Angelica i Säffle har Sveriges ovanligaste husdjur: ”Han är en tuffare sort”

Angelica Magnusson i Säffle har Sveriges ovanligaste husdjur, enligt försäkringsbolaget Agria. En egyptisk långörad igelkott.

Och det var de långa öronen som fångade hennes uppmärksamhet.

– När jag såg öronen på honom tänkte jag: ”Åh det är en Dobby!” När han är mer avslappnad än nu så står öronen rakt upp, säger hon.

Dobby, som fått sitt namn efter husalfen i Harry Potter, ligger hoprullad som en liten boll i Angelicas händer. Hon har precis väckt honom, och det dröjer inte förrän ett yrvaket litet huvud tittar fram. Dobby ger ifrån sett ett svagt flåsande ljud.

– Om han blir riktigt rädd eller arg låter han nästan som en båtmotor, du vet do do do do, säger Angelica.

Övergivna bebisar

Det är bara två stycken som föder upp den här igelkottsrasen i Sverige, berättar Angelica. Dobby kommer från Danmark.

Dobby blir tre år den 11 juni. Den egyptisk långörade igelkotten kan i människans vård bli uppemot sju år gamla. Foto: HP Skoglund

Att det blev igelkott från början är för att maken är pälsdjursallergiker. Deras intresse för det taggiga djuret väcktes när Mats dotter hittade övergivna bebisigelkottar på gräsmattan när de bodde i Karlstad.

– Vi tog då kontakt med en viltrehabiliterare som förklarade att eftersom de är så små måste något ha hänt mamman. Så vi höll utkik, och mamman hittades senare i en dagbrunn med en bebis till.

I samband med att de hjälpte igelkottarna märkte de att Mats tålde dem. Och efter att ha googlat en hel del på igelkottar hittade de den afrikanska pygmeigelkotten. Som sedan Angelica överraskade Mats med på hans födelsedag.

Det här är nu drygt tolv år sedan, och sedan dess har de haft flera igelkottar och de har även hjälpt till att ta hand om igelkottar som farit illa. Intresset växte så för djuret att Angelica själv numer är certifierad viltrehabiliterare sedan december i fjol. Hon får nu ta emot vilda igelkottar om så behövs, men också ekorrar.

Dobby är en kräsen kotte, här mumsar han på sitt favorit snacks. Foto: HP Skoglund

De har även själva tidigare fött upp afrikanska pygmeigelkottar. Men nu har de bara Dobby.

– Hanar lever gärna själva, så här blir det inga kompisar.

Hur skulle du vilja beskriva Dobby?

– Han är nyfiken. Han kommer fram mycket mer än de afrikanska, de är mer fega. Den här är en tuffare sort av igelkottarna. Och han är energisk, han har inte så mycket ro i kroppen.

Kräsen kotte

Dobby som sprungit och gömt sig i ett annat hus, kommer glatt ut igen när det serveras Zophobas larver. Han tuggar glatt, och ett smackande ljud hörs.

– Det här och mjölmaskar är det som han gillar allra bäst. Varje kväll får han kattfoder. Det är som en fryst liten köttbulle som består av rå kyckling. Det är favoriten i matväg.

Kan de äta frukt eller grönsaker?

– Många gör det, men han är inte alls glad i det. Dobby är ganska kräsen. Det ska vara protein. Det är mycket godare med larv, som också är mer naturligt för dem.

Jag har hört att man inte ska ge dem mjölk. Stämmer det?

– De är laktosintoleranta så de ska inte ha mjölk, det räcker med vanligt vatten.

Känsliga djur

Tidigt märkte Angelica också att det var svårt att få fram information om igelkottar, hon startade då tillsammans med sambon och två till Sveriges tamigelkottförening. Dit kan den vända sig som har funderingar och frågor angående igelkottar.

– Det är många som ringer eller som bara vill ha råd om uppfödare. Det är inte lätt att hitta bra veterinärer i Sverige till exempel. Blir det något med Dobby så är det Göteborg eller Stockholm som gäller där de har exotiska veterinärer.

”Det är ett perfekt djur om man jobbar heltid dagtid för då sover de ändå, och då behöver man inte ha dåligt samvete när man lämnar dem själva”, säger Angelica. Foto: HP Skoglund

Det har blivit allt populärare att ha igelkottar hemma, men många far också illa, berättar Angelica. Det många inte känner till är att en igelkott behöver ha tillgång till stora ytor att springa på. Runt 20 kvadratmeter behövs, men de ska också ha det varmt.

– De här igelkottarna får inte bo ute, de är alldeles för känsliga. Du måste ha typ 22 grader inne på golvet, annars kommer du inte att klara av att ha dem för då går de i dvala och då kan de dö.

Hon nämner också att det är viktigt att städa, ett långt hårstrå på golvet kan för igelkotten vara livsfarligt.

– Det kan lätt vira sig runt fötterna, och då stryper det blodtillförseln. En bekant tog ju hand om en igelkott som fick amputera ena benet på grund av det här.

Dobby är inte jättekelig och vill ligga i knät, men han kommer gärna fram och vill bli klappad och då helst på magen. Foto: HP Skoglund

Dobby huserar i både vardagsrummet och matsalen. Här finns flera hus och sovplatser. Flera kattleksaker ligger spridda på golvet, samt en aktivitetsboll där man kan gömma godis som han tycker om att jaga, berättar Angelica.

– Speciellt kattleksaker som luktar mynta tycker han om. Tycker en igelkott om en doft så biter de och biter de och så slickar de så att de bildar ett skum i munnen. Det drar de sedan ut på taggarna så de får samma doft själva.

Nattdjur

Angelica beskriver igelkottarna som väldigt påhittiga, och det är mer än en gång hon fått leta efter igelkottar i hemmet.

– För många år sedan hade vi en hona, som vi inte hittade. Vi letade, och jag tror vi vände upp och ner på allt. Vi hade då öppet till hallen också, men jag hittade henne inte. Jag tog isär soffan men där var hon inte heller. Men sen när jag satt i soffan så hörde jag något i soffbordet. Då hade hon lyckats klättra upp i en av lådorna, så den lådan fick vi tömma sedan för där låg hon varenda natt sen, säger hon skrattande.

”Här vaktar jag” står det över Dobbys matplats. Foto: HP Skoglund

En igelkott sover runt 12-13 timmar per dygn.

– Det är ett perfekt djur om man jobbar heltid dagtid för då sover de ändå, och då behöver man inte ha dåligt samvete när man lämnar dem själva, säger Angelica, och fortsätter:

– Vi har en kamera här på golvet så vi kan kolla på honom när vi inte är hemma. Vi kan gå in via mobilen. Och han håller på med allt möjligt. Han ska in under saker och mitt framför den står han gärna, och nosen går som bara den.

Fotnot: Agrias lista över de ovanligaste husdjuren baseras på djur som är försäkrade hos ett bolag.