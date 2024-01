Färjestad vände och vann i prestigemötet: ”Det var matchens delikatess”

Färjestad drog på sig mängder av utvisningar.

Men trots det vann värmlänningarna prestigemötet mot Örebro med 6–3 på bortaplan.

Färjestads topp 3

3) David Tomásek

Fansens kelgris fortsätter att leverera. Här har vi definitivt en kandidat till hela seriens skytteligavinnare.

2) Joel Nyström

I och med assisten i matchen slog backen sitt egna säsongsrekord i SHL, trots att det återstår 21 matcher. Nyströms uppåkning innan 3–5-målet var matchens delikatess.

1) Jonathan Andersson

Rörlig och stabil i båda delarna av planen. Fick både göra mål och rädda ett baklängesmål. Gjorde en av sina bästa matcher denna säsong.

Matchens...

... saknad av fingertoppskänsla: Efter att Christopher Mastomäki kolliderat med Tobias Normann fick Örebrospelaren en knuff av Linus Johansson, som resulterade i utvisning. En tveksam sådan som fick FBK-båset att protestera högt. Det blev inte bättre för värmlänningarnas del av att hemmalaget sedan tog ledningen.

... sådan far – sådan son: Christian Berglund var en retsticka under sin spelarkarriär. Nu verkar sonen Jack tagit efter vad gäller att försöka psyka motståndarna. Redan under uppvärmningen stod han vid mittcirkeln och slängde lite ”käft” med Örebros Melvin Fernström.

... dubbelräddning: Först agerade Joel Kellman räddande ängel när han sträckte ut en klubba och blockade skottet från Mathias Bromé som hade öppet mål. Sen var det Jonathan Andersson som strax innan mållinjen fångade upp pucken som via en FBK-back höll på att glida in.

Så är matchen

Ludvig Larsson gav Örebro ledningen i powerplay efter drygt 14 minuter, dessförinnan hade Joakim Nygård kommit helt fri med Jhonas Enroth men avlossat skottet i magen.

Bara sekunder efter 1–0-målet utökade Oliver Eklind för hemmalaget, vilket fick Tomas Mitell att ta timeout.

Som svar på tal reducerade Jonathan Andersson.

Bortalaget gjorde en stark slutdel av förstaperioden. Michael Lindqvist hade bland annat öppet mål, men Enroth stod för en jätteräddning.

Örebromålvakten kunde däremot inte stå emot David Tomáseks skott från blå i början av den andra perioden.

Karlstadslaget fortsatte dock dra på sig utvisningar, vilket till slut Hannes Björninen tog tillvara på när han skickade in 3–2 i powerplay.

David Tomásek kvitterade på nytt för värmlänningarna efter en snabb kontring och 3–3 stod sig efter två perioder.

Med drygt fem minuter kvar av den tredje fick Patrik Lundh ett gratisläge och länge fick han pricka in det som blev 3–4.

Med mindre än tre minuter kvar styrde Joel Kellman in 3–5 och strax därpå satte Per Åslund FBK:s sjätte mål i tom bur.

Matchfakta

Första perioden:

1–0 (13.58) Ludvig Larsson, 5 mot 4, (Philip Holm, Mathias Bromé)

2–0 (14.45) Oliver Eklind (Rasmus Rissanen)

2–1 (16.23) Jonathan Andersson (Patrik Lundh, Magnus Nygren)

Andra perioden:

2–2 (0.19) David Tomásek (Joakim Nygård, Joel Nyström)

3–2 (9.54) Hannes Björninen, 5 mot 4, (Axel Sandberg, Robert Leiono)

3–3 (12.32) David Tomásek (Joakim Nygård, Jérémy Groleau)

Tredje perioden:

3–4 (14.19) Patrik Lundh.

3–5 (17.10) Joel Kellman (Joel Nyström, David Tomásek)

3–6 (18.19) Per Åslund (Joakim Nygård)

Skott totalt: 24–36

Utvisningsminuter totalt: 2–10

Publik: 5 500