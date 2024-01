Kommunen lägger ned stora torgprojektet – trots massivt folkligt engagemang

För tio år sedan drog Karlstads kommun igång ett rejält projekt för att göra Stora Torget mer attraktivt. Det hölls medborgardialoger och över tusen förslag lämnades in.

Men projektet genomfördes aldrig och nu läggs det ned.

”Målet är att i framtiden skapa ett trivsamt, tillgängligt och attraktivt torg som Karlstadsborna är stolta över och som bidrar till en levande stadskärna. Och vi vill göra det tillsammans med alla er som använder torget”.

Så löd beskrivningen av satsningen på Stora torget i Karlstad som påbörjades för nästan exakt tio år sedan. Under de kommande åren gjordes också ett flertal insatser där representanter för kommunen tog emot synpunkter från medborgarna. Bland annat stod en stor container på torget i fyra dagar för att fånga in synpunkter.

Gammalt uppdrag

När förslagen summerades konstaterades att somliga ville få bort fredsgudinnan, andra ville få bort busstrafiken och ytterligare andra ville se satsningar på mer torghandel, ett p-hus under torget och en rad andra mer eller mindre vilda idéer. Totalt kom över 2 700 åsikter och förslag in och blott ett fåtal har genomförts under åren.

Somliga förslagslämnare ville få bort fredsgudinnan från torget. Foto: Helena Karlsson

Tanken var att förslagen skulle sammanfattas och mynna ut i en plan för en ny utformning av Stora Torget. Men så blev det aldrig och nu har stadsbyggnadsnämnden beslutat sig för att avskriva hela projektet.

– Det har ju varit lite fram och tillbaka med det där och nu är det ett så pass gammalt uppdrag att vi kände att det var bäst att avskriva ärendet. Tiderna och förutsättningarna har förändrats så mycket sedan det här påbörjades, säger Anders Tallgren (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Anders Tallgren (S),är ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun Foto: Eva Häggdahl

Men, påpekar Tallgren, det innebär inte att tankarna om att förändra torget har lagts på skräphögen.

– Nej, utan vi tänker ju oss att det ska kunna tas upp igen och återkomma i någon form framöver. Då är det bättre att vi startar ett färskt uppdrag igen, säger han.

Torg hela vägen?

Enligt Tallgren är det flera omvärldsfaktorer som har gjort att planerna som togs fram rörande Stora Torget aldrig förverkligades. En sådan faktor är det pågående arbetet med resecentrum, vilket lär få en ganska stor betydelse för hur busstrafiken kommer att se ut runt torget.

Och det påverkar i sin tur vad man kan göra på platsen.

– Grundplanen är att bussarna ska bort från den norra sidan av torget vid Kungsgatan, medan det blir kvar en busspassage på Tingvallagatan, men exakt hur det ska utformas blir det säkert diskussion om. Sedan har vi också frågan om Kungsgatan allmänt, med uteserveringarna och om det ska vara någon väg där alls, eller om det ska vara torg hela vägen, säger Anders Tallgren.

Vad som kommer att ske med uteserveringarna och bussgatan på Kungsgatan är fortfarande oklart. Foto: Jonas Andersson

Men är det inte ledsamt då att allt det medborgarengagemang som varit i frågan inte mynnade ut i någonting?

– Det är såklart lite tråkigt, men det innebär inte att det har gjorts förgäves, utan det som har gjorts kan vi plocka in när vi tar upp frågan på nytt. Det ska inte vara ogjort arbete.

Men då kommer det att ha gått bra många år sedan de här förslagen kom in?

– Ja, och det har faktiskt blivit en väldigt tydlig lärpeng för oss i sådana här större stadsmiljöprojekt. Vi vet att det väcker väldigt mycket engagemang, men då gäller det också att man har sådana processer vid rätt tidpunkt, så att det kan vara till nytta i rimlig tid. Det ska inte behöva dröja tio år innan förslag förkastas eller beviljas. Det är en erfarenhet som vi har tagit med oss.