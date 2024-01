Nu byggs förnybar energi ut utan subventioner. Den går snabbt att bygga ut, är miljövänlig och långsiktigt hållbar. Fråga alla borde ställa sig är egentligen enkel: ska Sverige ha ett energisystem som är miljövänligt, billigt och säkert, eller ett energisystem som är farligt, dyrt och ohållbart? Det skriver miljöpartisterna Torbjörn Nilsson och Cecilia Boman Lindström.

I en färsk rapport från Chalmers har två forskare, Lisa Göransson och Filip Johnsson vid Avdelningen för Energiteknik, uppskattat de samlade kostnaderna för olika energisystem utan fossila bränslen.

De fann att det mest kostnadseffektiva är ett system med bara förnybara energikällor, som kombineras med batterier och annan energilagring för att hantera variationer i energiproduktion och energianvändning. Ett energisystem med 9 GW kärnkraft – motsvarande vad Sverige hade 2015 – skulle kosta 1650 M€ (ca 18 miljarder kr) mer varje år.

Då har de antagit en livslängd på 60 år för reaktorerna, så den totala merkostnaden blir i storleksordningen 1 100 miljarder. Nu talar Tidölaget om kärnkraft motsvarande tio stora reaktorer – om de menar stora som Olkiluoto 3 så innebär det 15-16 GW totalt, och alltså ytterligare många hundra miljarder i merkostnad.

Ännu högre merkostnader för ny kärnkraft uppskattades nyligen av två forskare vid Institutet För Näringslivsforskning, Pär Holmberg och Thomas Tangerås: 4-11 miljarder per reaktor och år under 35 års tid. För tio reaktorer blir det en total merkostnad på 1 400-3 850 miljarder! Slår vi ut dessa kostnader per hushåll i Sverige blir det en kostnadschock på mellan 8 000 och 23 000 kr extra om året, i 35 år!

Och då har inga av dessa forskare räknat in att kärnkraften även är subventionerad genom att kärnkraftsägarna bara behöver försäkra sig för en liten bråkdel av kärnkraftens olycksrisker. Inte heller kostnader för att forska fram en rimlig hantering av det högaktiva avfallet, istället för att sopa det under mattan 500 meter ner i berget, är inräknade.

Det är hög tid nu att börja prata mer om kostnaderna för ny kärnkraft! Alltför länge har Tidö-partierna kommit undan med att låtsas som att kärnkraften skulle vara billig, lönsam och säker.

I valrörelsen lät det på Ebba Busch (KD) som att kärnkraften skulle bygga sig själv – en retorik som sakta men säkert försvunnit eftersom verkligheten kom ikapp Tidö-partierna. Nu låter det annorlunda – riskerna med ny kärnkraft är många och stora, säger finansminister Svantesson (M). Och det är skattebetalarna som ska stå för notan. Kärnkraftsutbyggnad är deras ideologiska prestigeprojekt, fast det är ogenomförbart utan enorma statliga subventioner.

Vill någon i Värmland på allvar ha kärnkraftverk här i Värmland? Kanske vid Vänern eller vid Klarälven? Och är det verkligen någon som vill ha det fast det är mycket dyrare än de förnybara alternativen, och kräver att vi betalar många tusen extra i skatt varje år?

Dessutom skulle inte en kärnkraftsutbyggnad lösa klimatkrisen. Eventuell nybyggd kärnkraft kommer alldeles för sent för att minska utsläppen i tid – sannolikt om ca 20 år, när klimatutsläppen redan behöver vara borta. Det som kan hjälpa oss att snabbt minska klimatutsläppen är en snabb utbyggnad av vindkraft, solenergi och system för energilagring.

Torbjörn Nilsson (MP), Ulvsby

Cecilia Boman Lindström (MP), Väse

båda språkrör för Miljöpartiet i Värmland