Efter succén – ny insamling av historiska värmländska recept: ”En skattjakt”

Sara Bodin Olssons succébok "Historisk värmländsk mat" har väckt mersmak, både hos författaren själv och allmänheten. Nu efterlyser hon gamla handskrivna receptböcker till sitt nya projekt "Värmländska receptskafferiet".

– Det är lite av en skattjakt. Känslan är att detta är ett ämne som många är intresserade av.

Ett drygt år har gått sedan Votum gav ut Sara Bodin Olssons uppmärksammade bok, där hon provlagade och bakade ett 40-tal recept nedskrivna i Värmland från tidigt 1800-tal fram till 1930-talet. Strax innan jul blev det klart med finansieringen till en fortsättning, men den här gången handlar det inte om någon bok. Åtminstone inte i ett första skede.

– Projektet ska löpa över tre år, där jag först och främst vill göra en ordentlig efterlysning och be folk höra av sig om de har något material hemma i byrålådan.

”Ett slags skafferi”

Intressanta för Sara Bodin Olsson är handskrivna receptböcker som är nedtecknade i eller har använts i Värmland. Under våren ska en hemsida stå färdig där hon löpande kommer att presentera det insamlade receptmaterialet i bild och text.

– Hemsidan blir som ett slags skafferi som alla kan ta del av. Allt deponeras även till Värmlands museum i pappersform om någon hellre läser materialet så.

I ett första steg sorteras recepten geografiskt.

– Är man intresserad av en viss socken eller en viss stad så ska man kunna gå in och titta vad som finns sparat just därifrån. På sikt kommer det att finnas fler sökfunktioner, är man exempelvis nyfiken på äppelkakor ska det finnas en kategori för just det.

Sara Bodin Olsson har hittat tre eller fyra anteckningsböcker av det här slaget, från tidigt 1900-tal. ”Det ingick i undervisningen att eleverna skrev ner olika recept som de fick lära sig. Det finns nog väldigt många fler böcker bevarade.” Foto: Tommy Andersson

Tidsramen för recepten är, liksom för boken, tidigt 1800-tal fram till 1930-talet.

– Det äldsta jag har hittat hittills är från 1808, men det borde kunna finnas något sent 1700-talsmaterial också.

Kaffe ”från Arabien”

Sara Bodin Olsson visar upp sitt senaste fynd, en anteckningsbok inköpt i Karlstad runt 1880. Den vackra och mycket distinkta skrivstilen är inte alldeles enkel att tyda.

– Den här började jag läsa i går, det är en fantastisk genomgång av var den här personen tycker att det bästa kaffet ska komma ifrån.

Kvinnan, som Sara Bodin Olsson i övrigt vet mycket lite om, menar att det allra främsta kaffet görs av "halvstora gulgröna bönor" från "Yemen i Arabien".

– De här receptböckerna är ett historiskt material, men samtidigt blir allt så nära. Inte bara för att det kanske är någon släkting som har skrivit ned recepten, utan för att man kan tillaga och smaka av något utifrån ett recept som någon en gång i tiden har skrivit ned.

Maria Larsson från Kisterud i Västra Ämtervik skrev ner det här receptet på ”konjackskringlor” under sent 1800-tal. Foto: Tommy Andersson

”Det gnagde i mig”

Många hörde av sig till Sara Bodin Olsson när det blev känt att hon arbetade med en bok om gamla värmländska recept. Premissen för boken var att hon själv skulle ha möjlighet att provlaga recepten och även justera dem i den mån det behövdes. Med en bok måste man också begränsa sig.

– Men det gnagde i mig att jag inte hade någon möjlighet att göra en total insamling då. Ju mer jag jobbade med detta desto mer förstod jag ju att det finns så otroligt mycket material, som folk säkert tar väl hand om, men som ingen annan kommer åt.

Hon räknar med att hemsidan om tre år ska innehålla tusentals recept.

– I nuläget känns det viktigast att bara säkra råmaterialet. Sen kan man ju arbeta vidare med det i olika former, och det behöver inte nödvändigtvis vara jag som gör det. Det vore spännande om någon som exempelvis har ett värmländskt besöksmål eller ett livsmedelsföretag plockar upp något recept eller bara låter sig inspireras av det och tillverkar nya produkter utifrån de här gamla traditionerna. Det vore häftigt.

Den som tror sig ha material som kan intressera Sara Bodin Olsson kan mejla henne på recept@fryksta.se eller skicka snigelpost till hennes bostad i Kil. Insamlingsprojektet bekostas av Leader Närheten och Leader 7-sam.