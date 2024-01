Tobias Holmgren applåderar de fyra vännerna som har grundat Karlstads nya klubb för americana, Klubb Rootsy. Det ligger onekligen i tiden, och kan bli en del av det som gör kommunen till en nöjesstad att räkna med.

Jag minns inte hur jag först fick nyheten. Var det via sms? Någon kvällstidnings hemsida? Eller sprang min fästmö plötsligt in i universitetsbiblioteket och viftade med armarna?

Högst oklart, som sagt. Däremot minns jag med fotografisk skärpa hur beskedet fick mig att gapa stort i ospelad förvåning. Morrissey, före detta sångare i kultbandet The Smiths och sedan länge soloartist med sextisju tusen plattor på cv:t, skulle komma till Värmland för två spelningar på Nöjesfabriken.

Jag var då 22 år gammal och Morrissey inte längre gud. Dock ägde det här rum 2006, åtskilliga år före det att den frispråkige skitstöveln gjort bort sig på allvar, och jag ansåg honom fortfarande som utomordentligt hejdundrande stor. Kanske till och med för stor för Sverige. Att han skulle komma till Solstan föreföll ungefär lika osannolikt som att Bruce Springsteen, Michael Jackson och Madonna skulle få för sig att genomföra en gemensam konsert vid Varnumsvikens strand.

Så varför Värmland? undrade jag.

Varför just Karlstad?

En idiotisk tanke, inser jag med medelålderns visdom. Det jag egentligen borde ha sagt är varför inte.

Just den fråga som barndomsvännerna Robin Hultman, Johan Lind, Johan Bergkvist och Alexander Fredriksson ställde sig när de nyligen bildade kulturföreningen Riff Raff Live.

Foto: Marcus Bryngelsson/NWT Arkiv

Hultman berättar för VF att han helt enkelt hörde av sig till musikbolaget Rootsy och frågade varför artister inom paraplygenren americana aldrig stannade i Karlstad under sina turnéer. Ett samarbete föddes, och nu är fem akter bokade till den nya liveklubben Klubb Rootsy som ska hålla till på Gränden – Käk och bärs i Inre hamn.

Att ringa ett samtal och ordna själv. Ett så simpelt och självklart steg – punkens DIY (do it yourself) i sin allra renaste form – och ändå inser inte de allra flesta att det går. Inte ens nu, sisådär tjugo år efter att Twitter har raserat den sista chimären av distans mellan oss vanlisar och kändissfären.

Inga likheter i övrigt, men vännernas attityd för faktiskt tankarna till 16 december 1981 då ett gäng ungdomar bildade den ideella föreningen Rockparty i mörkaste Småland. På den tiden fanns ännu inte några planer på att så småningom arrangera Sveriges största och mest trendsättande musikfestival, men vägen dit känns i efterhand oundviklig, på grund av den okuvliga viljan och självsäkerheten.

”Det var inte då som begreppet myntades att ingenting är omöjligt, men man skulle ha kunnat tro det. Det borde inte ha gått”, säger en av grundarna i Barometerns podcastdokumentär om Hultsfredsfestivalens historia.

Jag har ingen aning om Riff Raffs intentioner, noll, nada, men gissningsvis vill de inte bli Sveriges största av någonting alls. Förmodligen nöjer sig kamraterna med att följa sin egen programförklaring och vara den klubb för americana-akter som saknats i Karlstad. Och det är gott nog.

”I långa loppet är målet att berika Karlstad”, säger Hultman till vår systertidning NWT. Det tror jag att de kan lyckas med. I en tid då countryn dominerar på Billboard Hot 100-listan och har slutat anses som töntig på våra breddgrader, kan någonting som Klubb Rootsy faktiskt vara en del av det som i framtiden gör Karlstad till en nöjesstad att räkna med.

För som sagt: Varför inte?

Allting måste ju inte hända i Stockholm eller Göteborg.

