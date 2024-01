Massiva stödet i fotbollsvärlden – hyllas av Rooney: ”Älskad och respekterad”

Sven-Göran Erikssons cancertillkännagivande toppar nyhetssajter över hela Europa.

Och flera av värmlänningens gamla klubbar går ut och ger sitt stöd till värmlänningen.

Anrika italienska sporttidningen La Gazetta Dello Sport toppar med nyheten om Sven-Göran Eriksson med orden ”Chockbeskedet: Eriksson ”Jag har cancer, jag har ett år kvar att leva”.

Fiorentina, som ”Svennis” tränade mellan 1987-1989, visar att de drygt 30 år senare fortfarande minns sin svenske tränare.

Under en svartvit bild på värmlänningen tillsammans med Glenn Hysén på sociala medier skriver klubben ”Fiorentina vill uttrycka vårt stöd och deltagande till Sven-Göran Eriksson, teknisk ”Violas” tekniske direktör mellan 1987-1989”.

Lazio, där ”Svennis” nådde sina största framgångar och ledde klubben både till seger i Serie A och Cupvinnarcupen, visar även de sitt stöd.

Klubben gör det genom att publicera en video från när ”Svennis” härom året var på besök i Rom och blev rörd till tårar då han hyllades av publiken på Olympiastadion, klubben skriver även ”Mister, vi är vid din sida”.

Och i England är det tydligt vilka avtryck ”Svennis” satte, inte minst då i rollen som engelsk förbundskapten där det brittiska fotbollsförbundet direkt gick ut och visade sitt stöd till värmlänningen.

Samma sak gjorde Leicester City, klubben som ”Svennis” tränade mellan 2010-2011, som bland annat skrev ”Vi är alla med dig, Sven”.

Precis som Manchester City, klubben han tränade precis innan den bytte ägare och den riktiga miljardrullningen mot att bli världens främsta klubb startade.

På sociala medier skriver City: ”Alla i Manchester City tänker på Sven-Göran Eriksson och vi vill uttrycka vårt gemensamma stöd till vår förre manager, hans vänner och hans familj i denna svåra tid” precis som Notts County, där ”Svennis” var under en kort och turbulent period.

Och på de brittiska tidningarnas sajter så är ”Svennis” tillkännagivande den stora nyheten.

Daily Mirror toppar med rubriken ”Jag är döende – men jag måste fortsätta kämpa. Sven-Göran Eriksson, 75, avslöjar att han har cancer och i bästa fall har ett år kvar att leva” medan The Independent och The Guardian alla även de berättar om värmlänningens besked medan tabloiden The Sun skriver om ”Svens smärta”.

Förstasidan hos brittiska tabloiden The Sun. Foto: Skärmdump

The Times ledande fotbollsskribent Henry Winter, som bevakade ”Svennis” år som förbundskapten på nära håll, skriver på plattformen X, tidigare Twitter:

”En av livets stora personligheter, en bra tränare och och ett trevligt umgänge. Jag tillbringade en dag i Svens hus i Sverige en gång, vi pratade om topparna och dalarna under hans tid som Englands förbundskapten och han var otroligt gästvänlig, öppen och rolig”, skriver Winter och fortsätter:

”Han har alltid känt att England hade kunnat vinna EM 2004 om inte Rooney blivit skadad. När vi stundtals hörts därefter har han alltid velat veta hur det går för hans gamla England-spelare – han älskar att prata om dem. Gerrard, Beckham, Rooney... Sven bryr sig verkligen om dem och det var lätt att se varför spelarna älskade honom. En fantastisk man! Mina tankar går till Sven och hans familj”.

En an de tre spelarna, Wayne Rooney, gick själv ut i sociala medier för att visa sitt stöd till ”Svennis” under torsdagen.

”Sorgliga nyheter den här morgonen. Mina tankar är med Sven-Göran Eriksson och hans familj. En briljant coach och en speciell person. Älskad och respekterad av alla. Vi är alla med dig Sven, kämpa vidare”, skriver Rooney.

Även Europeiska Fotbollsförbundet Uefa gick under torsdagen ut med stöd till den värmländske topptränaren och skrev ”Hela den europeiska fotbollen stöttar dig, Sven”

Cancerbeskedet blev även en toppnyhet i Portugal där A Bola, den stora sporttidningen i det Lisabon där ”Svennis” tränade Benfica toppade sin sajt med texten ”Sven-Göran Eriksson avslöjar att han har dödlig cancer”.

Portugisiska A Bola på torsdagen. Foto: Skärmdump

Och på torsdagseftermiddagen kom även stöd från klubben där allt verkligen tog fart för ”Svennis”, nämligen IFK Göteborg.

”Svennis, våra tankar är hos dig och dina närmaste. Vi finns här för dig och vi vet att alla blåvita står vid din sida”, skriver klubben på sociala medier medan Svenska Fotbollförbundet även ger sitt stöd och skriver ”I dag tänker vi alla extra mycket på dig, Svennis”.

Bland de svenska spelarna han tränat kom stöd från flera håll, som Blåvita legendaren Torbjörn Nilsson.

– Det är så tragiskt. ”Svennis” har betytt så mycket för mig, så jag blir oerhört ledsen. Jag visste att han hade cancer, men inte att det var så tidsbestämt. Han är en optimist och pragmatiker som jag, så vi får hoppas på ett mirakel och sådant har hänt tidigare. Jag hoppas kunna ha fortsatt kontakt och få besöka honom, säger Nilsson till Sportbladet.

Glenn Hysén fyller på till samma tidning:

– Jag fick en chock när jag hörde om det, men jag vet att det är en person som kommer att kriga in i det sista. Det finns ingen anledning att ge upp på något, han har aldrig tappat humöret, säger Glenn Hysén.