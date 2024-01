Kommunen byggde galleria för halv miljon – kan nu skänkas till aktörer

Karlstads kommun och Karlstads energi bekostade uppbyggnaden av popup-gallerian Rundgång. Totalt kostade det 550 000 kronor.

Men om kommunen kommer att ta betalt när de lämnar över konceptet till andra aktörer är oklart.

– Vi har inte diskuterat detaljerna än, säger Mia Marklund, chef på miljöstrategiska avdelningen i Karlstads kommun.

Den sista helgen i oktober slog återvinningsgallerian Rundgång upp portarna i Mitt i city och den höll sedan öppet fram till årsskiftet. Enligt kommunen har det kostat totalt 550 000 kronor att bygga upp och driva gallerian under de dryga två månaderna den höll öppet, vilket NWT var först med att berätta.

350 000 kommer från Karlstad kommuns klimatkonto för satsningar på att minska klimatpåverkan och 200 000 kommer från Karlstads energi, som ska jobba med avfallsförebyggande. Pengarna har gått till uppbyggnad av gallerian, marknadsföring, personalkostnader och hyra till Mitt i city.

– Sedan har kommunen fått tillbaka 69 000 kronor som vi fick in i monterhyra från aktörerna som var med i gallerian. Det var kanske inte det som man i förlängningen behöver ta för att driva det affärsmässigt, säger Mia Marklund.

Stimulera cirkulärt

Totalt såldes det varor för 588 000 kronor i gallerian, vilket var intäkter som gick direkt till de företag som fanns på plats. Kommunen tog inte ut någon procent på intäkterna.

– Nej, utan det här var driftat som ett försök att stimulera den cirkulära ekonomin i Karlstad. Vi tror ju att det här är framtiden för att ha en mer hållbar konsumtion, men att drifta en butik är ingenting som vi egentligen ska hålla på med, utan det här har varit ett försök, säger Mia Marklund.

Mia Marklund är avdelningschef på miljöstrategiska avdelningen i Karlstads kommun Foto: Foto: Privat

Försöket är nu över och enligt Mia Marklund har det varit en succé.

– Det har rönt ett jättestort intresse, vi har haft väldigt många besökare och det har varit en massa studiebesök här, från andra kommuner, folk som jobbar med näringsliv och Ikea Sverige har varit här. Så det har varit nio väldigt roliga och väldigt intensiva veckor, säger hon.

”Vill driva vidare”

Men det blir också en fortsättning på satsningen, vilket Karlstads kommun redan har meddelat. Två av de medverkande aktörerna – Sandra Boström från Rekoroben och Frida Edepil från Rabbit hole vintage – kommer framöver att driva Rundgång som ett kooperativ.

– Vi är naturligtvis jätteglada att det finns aktörer som vill driva det här vidare, säger Mia Marklund.

Kommer de som tar över att köpa gallerian och konceptet från kommunen, eller hur är det tänkt där?

– Där är vi inte klara än med hur det kommer att se ut när det ska överlåtas, men alternativet hade ju varit att riva hela butiken och där finns det också en hållbarhetsaspekt.

Men är det inte potentiellt problematiskt om kommunen bygger upp en verksamhet och sedan skänker bort den till enskilda aktörer?

– Det är inte klart hur det avtalet ser ut, så det kan jag inte svara på.

Finns det en framtid för den här typen av koncept då?

– Ja, det tror jag på. Jag tror att det är en framtida affärsidé att man måste bli mer cirkulär och mindre linjär och det finns ju exempel som exempelvis Retuna som visar att det här går.

Men en omsättning på 588 000 under de här veckorna ger en daglig försäljning på drygt 9 000 kronor per dag. Och räknar man sen med att det var 40 företag som delade på detta så handlar det bara om några hundralappar per dag för varje aktör.

– Ja, men alla aktörer har inte varit där hela tiden och det har skiljt väldigt mycket hur mycket man har sålt och hur intäkterna har varit. Men det är också en lärdom för de som vill driva sådana här företag, hur man kan gå från att det är en loppis till att det blir second hand som man kan ta lite mer betalt för.

Vilken tycker du själv är den största vinsten med den här satsningen?

– Det är ju att vi har fått ett så stort gensvar för den här typen av butik, samtidigt som vi har gjort en klimatnytta och att vi har fått aktörer att se nyttan av att gå ihop och jobba tillsammans.