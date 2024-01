Stjärnan kvitterar för Färjestad – efter lurigt avslut

Det dröjde 8.11 till Melker Thelins första SHL-räddning.

Tre minuter senare tog Växjö ledningen mot Färjestad.

Matchfakta

Första perioden:

0–1 (11.18) Marcus Sylvegård (Joel Persson, Noah Östlund)

Andra perioden:

1–1 (7.48) Victor Ejdsell (Axel Bergkvist, Jeremy Groleau)

Så är matchen

När ettan Färjestad möter tvåan Växjö är det inte ligans mest underhållande match. Däremot är det en tillställning fylld av smartness både från spelar- och ledarhåll.

För Melker Thelin dröjde det 8.11 innan han fick göra första SHL-räddningen. Då hade Färjestad hunnit skjuta tre skott på mål.

Cirka tre minuter senare – i numerärt överläge – tog gästerna ledningen.

Joel Persson avlossade ett stenhårt skott i ribban. Medan Thelin tappade blicken på pucken, snappade Marcus Sylvegård upp den och kunde enkelt skicka in 1–0.

Vilket blev första periodens slutsiffror.

Var matchen något avvaktande i första perioden, var det rena motsatsen i mittperioden.

Drygt sju minuter in i kvitterade Victor Ejdsell, efter skott från snäv vinkel och via Emil Larmi in i mål.

Matchen pågår.

Laget i sin helhet:

Målvakter:

Melker Thelin (Melvin Asp Cassåsen)

Backpar:

Carl Dahlström-Joel Nyström

Jérémy Groleau-Mattias Göransson

Jonathan Andersson-Magnus Nygren

Axel Bergkvist

Kedjeformationer:

Liam Öhgren-Joel Kellman-Victor Ejdsell

Joakim Nygård-David Tomásek-Per Åslund

Marcus Nilsson-Linus Johansson-Michael Lindqvist

Oscar Lawner-Marcus Westfält-Patrik Lundh

Lucas Forsell