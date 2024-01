Så blir bostadsmarknaden 2024 – efter ”tuffaste året”: ”Börjar vakna till liv igen”

Maria Ekängen, som varit i bostadsbranschen i många år, summerar 2023 som det tuffaste året någonsin under sin karriär.

Men nu tror hon att vi lagt det värsta bakom oss och att vi under året kommer att få se betydligt fler antal bostadsaffärer.

– Det kommer fler på visningar. Det är det tydligaste tecknet på att marknaden börjar vakna till liv igen, säger hon.

Maria Ekängen, kontorschef på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, har varit i branschen sedan 2005. Hon har bara varit med om något liknande en gång tidigare – hösten 2008.

– Då var det också väldigt tufft, men efter årsskiftet började de sänka räntan väldigt drastiskt vilket gjorde att marknaden kom igång igen. Så det var kanske under ett halvår som marknaden var trög. Nu har det hållit i sig betydligt längre än så, berättar hon.

Visningshelg

Under förra året var det flera faktorer som påverkade bostadsmarknaden och som fick den att bromsa in. De höga elpriserna, den höga inflationen och, framför allt, flera räntehöjningar gjorde att marknaden stod inför nya utmaningar. Förutom att köparna blev mer avvaktande hade köpare och säljare också svårare att mötas.

Även mäklarna stod inför en ny situation. Från att under coronapandemin haft extremt många affärer med budgivningar på rekordnivåer till prisras och en marknad med fräckare metoder och få affärer.

– Det är tyvärr många kunder som hamnat i tråkiga situationer. Någon som kanske köpt ett nytt boende men inte fått sitt gamla boende sålt. Det är ingen rolig situation, så det är klart att ju mer fart det blir på marknaden desto mindre sådana situationer hamnar våra kunder i, säger Maria Ekängen och fortsätter:

– Det har varit en betydligt tuffare marknad än vi sett på väldigt många år.

I helgen är det den stora visningshelgen som brukar locka till bostadsköp. I år berättar Maria Ekängen att man på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har 30 objekt som ska visas upp.

– Det är lite fler objekt än vanligt. Det kan bero på att det är flera objekt som inte har kunnat säljas under hösten som nu kommer ut på nytt nu. Så det blir väl både nya objekt plus sådant som inte blivit sålt under hösten.

Stabilare marknad

Och med ett bättre läge på bostadsmarknaden tror Maria Ekängen att man i år kommer att göra fler affärer igen.

– Vi tror att det kommer att göras betydligt fler affärer i år, sedan tror vi inte på någon jättestor prisuppgång. Kanske att priserna ligger på den här nivån alternativt går upp lite grann. Men man ska nog inte förvänta sig någon extrem uppgång på marknaden.

– Nu har vi någonstans nått toppen på hur dåligt det kommer att bli så att säga, det gör att folk vågar.

Och efter att Riksbanken lämnande räntan oförändrad i november tror Maria Ekängen att vi nu äntligen nått en räntetopp.

– Det här är nog den maximala räntan vi kommer att ha för tillfället och då blir det mycket lättare att kunna planera sin ekonomi och våga ta klivet att flytta. Jag tror absolut att fler kommer både vilja köpa och sälja under året.