Klart: Färjestads nästa målvaktslösning – lånar in färsk JVM-medaljör

Färjestad har tidigare lånat in Tobias Normann.

Denna vecka faller valet på Björklöven- och JVM-målvakten Melker Thelin, 18.

Målvaktsfrågan har varit det stora samtalsämnet kring Färjestad senaste veckorna, med Carl Lindbom och Max Lagacé alltjämt på skadelistan.

Så sent som på måndagsträningen sågs dock Lindbom till på is strax innan resterande laget klev ut för träning.

– Ett steg i rätt riktning, så är det. Att han är här, det är såklart positivt. Jag har inga bra svar egentligen, vi får se om han är aktuell på torsdag eller inte, sa Tomas Mitell om löftets status.

I tre matcher – Oskarshamn hemma, Frölunda hemma och Örebro borta – har Färjestad använt sig av AIK-inlånade Tobias Normann.

Det slutade med sex av nio poäng och en räddningsprocent på 90.91 för norrmannen.

På torsdag gästas Färjestad av tabelltvåan Växjö – då med en ny målvakt mellan stolparna.

Starkt JVM

Under måndagskvällen avslöjade Hockeynews att 18-årige Melker Thelin lånas in under veckan, där Färjestad även möter Timrå borta på lördag.

Något som Karlstadsklubben bekräftade under tisdagsförmiddagen.

Thelin vaktar till vardags målburen i Björklöven. Han har gjort sex framtränande denna säsong, med 2.77 insläppta mål per match och 91.48 i räddningsprocent.

Men det som kanske sticker ut allra mest hos målvakten är hans prestation i den senaste JVM-turneringen.

Som underårig var han andremålvakt bakom Hugo Hävelid, men fick också chansen i två gruppspelsmatcher. Först seger och hållen nolla mot Tyskland, följt av strafförlust mot Finland.

Och nu talar allt för att SHL-debuten är enstaka dagar bort. Färjestad kan – och lär – därmed ställa upp med ett målvaktspar vars snittålder är 18 år (Melker Thelin och Melwin Asp Cassåsen, båda födda 2005).

