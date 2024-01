Föreningen hjälpte Maisam och Jawed in i svenska samhället: ”Språket var nyckeln”

Under de mörka vintermånaderna 2015 kom både Jawed Arbabzada och Maisam Akbari som ensamma flyktingbarn till Kil. Åtta år senare är de båda etablerade i samhället med fasta jobb.

Men vägen dit har inte varit lätt, och föreningen Integration Kil har funnits med som stöd hela tiden.

Mörker, förvirring och ensamhet. Så beskriver Jawed Arbabzada och Maisam Akbari den första tiden i Kil under 2015. De kom båda som ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan och hade först hamnat i Stockholm respektive Malmö innan de flyttades till ett HVB-hem i Kil.

För Jawed Arbabzada kändes det så märkligt att han först åkte tillbaka till Stockholm.

– Det var tufft de första dagarna när vi inte fick gå i skolan. Och jag hade bara sett Stockholm, som var stort, och trodde hela Sverige var så. I Kil hamnade vi ute i mörkret i skogen och kände att här kunde jag inte bo. Men idag är jag väldigt glad att jag blev kvar, säger han.

Efter en tid fick både Jawed och Maisam börja studera på först Sannerudsskolan och sedan Forshagaakademin där de lärde sig svenska och läste ikapp grundskolan. Vikten av att kunna tala språket var tydlig för Maisam Akbari.

– Jag visste redan när jag kom att språket är en nyckel för att kunna integrera sig in i det svenska samhället. Jag kunde redan engelska, så det hjälpte mig med grammatiken och jag kunde lära mig språket ganska snabbt. Jag satsade mycket på det, och det hjälpte mig att kunna komma in på arbetsmarknaden och i samhället.

– Enklast att lära sig var när man hade roligt samtidigt. Som när Integration Kil köpte pizza och vi bara satt och snackade, säger Jawed Arbabzada.

Lars Hultkrantz, Jawed Arbabzada och Maisam Akbari kan kosta på sig några goda skratt. Men det har varit kämpiga år. Foto: HP Skoglund

En annan aspekt som hjälpte dem båda att ta sig in i samhället var sportande.

– Både jag och Jawed höll på med kampsport och åkte in till Karlstad för att träna. Och där kom vi snabbt i kontakt med många svenskar. Om jag jämför med kompisar som kom vid ungefär samma tid så kom jag in i samhället snabbare just för att jag tränade och träffade svenskar, säger Maisam Akbari.

När Jawed och Maisam hade pluggat färdigt i Kil och Forshaga blev det dags att välja gymnasieutbildning. Maisam läste vård- och omsorg på Tingvallagymnasiet, och Jawed Handel och administration på Praktiska gymnasiet.

Föreningen Integration Kil spelade här en avgörande roll för att hjälpa till med läxor, och hålla koll på den ständiga kommunikationen med Migrationsverket. Föreningen hade bildats ur en studiecirkel som hölls 2015, och från 2016 bedrev man både språkcafé, aktiviteter och agerade allmänt stöd till de asylsökande.

– Det var lätt att engagera folk i början, när flyktingkrisen var på allas läppar. Numera är det färre som aktiverar sig, säger Lars Hultkrantz, ordförande för Integration Kil.

Hans eget engagemang i mottagandet av flyktingar ledde så småningom till att han bytte politisk hemvist.

– Jag var med i Moderaterna i Kil. Våren 2017 öppnade Anna Kinberg Batra för samarbete med SD, och då började fundera lite men gjorde inget åt det just då. Men på sommaren 2017 kom det ut att kommunen skulle kunna få pengar för att kunna erbjuda de som fyllt 18 år att stanna i kommunen. När det kom upp i socialnämnden beslutade majoriteten att använda pengarna så att de skulle kunna stanna, men Moderaterna reserverade sig mot beslutet. Då skrev jag ett mejl till ordföranden i Moderaterna och sa upp mitt medlemskap, för det gick inte ihop, säger Lars Hultkrantz, numera medlem i Centerpartiet.

Jawed Arbabzada tävlar i fitness och en tredjeplats från SM gör att han siktar mot VM. Foto: HP Skoglund

Förutom att hjälpa till med språklig utveckling och hitta ingångar till samhället fick föreningen också ge stor hjälp när det gällde att hålla koll på alla turer med Migrationsverket.

– Jag är nog i alla fall normalbegåvad, men många av de här breven som skickades ut var nästan omöjliga för mig att förstå. Hur är det tänkt att någon som håller på att lära sig språket ska kunna ta till sig den där byråkratisvenskan, frågar sig Lars Hultkrantz.

