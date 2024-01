Vad är det egentligen facket vill uppnå genom Teslastrejken - och vad skulle företag som Spotify och Tesla vinna på att ha ett kollektivavtal? Det diskuterar Erika Bergkvist och Eric Henriksson, ABF Värmland.

Just nu står Teslas servicestationer stilla i Sverige. IF Metalls medlemmar har gått ut i strejk. Flera fackförbund sympatistrejkar vilket har lett till att importen står still för Teslas del och de kan inte ens få ut registreringsskyltar till bilarna. Samtidigt ansluter sig fackförbund i andra länder till strejken, däribland i våra grannländer Danmark och Finland.

Men vad är det egentligen man vill uppnå genom strejken? Vore det inte bara bättre för alla om de bara höll tyst, gick till sina jobb och gjorde det de ska?

Den 4 december får alla anställda på Spotify ett brev som talar om att 17 procent av alla anställda kommer att bli av med jobbet. Så sent som i augusti 2023 avbröt företaget förhandlingar om kollektivavtal med argumentet att ”det inte skulle ge något väsentligt mervärde”. Då hade Spotify fram till sommaren redan sagt upp 800 anställda under året.

Ingen förhandling, det finns ju inget kollektivavtal. Bara ett konstaterande att så här blir det.

Den ledande finanstidningen Financial Times står vanligtvis inte på fackens sida, men på sin ledarsida skriver de:

”Musk och hans företag bör anpassa sig till den svenska modellen, som är välfungerande, snarare än att den svenska modellen ska anpassa sig till Musk.”

De har ju definitivt kunskap nog för att förstå att både näringsliv och anställda gynnas av en väl fungerande fackföreningsrörelse. Samt att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare präglas av samtal, överenskommelser och gemensamma spelregler. Ett tecken på att man utifrån ser oss som ett högst välfungerande samhälle där den svenska modellen är en förutsättning. Det förstår en av världens största tidningar, men allt sådant står Tesla och dess VD tydligen över och vill göra som man gjorde förr: sparka de som vill organisera sig.

Vad skulle till exempel Spotify och Tesla vinna på att ha ett kollektivavtal? Massor, men det första och största argumentet vi skulle gå fram med till ledningen är, lugn och ro. För ett kollektivavtal är kort och gott lika med arbetsfred. Arbetsgivaren har rättigheter och skyldigheter och arbetstagaren har rättigheter och skyldigheter. Precis som i vilket annat samhälleligt förhållande som helst.

Kollektivavtal är inte ett hinder för näringslivet. Det måste personer som Elon Musk förstå. Att det finns styrkor och vinster med ett avtal som gör att både ledning och anställda alltid vet vad som gäller. Det ger dessutom mer tid att fokusera på produktionen.

Det går inte att komma till ett land och dissa kollektivavtalet, som ju är en av de saker som tillsammans med potatisen, vaccinet och freden gjort Sverige till ett av de mest framgångsrika länderna i världen.

Erika Bergkvist, verksamhetsledare

Eric Henriksson, verksamhetsledare

ABF Värmland