Therese, 77, uppges blåst av omtvistat värmländskt företag: ”Många känner sig vilseledda”

Hon sade nej flera gånger när telefonförsäljaren ville sälja D-vitaminkapslar.

Trots det hamnade Therese Lönnroth, 77, i ett abonnemang med Nordic plus som nu kräver henne på pengar.

– De måste stoppas, säger hon.

”Okej då, jag kan prova ett paket”. Therese Lönnroth gav till slut med sig i tron att hon mot en portoavgift skulle få ett provpaket med produkten från Nordic plus. Nog blev hon förvånad när det efter några veckor kom ytterligare ett.

– Jag returnerade det och skrev till dem att jag inte ville ha några fler. Men nu härom dagen kom det en faktura med påminnelse och hot om inkasso som ska vara betald inom tio dagar och med utskriftsdatum den 24 december. Så du kan ju räkna ut att den ska betalas snart.

Hon skrattar lite och kan minsann tala för sig, klargör hon. Sysslebäcksbon satt tillsammans med en väninna dagligen i långa telefonköer i hopp om att få tag i företaget efter att den första produkten kommit och har till och med skickat vykort till en postadress i Karlstad med målet att få abonnemanget avslutat.

Till slut fick hon tag i någon på företagets kundtjänst.

– Men den killen jag pratade med då... jag kunde lika gärna ha stått här ute och pratat med fågelhuset, säger hon.

Therese Lönnroth uppger hur hon sade nej flera gånger till en påstridig telefonförsäljare och att hon till slut gav med sig för att mot portoavgiften få ett provpaket D-vitamintabletter. Vilket sedan blev till ett abonnemang över ett år. Foto: Privat

En företrädare för Nordic plus svarar via mejl att alla kunder får ”tydliga skriftliga avtal” som signeras ”i lugn och ro” och att produkter skickas endast till kunder som har ”accepterat ett skriftligt avtal”.

”Det är tyvärr tekniskt omöjligt att få produkter utan ett skriftligt avtal från oss. Om annat påstås, så har ni därigenom inte mottagit korrekt information”, skriver hen och efter att ha begärt en fullmakt kan företaget lämna ut det sms-avtal som Therese Lönnroth ingick med dem den 12 oktober i höstas.

Där framgår hur hon per vändande sms tackat ja till det föreslagna avtalet som binder henne till ett års förbrukning av D-vitaminkapslar där minsta totalkostnad för abonnemanget är 2 341 kronor, eller 195 kronor per månad.

– Men jag har aldrig i mitt liv fått något sms från dem. Jag har inte skrivit ens en bokstav till dem, mycket mindre ett sms, hävdar hon och bläddrar igenom telefonen.

Över hundra KO-anmälningar

Therese Lönnroth har kontaktat både polis och Elisabeth Eklo som är konsumentrådgivare på Karlstads kommun. Nordic plus har en postadress i Karlstad där också handelsbolaget bakom organisationsnumret står skrivet och vars bolagsmän VF har sökt på olika sätt. Nordic plus har varit omskrivet i artiklar och genom radioinslag runt om i landet och hade under 2023 101 anmälningar mot sig hos Konsumentverket. Anmälningarna gäller avtal, pris eller marknadsföring samt ofrivilligt abonnemang.

Företaget Nordic plus säljer bland annat D-vitamintabletter och har på många håll fått kritik för sitt kundbemötande och sina säljmetoder. Foto: Mark Lennihan

Elisabeth Eklo har också ett antal ärenden rörande Nordic plus på sitt bord. Ett som företaget faktiskt avslutade under fredagen.

– Vi har haft mycket ärenden med dem, och det är dem vi har haft mest problem med under året, säger hon.

– Det är många som känner sig vilseledda, så något är inte snyggt skött. De använder sig av avtal som håller och är skickliga på att uttrycka sig.

”Det är ett otyg”

Hon berättar att många av dem som kontaktat henne är äldre. De har blivit uppringda och tänker att de kan prova och så plötsligt står de med en prenumeration som de inte förmår säga upp. Ofta, enligt Elisabeth Eklo, för att de inte har förstått fullt ut vad de har sagt ja till och när det andra paketet kommer har ångerrätten för abonnemanget löpt ut.

– Det är ett otyg, rent utsagt. Det blir mycket pengar för en pensionär med 298 kronor i månaden plus fraktkostnad. Speciellt med tanke på att det är för något de inte vill ha, säger Elisabeth Eklo.

Konsumentrådgivare Elisabeth Eklo har haft mycket med företaget att göra under 2023 och är bland annat till hjälp när det kommer till att driva Therese Lönnroths ärende mot företaget. Foto: Mikael Lindblom

Ett tips hon har för att undvika att hamna i liknande situationer är att läsa och gå igenom sina mejl. Tittar du regelbundet och går igenom vad som står i mejlet innan du tar bort det kan du hinna agera innan ångertiden går ut.

Radera aldrig sms heller, utan spara all dokumentation.

Skulle det ändå vara så att du får fakturor för ett abonnemang du inte anser dig ha tacka ja till så går de att bestrida. Vad som kan hända då är att företaget skickar till inkasso, men även inkassokrav går att bestrida.

– Då kan det gå till domstol, vilket vore intressant. Det finns ju ett avtal som ser korrekt ut, men om personerna ändå känner sig lurade är det något som är fel med säljmetoden, säger Elisabeth Eklo.

Lanserar ett nytt abonnemang

På Nordic plus hänvisar man till att höra av sig om man är missnöjd, vilket bland andra Therese Lönnroth fått göra i omgångar för att ens komma fram.

”Vi tar in tiotusentals kunder varje år, givetvis är det alltid någon som är missnöjd, vilket vi alltid försöker reda ut på bästa sätt”, skriver företrädaren för företaget och tillägger att man under 2024 lanserar ett abonnemang utan bindningstid.

”Något som beräknas ge än fler positiva omdömen”, skriver hen.

Det hjälper föga för Therese Lönnroth. På fredagen kom posten igen.

– Och här var det minsann ett paket till. Men jag kryssar bara över adressen och skickar tillbaks det. Jag vill inte ha mer med det där att göra, säger hon.