Just den ständiga väntan och ovissheten om man skulle få stanna i landet beskriver både Jawed och Maisam som det allra svåraste under den här tiden.

– Jag satt och skrev matteprov en gång, och då ringde Migrationsverket och sa att jag fått mitt tredje avslag. Jag funderade på att bara kasta provet, resa mig och gå därifrån. Men jag tänkte att den här kunskapen har jag nytta av var jag än hamnar, så jag gjorde klart provet. Det gäller att aldrig ge upp, säger Jawed Arbabzada.

– Att inte veta om man skulle få vara kvar, samtidigt som man hänger med i skolan, det är tufft faktiskt. Vi hade en oklar framtid, det var väldigt svårt att inte veta hur morgondagen ser ut, säger Maisam Akbari

Det var gymnasielagen som gjorde att både han och Maisam fick stanna. Men det var ingen lätt match. Förutom att klara av gymnasiet på ett relativt nyinlärt språk behövde de ha fast jobb inom tre månader efter avslutad utbildning.

För Maisam innebar det en avstickare – till Pajala.

– Jag behövde ha fast jobb och det fick jag i Pajala, så jag flyttade dit. Jag stannade i åtta-nio månader ungefär, det blev en ny upplevelse för mig. Sedan löste det sig i Kil.

– Gymnasielagen var bra på många sätt, men den innehåller många snubbeltrådar, konstaterar Lars Hultkrantz.

Numera jobbar Maisam Akbari som undersköterska för hemtjänsten i Kil, medan Jawed Arbabzada jobbar på Ica Maxi Bergvik – där han erbjöds jobb redan innan han fått arbetstillstånd.

– Man pratar om kostnader med invandring, men jämför det här med vad ett svenskt barn kostar tills de är färdiga med gymnasiet. De har klarat hela studietiden på fem år, säger Lars Hultkrantz.

Maisam Akbari visste att språket var en nyckel för att ta sig in i samhället och han la därför stor fokus på att snabbt lära sig svenska. Foto: HP Skoglund

Studierna, föreningen och kamratskapen därifrån har gjort sitt för att ge Maisam och Jawed en väg in i svenska samhället. Men de fick också hjälp genom att de efter en tid kunde flytta in och bo hos privatpersoner. Det gav dem snabb inblick i hur Sverige och svenskarna fungerar, även om det blev en del kulturkrockar.

– Där vi kommer ifrån är det inte väldigt vanligt att man pratar med tjejer om det inte är ens syster eller mamma. När sonen i familjen där jag bodde hade med sig sin flickvän hem så trodde hon att jag inte gillade henne, men det var bara att jag inte visste hur man pratade med tjejer. Så det fick jag lära mig, numera kan jag prata med tio tjejer på en gång, skrattar Jawed Arbabzada.

Också Maisam ser stora fördelar med att bo tillsammans med en svensk familj

– Jag var tvungen att kommunicera på det svenska språket, och det var väldigt bra för mig. Det gjorde också att jag fick många sociala kontakter, det har hjälpt mig på många sätt. Och man lär sig oerhört mycket om traditioner och kulturen, säger han.

Med permanenta uppehållstillstånd och fasta jobb har livet äntligen fått stadga för Jawed och Maisam. Nu vänds blickarna mot framtiden.

– Jag ska utbilda mig till lastbilsmekaniker. jag tror det skulle passa mig. säger Jawed Arbabzada, som också har idrottandet att hålla fast vid.

–Jag blev trea i fitness-SM, och hoppas tävla i VM i sommar, säger han.

Väntan och osäkerhet var det allra tuffaste för Jawed Arbabzada och Maisam Akbari när de kämpade med studierna. Foto: HP Skoglund

Jawed och Maisam har hittar sin plats i den svenska tillvaron, men föreningen Integration Kil fortsätter sitt arbete – om än i mindre skala än under den stora flyktingvågen. Varje vecka anordnas språkcafé, och då och då olika aktiviteter och man beskriver samarbetet med bland annat kommunen, Svenska kyrkan och Sannerudskyrkan som gott.

– Det kommer inte många flyktingar till Kil längre. Jag tror att prognosen för nästa år pekar på sex kvotflyktingar. Det kom ju en del ukrainare, och de tog vi hand om tills de fick börja på SFI, säger Lars Hultkrantz.

Jawed och Maisam hjälper till så gott de kan och hinner i föreningen. Och att åren i den värmländska kommunen satt sin prägel på dem båda råder inga tvivel om.

– Om någon frågar var jag har växt upp så svarar jag Kil, säger Maisam Akbari.

– Jag med, faktiskt, skrattar Jawed Arbabzada.