Tobiaskommissionen

Anmälan avseende: ”The Sopranos” på 25 sekunder

James Gandolfini gjorde rollen som maffiabossen Tony Soprano i långköraren ”The Sopranos”. Foto: Evan Agostini

Saken: Enastående maffiaserien ”The Sopranos” har 25-årsjubileum. För att uppmärksamma det publiceras nu samtliga avsnitt av serien på det officiella ”Sopranos”-Tiktok-kontot – komprimerade till 25 sekunder vardera. Givetvis går mycket förlorat längs vägen: De flesta skämten, den underliggande svärtan, karaktärsuppbyggnaden, logiken. Men för den som redan har sett serien i hela dess längd, blir de små snuttarna en fin påminnelse om berättelsens bästa stunder. Dessutom har de byggt upp ett sug i mig att ta mig an serien på nytt. Tänk om någon kunde göra samma sak med exempelvis ”Seinfeld”, ”Twin Peaks” eller ”Star Trek: The Next Generation”? Det vore drömmen.

Beslut: FRIAD

Anmälan avseende: Mat-Tina och Ulf Kristersson i ”Uppdrag: Mat”

Mauri Hermundsson. Foto: Jessica Gow

Saken: Youtubern och TV4-profilen Mauri Hermundsson är en rolig kille och det är svårt att se hans Youtube-serie ”Uppdrag: Mat” utan att genast vilja se ett avsnitt till. Men nu kanske det är slut med den saken. Åtminstone för mig. Nyligen medverkade nämligen kocken Tina Nordström i ett avsnitt där hon skulle tillreda en måltid för 30 kronor, i tävlan mot Ulf Kristersson (M) som fick 300 och komikern Marcus Berggren som gavs hela 30 000 kronor. Vem gjorde det bäst? Hmm. De flesta tv-produktioner gör sig förstås skyldiga till större slöserier än så, men när det har med mat att göra, och konceptet så uppenbart går ut på att kasta pengarna i brasan tillsammans med landets statsminister, blir det på något sätt äckligt i dessa tider när barnfamiljer kämpar för att få tillvaron att gå ihop.

Beslut: Fälld

Anmälan avseende: ”Alf” förblir i stasis

Saken: Det ska medges att jag minns den gamla sitcomserien ”Alf”, om en utomjordings liv hos en vanlig amerikansk småstadsfamilj på Jorden, med ett nostalgiskt skimmer. Förmodligen skulle varken humorn, produktionen eller skådespelarinsatserna flyga särskilt väl i dag. Ändå är det ledsamt att det som nyligen marknadsfördes som en reboot av ett amerikanskt filmbolag, inte alls handlade om någon ny ”Alf”-serie utan bara ett knippe reklamfilmer med den klassiska Alf-dockan i fokus. I stort sett samma antiklimax som 2018 alltså. Då annonserades planerna på ny serie i augusti bara för att strykas tre månader senare. Kanske vilar det en förbannelse över projektet.

Beslut: På återremiss

Tobias tycker om: ”Blodstormen”

John Ajvide Lindqvist. Foto: Jessica Gow/TT

I år kommer andra delen av John Ajvide Lindqvists kriminalsvit ”Blodstormen”, som inleddes med 2022 års ”Skriften i vattnet”.

För den som inte har hört historien: Ajvide Lindqvist fick i uppdrag att skriva ihop ett förslag till nästa bok i ”Millennium”-sviten efter det att David Lagercrantz lämnat skeppet. Bokförlaget gillade dock inte romanen han skrev och skickade i stället vidare bollen till Karin Smirnoff.

Ärrad men inte stupad gjorde han några smärre omskrivningar av sitt manuskript, och vips var romanen ”Skriften i vattnet” utgivningsbar ändå. Med karaktärer som nästan, men inte helt, var identiska med ”Millenniums” ensemble.

Jag blev väldigt förtjust i den första delen. Det ska dock medges att hjältinnan – en författare vid namn Julia – nästan tappar mig tidigt i romanen. Detta när hon i en scen lyssnar till ”Två mörka ögon” av Sven-Ingvars, och fylls av avsmak inför Sven-Erik Magnussons röst.

”Julia gjorde en grimas av äckel när han började sjunga på sin lena värmländska”, skriver Ajvide Lindqvist, och det kokar i mig av sårad lokalpatriotism.

Mitt i sitt förakt märker dock Julia att den lena värmländskan har en oanad effekt på henne. Tårar rinner. Hon spelar låten en gång till, och fortsätter sedan med att gå igenom bandets hela katalog på Spotify.

”Det är bara människor som aldrig har älskat som ogillar dansbandsmusik”, säger bifiguren Irma i nästa kapitel. Vilket knappast stämmer helt, men lite. Åtminstone vad gäller Sven-Ingvars.