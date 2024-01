Gabriel, 64, kämpar med svår huvudvärk och postcovid: ”Man tappar det sociala”

Universitetsprofessorn Gabriel Bladh, 64, var mycket engagerad i föreningslivet och gick gärna på afterworks och konserter.

För två år sedan drabbades han av postcovid och nu påverkar en kraftig, återkommande huvudvärk alla hans dagar.

– Är det så här det ska vara nu är frågan man ställer sig?

Det var ingen vanlig influensa som Gabriel Bladh drabbades av hösten 2021, även om det kändes så. Han var långt ifrån ensam att smittas under coronapandemin. Skillnaden var bara att vissa symptom aldrig riktigt gick över.

– Jag fick problem med tryckutjämningen i öronen och första tiden efteråt var jag väldigt trött, men det var svårt att veta vad som var vad. Jag gick till vårdcentralen och trodde att jag fått en vaxpropp, men det var det inte, berättar Gabriel Bladh.

Gabriel Bladh var ofta på afterworks och konserter och upplever att det är det sociala livet som blivit lidande av postcovidsymptomen. Foto: Peter Bäcker

Han sitter vid köksbordet i villan på Zakrisdal i Karlstad, där han bor tillsammans med sin fru Anne-Marie. Utanför fönstret finns den vackra trädgården som just nu ligger i dvala under vintern, annars har sysslorna i den varit en räddning under de senaste två åren.

Innan insjuknandet hägrade pensionärslivet och Gabriel Bladh hade redan smygstartat och gått ner i arbetstid. Planen var att jobba i ett par år till. Som professor i samhällsvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet handleder och undervisar han lärarstudenter i bland annat geografi, samt är föreståndare för en forskargrupp. Men allt detta har blivit lidande på grund av postcoviden.

– Jag vaknar med spänningshuvudvärk och tinnitus varje morgon. Jag fungerar ganska bra på förmiddagar och en bit in på eftermiddagar, men sedan blir det värre.

Huvudvärken kom några månader efter infektionen och har sedan dess hängt kvar. Gabriel sökte vård igen, denna gång genom företagshälsovården och fick en medicin utskriven som fungerade ett tag och tog udden av det värsta. Men tester han gjorde visar att ögonmotoriken också blivit störd.

– Våren var eländig. Jag har nog aldrig rensat så mycket ogräs som då, bara för att ha något att göra.

Gabriel fixar ofta i trädgården och märker att det hjälper att vara fysiskt aktiv och utomhus. Foto: Peter Bäcker

”Väldigt ljudkänslig”

Sakta blev livet lite bättre. Gabriel har – eller rättare sagt hade innan insjuknandet – ett rikt socialt liv med både familj och vänner, fyllt av aktiviteter, kulturupplevelser, konserter och han var engagerad i föreningslivet. Allt det fick sättas på paus eftersom huvudvärken gjorde det omöjligt.

– Det har framför allt påverkat livet efter klockan 15, det är då huvudvärken blir värre. Jag har försökt att vara med på tillställningar och konferenser, men jag har blivit väldigt ljudkänslig. Att gå in i ett stimmigt rum som på en pub går inte.

Speciellt kognitionen är påverkad och närminnet är inte vad det en gång var.

Han har nu tagit ny kontakt med sin vårdcentral och hoppas på en remiss till postcovidmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad.

– I min journal står det om trötthet, ont i öronen och postcovid är nämnd lite i förbifarten. Jag förstår att det är svårdiagnostiserat med så diffusa symptom som jag har. Jag har till exempel aldrig haft feber eller haft problem med lungorna.

Gabriel Bladh hoppas bli helt frisk i framtiden. Foto: Peter Bäcker

Som den forskare han är har han läst på om olika forskningsstudier världen över. Många hypoteser finns det och beroende på svåra eller lättare symptom finns det saker att göra själv som kan hjälpa.

För Gabriel är det utomhusvistelser och motion.

– Det har blivit jätteviktigt för mig att röra på mig eftersom det hjälper mot huvudvärken. Jag är ute och joggar och promenerar varannan dag ungefär. Jag rensar ogräs och fixar i trädgården, det går bra. Det räddar till och med ganska många kvällar.

”Påverkar oerhört mycket”

Än så länge fungerar arbetet på deltid och sjukskrivning har kunnat undvikas, men han oroar sig för hur nästa år ska bli med planerad undervisning.

– Jag vet att det är många som är ännu värre drabbade än jag, men det påverkar mitt vardagsliv och min livssituation oerhört mycket – även om det inte syns utåt.

Vad saknar du mest?

– Det sociala, familjelivet, att kunna gå på konserter, afterworks och slippa bekymra sig över om huvudvärken ska bli värre. Man tappar det sociala med arbetet, familjen och sina intressen. Är det så här det ska vara nu är frågan man ställer sig?

Har du fortfarande hopp om att bli frisk?

– I grunden har jag hopp, men det är olika från dag till dag. Det gäller att försöka hantera det och hitta de grejerna som man klarar av och är roliga, men även nyttiga för kroppen. Det blir något yrkesår mindre än jag hade tänkt mig, vi får se. Det är svårt att veta om framtiden.