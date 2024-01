Tränade med Premier League-klubbar – nu är han aktuell för Karlstad: ”Känns väldigt bra”

Två spelade i Sylvia ifjol – en i Sandviken.

Just nu befinner sig spelarna i Karlstad för provträning med KF.

– Det är många parametrar som spelar in, säger Kjell Jonevret.

Karlstad Fotboll har kommit en bit – men är ännu långt ifrån färdiga med lagbygget för nästa säsong. Det går dock framåt, där man under veckan har tre provspelare på plats i Karlstad.

Det handlar om ytterbacken Jonathan Johnsson och kantspelaren Abdul Aziz, som förra säsongen tillhörde degraderade Sylvia – samt anfallaren Måns Berggren som i fjol spelade division 2-fotboll med Sandvikens AIK.

22-årige Berggren har även ett förflutet i division 1 med Gefle IF.

– Måns är en offensiv forward som behärskar alla offensiva positioner, säger huvudtränaren Kjell Jonevret som just har letat efter en striker.

Tränade med PL-klubbar

I den offensiva lagdelen teastar man nu också Abdul Aziz som har visat under träningarna att han är oerhört skicklig.

– Jag gillar inte att prata så mycket om mig själv, men ja som ni kan se gillar jag att utmana min motståndare, ler 25-åringen.

Kjell Jonevret:

– Han är liten och kvick. Väldigt teknisk.

Som junior har Aziz provtränat med bland annat Manchester United, Manchester City och Arsenal.

– Jag var 14-15 när jag fick chansen att åka över. Några scouter hade sett mig och ville att jag skulle komma dit. Det var en kul upplevelse, även fast det var längesen så tar jag med mig mycket positiva grejer.

Abdul Aziz har visat framfötterna på träningarna. Foto: Jonas Griberg

I London fick Aziz bland annat se en Arsenalmatch live på arenan och i Manchester fick han på nära håll bekanta sig med A-laget.

– Jag ska erkänna, jag blev faktiskt starstruck när jag såg Alex Ferguson, det var häftigt.

Vad lockade med att komma till Karlstad och provträna?

– Det är ett lag som alltid är i toppen av Ettan, de satsar för att gå upp varje år och jag har haft en bra dialog med både sportchefen och tränarna. KF spelar en offensiv och fartfylld fotboll som passar mig.

Norrköpingsklubben Sylvia slutade sist i Ettan norra förra säsongen där Azizi stod för två mål under ett tufft 2023.

– Vi som lag gick inte alls gick bra, personligen inledde jag säsongen bra men hade sen lite skador som förstörde. Jag är revanschsugen och än så länge känns det väldigt bra här. Jag har blivit väl omhändertagen, sen får vi se vad som händer nästa vecka.

”God koll på dem”

Trion finns med på veckans fyra träningspass innan nytt besked tas mellan parterna. Tiden är därmed knapp för spelarna att hinna visa upp sig något särskilt för ledarstaben.

Därför har Karlstad Fotboll, med Thomas Andersson i spetsen, gjort ett noggrant scoutingarbete redan innan spelarna ankom.

– Vi vet vilka spelare som kommer, vi har god koll på dem vilket är anledningen till att vi vill se dem i vår miljö. Det är en sak att ha kvaliteter på fotbollsplanen, men vi vill även lära känna människan bakom. Det ska klaffa med övriga i spelargruppen, berättar Jonevret och utvecklar:

Kjell Jonevret gör andra året som KF-tränare Foto: Tommy Andersson

– Sen är det mycket som kan skilja mellan lagen. Spelsystem? Vilken typ av fotboll bedriver man? Vad har spelaren för roll i de olika spelsystemen? Det är många parametrar som spelar in.

För dig som tränare, hur ofta ser du motståndarspelare som du intresseras av?

– Det sker ibland såklart, sen behöver inte just de här spelarna vara den typen. I den här serien har man generellt ganska bra koll på lagen och spelarna, det blir ganska mycket analys innan och efter matcher. Och nu blir det dessutom enklare när jag är med från seriestart. Det var lite lurigare i fjol när man kom in mitt under säsong.

”Behöver sju-åtta spelare”

Tre provspelare just nu – och fler kommer det att bli, enligt KF-tränaren.

– Jag har lärt mig att man behöver vara lite kall vid den här tiden på året i division 1. Trupperna är ännu inte satta, och för spelare som drömmer om allsvenskan och Superettan blir det en del avvaktande.

Hur ser du på truppen ni har i dagsläget?

– Det är ganska tomt i omklädningsrummet. Ser man positivt på det har vi nu tre-fyra egna tonåringar som får bra möjlighet att synas. Men som jag nyss nämnde är jag van med att ha truppen nästan klar vid den här tiden, med en lucka på kanske två spelare. Nu behöver vi få in sju-åtta spelare till.