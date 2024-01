Mannen bakom Sven-Ingvars och Monica Z är död: ”Grace och elegans”

Musikproducenten och skivbolagsmannen Göte Wilhelmson, som spelat en central roll i Monica Zetterlunds och Sven-Ingvars framgångar, är avliden.

– Han hade något slags grace och elegans över sig. Var av den gamla skolan, säger Oscar Magnusson.

Hade det inte varit för Göte Wilhelmson skulle Monica Zetterlund förmodligen aldrig ha spelat in sitt mest betydelsefulla album, det hon gjorde tillsammans med den amerikanske jazzlegenden Bill Evans och hans band under fyra timmar i Stockholm sensommaren 1964. Göte Wilhelmson, som även producerade skivan, hade skickat ett rullband till Evans med Monica Zetterlund där hon sjöng Beppe Wolgers svenska översättning av jazzpianistens låt ”Waltz for Debby”, ”Monicas vals”. Amerikanen, som då befann sig hos sin mamma i Florida efter att ha genomgått en behandling för heroinmissbruk, ska ha blivit så begeistrad av värmländskans sång att han alltså bestämde sig för att komma till Sverige.

”Waltz for Debbie” med Monica Zetterlund och Bill Evans Trio brukar hamna högt på listor över de bästa svenska albumen någonsin.

– När vi gjorde boken om Sven-Ingvars för ett par år sedan besökte jag och Oscar Magnusson Göte i Stockholm, och han drog sitt livs story och hela den här grejen med Monica. Det var så fascinerande. Vi pratar om en nästan 90-årig musikkarriär. Han började ju som femåring. Göte har betytt så otroligt mycket för svensk musik, men har samtidigt hållit en totalt låg profil. Han var en timid och försynt herre, säger Anders Nilsson, författare till boken ”Sven Ingvars: ett år i taget”.

Anders Nilsson och Ingvar Karlsson med den bok om Sven-Ingvars som kom 2021. Foto: Tommy Andersson

”Blir lite sur”

Oscar Magnusson instämmer när han pratar med VF på fredagsmorgonen.

– Jag såg om Monica Z-filmen nyligen och varje gång jag ser den blir jag lite sur, för man känner ju till Götes betydelse och han var värd en lite mer betydande roll där, med tanke på hans gärning. Det är synd att det inte riktigt visades i filmen.

Oscar Magnusson lyfter fram Göte Wilhelmson speciella humor.

– Han hade något slags grace och elegans över sig. Var av den gamla skolan. En otrolig glimt i ögat och en humor, som jag vid sin av hans stora kunnande tror var en stor del i att han kanske lyckades avväpna och bjuda in folk i stället för att peka med hela handen. Av de historier jag hört så betydde han nog väldigt mycket för pappa, och även mamma. Han var ett stöd på många vis med sin erfarenhet av att hålla på med det här. Han har alltid funnits i mitt liv men det är i vuxen ålder jag har kunnat skapa mig en egen bild.

Texten uppdateras under dagen