Vattenmätare fryser när folk sparar på strömmen: ”Värt att betala för värmen”

Temperaturen förväntas gå ned mot minus trettio grader i Värmland i helgen. Den stränga kylan ökar risken för att vattenmätaren ska frysa sönder och orsaka vattenskador i hemmet.

– Mitt råd är att ha på värmen i det rummet där vattenmätaren finns, säger Stefan Björkman, teknisk chef i Kils kommun.

Den kalla vintern kan innebära att värmlänningarna får problem med sina vattenmätare.

– Vattnet passerar mätaren innan det går in i fastigheten. Den fungerar bäst i plusgrader och kalla utrymmen kan den spricka. Då kan vatten komma in i fastigheten via sprickorna och orsaka allvarliga vattenskador, säger Stefan Björkman.

Han berättar att de bästa förutsättningarna för mätaren är att ha den i ett isolerat utrymme som är uppvärmt. Men många mätare är i dag placerade i garage, källare och tvättstuga.

– Då påverkas de av hur varmt fastighetsägaren har i rummet, säger Stefan Björkman.

Stefan Björkman uppmanar fastighetsägare att hålla det varmt i rummet där vattenmätaren finns. Foto: Privat

Värt att värma

Med tanke på de höga elpriserna är det många som som slår av värmen i dessa rum. Men enligt Stefan Björkman kan det kosta mycket mer än det smakar att försöka spara pengar på det sättet.

– Även om elen är dyr är det värt att betala för värmen i mätarrummet. Om det blir vattenskador i huset är kostnaderna betydligt högre än vad elkostnaden någonsin blir, säger han och fortsätter:

– Tyvärr blir det ett moment 22 för folk. De vill spara pengar genom att dra ned på strömmen, men då ökar risken att mätaren fryser sönder.

” Om det blir vattenskador i huset är kostnaderna betydligt högre än vad elkostnaden någonsin blir. — Stefan Björkman

Under fredagsförmiddagen fick kommunen rycka ut till en fastighet i Kil där vattnet var på väg att frysa.

– Vi fick åka dit och spola varmt vatten på mätaren. Det gick bra den här gången, säger Stefan Björkman och påpekar att det är ägarens ansvar att mätaren är i funktionsdugligt skick.

Nu i trettonhelgen, när en del åker bort, ger han en uppmaning.

– Höj värmen i utrymmet med vattenmätaren innan resan. Det får kosta några extra kilowatt. Du kan spara pengar genom att ha kallt i andra rum, säger Stefan Björkman.