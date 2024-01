PRO i Kil har drygt 450 medlemmar. I centrala Kil har vi sedan 12 år tillbaka hyrt vi en lokal av Kils Bostäder.

Lokalen är själva hjärtat i verksamheten, dit kommer omkring 100 medlemmar varje vecka och deltar i aktiviteter som studiecirklar, bridge, bokcafé med mera. Hyran är per år 54 432 kronor (2023). Föreningen har under många år fått cirka 18 000 kr i hyresbidrag. Kostnaden för lokalen gör att stor del av medlemsavgifter och lottförsäljning går till hyran, vilket naturligtvis drabbar verksamheten och möjlighet till att utveckla densamma. Kommunen har under många år haft noll-taxa i kommunens lokaler för att stödja föreningslivet men det gäller inte Kils Bostäders lokaler. Utöver hyresbidraget har PRO erhållit 2000 kronor per år i administrationsbidrag.

Under perioden mars-december 2023 har kommunen stått för hyran, dels som ekonomiskt stöd, dels under tiden man utrett ett Seniorernas Hus.

Då PRO har haft hyran betald (ej som hyresbidrag) under tio månader 2023 är det inte möjligt att söka enligt de bidragsregler som finns, då alla bidrag bygger på redovisade kostnader föreningarna haft året innan.

Efter samråd med kultur- och fritidschefen beslutade PRO:s styrelse att skicka in en ansökan till kommunstyrelsen om hyresbidrag för 2024. Ärenden som kommer till kommunstyrelsen och vilka som ska tas upp beslutas av kommunstyrelsen ordförande eller presidiet-majoriteten, men har avvisats.

“Er ansökan, till kommunstyrelsen, om hyresbidrag för år 2024 (KS/2023:598) kommer att behandlas som en ansökan om hyresbidrag för förening, enligt gällande bidragsregler. Hyresbidrag baseras på kostnader för föregående verksamhetsår och er ansökan avser kommande verksamhetsår. Det innebär att er ansökan avslås och att ni får göra en ny ansökan efter avslutat verksamhetsår 2024, innan ansökningstidens utgång, 30 april 2025.

Ni skriver att verksamheten blir begränsad om intäkterna måste användas till hyra. Efter nyår kommer det finnas möjlighet att söka verksamhetsbidrag för 2024.”

Både ledande tjänstepersoner och politiska ledningen är väl införstådda i problematiken men väljer att avvisa ansökan och meddela ovanstående beslut. Kommunen har som vision ”engagerade föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid”!?

Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett av tidens problem. Om pensionärsorganisationerna inte får ett rimligt stöd för att utveckla verksamheten vilka ska då ge möjligheter till en meningsfull fritid? Kommunen?

Det är rimligt att PRO beviljas hyresbidrag enligt de föreningsregler som gäller från och med 2024, som om vi haft hyreskostnad och inte straffas för att under 2023 fått delvis hyran betald. Konsekvensen av beslutet är att kommunen i praktiken tar tillbaka stödet för 2023 med råge.

Styrelsen för PRO Kil