett inlägg som engagerade många, och som delades 245 gånger.

Amanda känner i dag stor tacksamhet till alla som ville hjälpa till. Och framför allt till arboristen Fredrik Ellström.

– Det är så fint att se att så många bryr sig.

”Kom ner oskadd”

Hon beskriver själva räddningsarbetet som att hon tittade på en actionfilm där man inte vet utfallet. Och hon berättar att hon kände stor oro då Thomas inte tycker om att bäras.

Men slutet gott allting gott. Några bit- och rivmärken senare var han säkert i mattes famn igen. Han var då kall, blöt och full i skräp från trädet. Men oskadd.

– När jag kunde sträckte jag mig upp och tog honom. Då lade jag honom tätt mot bröstet, och då kändes han så avslappnad.

Hon känner också en viss besvikelse över den hundägare som inte kunde hålla koll på sin hund.

– Jag förstår att den här hundägaren inte ville att hunden skulle jaga en katt men jag såg också att han inte hade någon inkallning på hunden. Jag antar säkert att han såg Thomas springa upp i trädet. Det hade varit schysst om han knackat på och berättat det här. Då hade jag sluppit oron men också hade jag kunnat rädda Thomas snabbare, säger Amanda, och fortsätter:

– Det var också det sämsta tillfället nu när jag har så dåligt ställt den här månaden. Det kostade ju 2 000 kronor men det är klart att Fredrik ska ha betalt. Det är hans jobb. Jag försöker tänka att Thomas kom ner oskadd och han hittades.