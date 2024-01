Två snabba mål i sista perioden avgjorde för Nor mot Grums

En jämn match mellan hemmalaget Grums och gästande Nor avgjordes först i tredje perioden, där Robert Mellring gjorde 4-4 och Elias Granbom två minuter senare gjorde 4-5 för Nor. Nor vann matchen i HockeyTrean Värmland med 5-4 (1-0, 1-2, 3-2).

Elias Granbom slog till 10.02 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 5-4-mål.

Nor tog ledningen efter 10.13, genom Kristoffer Norén framspelad av Johannes Sohl. Efter 2.58 i andra perioden nätade Stefan Thellberg, framspelad av Pär Bäcker och Felix Ahlstrand och kvitterade för Grums.

Felix Ahlstrand gjorde dessutom 2-1 efter 13.11 på pass av Pär Bäcker och Jerker Westberg.

Nors Alex Nygårdhs gjorde 2-2 efter 19.03 framspelad av Jesper Johansson.

I tredje perioden var det i stället Nor som hade övertaget. Laget vann perioden med 2-3 och matchen med 5-4.

Det här var Grums tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Nors tredje uddamålsseger.

Resultatet innebär att Grums ligger kvar på andra plats och Nor på sjätte plats i tabellen.

I nästa omgång har Grums Viking borta i Valhall, fredag 12 januari 19.00. Nor spelar hemma mot Viking fredag 19 januari 19.00.