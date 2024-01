Kontrakterad av krisklubben – ger svar om en återkomst till Karlstadsfotbollen

Oskar Alvers har ett år kvar på kontraktet med tvångsnedflyttade Dalkurd.

Nu hoppas värmlänningen hitta en lösning.

– Jag kommer hålla en dialog med Dalkurd och se över kontraktet, säger han.

I 25 års ålder lämnade Oskar Alvers Värmlandsfotbollen, när han inför förra säsongen skrev på för Superettandegraderade Dalkurd.

Uppsalalaget var ett förhandstippat topplag i ettan – vilket slutade med en tredjeplats, där Alvers startade 28 av 30 matcher från sin vänsterbacksposition.

Nu sitter Skoghallskille på kontrakt över kommande säsong med Dalkurd, som i onsdags inte beviljade elitlicens för division 1-spel och därmed tvångsnedflyttas till tvåan.

– Jag kommer hålla en dialog med Dalkurd och se över kontraktet, säger Alvers, som fortsatt är kvar i Uppsala på grund av jobb och hem.

Gissningsvis är inte ambitionen att spela division 2?

– Nej, så är det såklart. Jag har ambitioner att spela högre upp. Men samtidigt måste jag respektera det kontrakt jag har med Dalkurd.

Ekonomiska problemen

Klubbens ekonomiska kris har byggts upp sedan flera år tillbaka.

2017 tog de steget upp i allsvenskan för första gången någonsin – därefter har man hoppat mellan spel i Superettan och division 1.

Hur har klubbens ekonomiska kris upplevts från spelarperspektiv under året?

– Det man påverkats av är att någon lön kommit in lite sent någon gång, men det är inget som varit superallvarligt. Jag har jättebra kontakt med de som jobbar i klubben just nu, så jag vet hur hårt de jobbat för det här. Det är helt sjukt hur klubben inte gått i konkurs än med tanke på hur det såg ut innan, vad gäller skulder, berättar Oskar Alvers och fortsätter:

– Personligen har jag haft ett superbra år i Dalkurd. Ett nytt äventyr som jag trivts hur bra som helst med, Uppsala som stad och att träna på Studenternas. Jag har inget ont att säga om de som arbetar i klubben nu, och även fast det blir division 2 tror jag de har en ljus framtid.

Valet och kvalet

Dalkurd åker ur – FBK Karlstad ersätter.

26-åringen ägnade åtta säsonger i FBK, innan han bytte till Karlstad BK strax innan 17 år var fylld.

Det är därför en aningen märklig sits han hamnat i, när det är just han tidigare klubb som ersatt platsen i ettan norra.

– Man är ändå glad för FBK:s skull, jag satt och hoppades på att de skulle avancera på sportsligt vis. Sen är det bara kul att just de fick platsen nu. Det känns som de har gjort ett väldigt bra jobb i flera års tid, med en bättre struktur rent organisatoriskt än Dalkurd exempelvis. De är välförtjänta av platsen i division 1.

Med ett förflutet i även Karlstad Fotboll – mellan 2020 och 2022 – finns nu två Karlstadsklubbar i ettan, som högst troligt är intresserade av den meriterade försvararen.

– Jag vet inte, jag har inte tänkt på det. Det är inget jag vill kommentera nu, svarar han kort.