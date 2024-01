Man stampade ex-flickvän i huvudet: ”Erbjudit mig pengar för att gifta mig med honom”

Den 6 december 2023 fick polisen, för andra gången, larm om att en kvinna blivit slagen av sin ex-pojkvän.

Den här gången hade han, enligt kvinnan, sparkat och slagit henne mot huvudet upprepade gånger – men mannen själv ger inte riktigt samma historia.

Den 27-årige mannen och kvinnan ska ha haft en relation tidigare under 2023 men den tog slut under relativt dramatiska former. Efter det ska mannen ha haft svårt att lämna kvinnan ifred, enligt uppgifter hon lämnat i polisförhör.

I juni anmälde hon mannen för misshandel efter att han ska ha sparkat och slagit henne.

– Han låter mig inte vara, han ringer mig hela tiden, sa hon då i förhör.

Efter samma händelse lämnade också mannen in en anmälan mot kvinnan. Han menade att det var hon som gav sig på honom och att han bara försökte freda sig.

Hävdar att hon slagit sig själv

Den 6 december hände ungefär samma sak igen. Polisen larmades till en adress där kvinnan möttes upp och hon hade då synliga skador i form av blåmärken och sår. Hon berättade att mannen knuffat ner henne på marken för att sedan slå, sparka och stampa mot hennes huvud, hals och kropp. Det hela ska ha avbrutits av en tredje person som ingrep.

I förhör berättar kvinnan att mannen erbjudit henne pengar för att hon ska gifta sig med honom men att hon ”verkligen inte vill det”.

– För han har skapat så mycket kaos.

Mannen åtalas nu för grov misshandel. Åklagaren skriver i åtalet att misshandeln anses vara grov för att han utövade våld mot hennes huvud när hon låg på marken. Men han förnekar brott.

– Hon fick psykos, säger han i förhör.

Han menar att hon ska ha blivit svartsjuk och då börjat slå sig själv i ansiktet och dra i sitt eget hår. När han försökte lämna platsen ska hon ha ramlat och slagit i marken, varpå hennes skador uppstod.

Men den versionen får mothugg av rättsläkaren, som i ett uttalande menar att skadorna högst troligen har orsakats av en annan person.