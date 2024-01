Färjestads brutala ras i toppmötet: ”Han vann matchen i matchen”

För andra hemmamatchen i rad blev tredje perioden kostsam för Färjestad.

Växjö gick ifrån till 3–1 på 37 sekunder och vann sedan med 5–1.

Färjestads topp 3

3) Marcus Nilsson

Passningen till Linus Johansson i första perioden – ”flippmackan” till Michael Lindqvist i tredje. Det är två läckra framspelningar som borde inneburit poäng.

2) Marcus Westfält

Visar match efter match att han är redo för en större roll än i fjärdekedjan.

1) Joakim Nygård

I en match där nästan alla föll igenom höll Joakim Nygård distansen ut.

Matchens…

…jubilar 1: Linus Johansson spelade sin 300:e grundseriematch på SHL-nivå. Och mer kommer det förstås att bli med ett kontrakt som löper ut säsongen 2027/2028.

…jubilar 2: Addera 100 matcher så är vi uppe på Jonathan Anderssons nivå. Backen sin sjunde SHL-säsong, fast första i Färjestad. Innan dess har har representerat Örebro och Luleå.

…match i matchen: Per Åslund (760 matcher) mot Robert Rosén (577), båda på 416 SHL-poäng inför toppmötet. Den sistnämnde vann den kampen med sitt mål i tredje perioden.

Så var matchen

När ettan Färjestad möter tvåan Växjö är det inte ligans mest underhållande match. Däremot är det en tillställning fylld av smartness både från spelar- och ledarhåll.

För Melker Thelin dröjde det 8.11 innan han fick göra första SHL-räddningen. Då hade Färjestad hunnit skjuta tre skott på mål.

Cirka tre minuter senare – i numerärt överläge – tog gästerna ledningen.

Joel Persson avlossade ett stenhårt skott i ribban. Medan Thelin tappade blicken på pucken, snappade Marcus Sylvegård upp den och kunde enkelt skicka in 1–0.

Var matchen något avvaktande i första perioden, var det rena motsatsen i mittperioden.

Drygt sju minuter in i kvitterade Victor Ejdsell, efter skott från snäv vinkel och via Emil Larmi in i mål.

Och även fast Färjestad inledde med intensiteten även i tredje – var det Växjö som tog ledningen på deras andra skott i perioden.

Då kom raset.

Robert Rosén utökade blott 37 sekunder senare. Sedan gjorde gästerna två mål till i tredje perioden.

Färjestad föll med klara 1–5.

Matchfakta

Första perioden:

0–1 (11.18) Marcus Sylvegård (Joel Persson, Noah Östlund)

Andra perioden:

1–1 (7.48) Victor Ejdsell (Axel Bergkvist, Jeremy Groleau)

Tredje perioden:

1–2 (6.10) Victor Stjernborg (Marcus Sylvegård)

1–3 (6.47) Robert Rosén (Zachary Giuttari, Tobias Rieder)

1–4 (13.14) Martin Lundberg (Hugo Gustafsson)

1–5 (14.04) Marcus Sylvegård (Manuel Åhgren, Joel Persson)

Laget i sin helhet:

Målvakter:

Melker Thelin (Melvin Asp Cassåsen)

Backpar:

Carl Dahlström-Joel Nyström

Jérémy Groleau-Mattias Göransson

Jonathan Andersson-Magnus Nygren

Axel Bergkvist

Kedjeformationer:

Liam Öhgren-Joel Kellman-Victor Ejdsell

Joakim Nygård-David Tomásek-Per Åslund

Marcus Nilsson-Linus Johansson-Michael Lindqvist

Oscar Lawner-Marcus Westfält-Patrik Lundh

Lucas Forsell