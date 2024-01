Ris och ros när FBK-fansen ställer Mitell mot väggen: ”Håller inte med om det”

Vad måste göras bättre i powerplay?

Är laget tillräckligt fysiskt för att klara ett långt slutspel?

Och hur tänker Tomas Mitell kring en förlängning med Färjestad?

Det är 3 av 22 frågor som FBK-tränaren besvarar från VF-läsarna.

SHL:s grundserie är drygt halvvägs gången, med ett Färjestad BK som alltjämt toppar tabellen.

Något mer som fortsätter gå starkt är det enorma intresset runt klubben. Och trots framgångarna på isen finns det frågor – både besvarade och obesvarade – som fortsätter att florera bland supporterhåll.

Därför har VF-sporten satt sig ner med huvudtränaren Tomas Mitell, för att få svar på läsarnas funderingar om Färjestad:

Utifrån din spelfilosofi, hur mycket får du ut av spelarmaterialet och hur jobbar du för att få ut mer?

– Vi tycker att vi får ut relativt mycket av det, vi är serieledare vilket indikerar på att många spelare har gjort det bra. I stort sett alla spelare har tagit kliv i sin utveckling, oavsett om det är de unga eller etablerade. Vi försöker jobba med lagstrukturen, men även individuell utveckling.

Har ni olika matchplaner beroende på motståndarlag? Om ja, hur mycket skiljer dem sig?

– Det är väl mer att man kanske tittar på tendenser hos motståndarna. Om man möter Luleå vet man att pucken kommer längs sargen och inte med lika hög risk, jämfört med till exempel Skellefteå som rör sig lite mer centralt.

– Vi justerar lite grann beroende på motståndare, normalt sett kanske man flyttar en spelare, inåt eller utåt i banan, beroende på lag. Vi ändrar till exempel inget i egen zon. Men även i mitt- och anfallszon kan man göra lite småjusteringar, men det är inte så att vi ändrar vår spelidé varje gång.

Tomas Mitell är inte den lättaste att få ur balans. Foto: FREDRIK KARLSSON

Hur länge håller humöret i sig efter match vid vinst respektive förlust?

– Livet gå betydligt lättare när vi vinner och spelar bra. Sen försöker vi släppa det dagen efter när vi kommit till arenan, oavsett om det är vinst eller förlust. Och för egen del är det samma sak, mitt jobb är väldigt likt. Vi tränare försöker analysera vad vi gjort bra respektive mindre bra. Ofta är man inte så dålig som folk vill påstå efter förlust, man är heller sällan så bra som folk påstår efter seger.

”Gör lustiga grejer”

Vissa tränare sätter först ihop ett radarpar, för att sedan komplettera med den sista länken i kedjan. Hur tänker du?

– Det beror väldigt mycket på vilket lag du har att tillgå. Första frågan är hur man vill sprida ut sina toppspelare, och vilken typ av toppspelare det är. Har du tre Tomásek kan det vara svårt att spela alla ihop, till exempel. Har man andra typer av toppspelare kan det funka bättre – så länge det funkar bra både offensivt och defensivt.

– Det är inte heller så att jag sätter mig i augusti och plockar ihop att ”nu ska de här bli radarpar”. Ser man däremot att två spelare fungerar bra ihop, kan man ju leta efter komplement till dem, oavsett om det är offensivt eller defensivt.

Vilka andra lag/tränare i serien är lurigast att coacha mot?

– Oskarshamn är luriga, mest för att de gör lite lustiga grejer som inget annat lag gör. Skulle man dock möta dem 20 matcher i rad hade det inte varit några problem, men möter man dem fyra gånger på 52 matcher, blir det annorlunda.

– Detsamma med Skellefteå. Får de spela sitt spel i grundserien är de ofta väldigt bra med puck. Men i slutspel kommer man in i det på ett helt annat sätt.

Joakim Nygård är en av ligans mest kompletta spelare. Foto: JONAS FORSBERG

Har du helst ett lag fyllt av spelare som är genomsnittligt bra på allt – eller ett lag fyllt av sämre spelare, men med spetsegenskaper som är riktigt bra?

– Då tar jag hellre lite sämre spelare med spetsegenskaper, men det funkar inte heller riktigt så i verkligheten. Däremot vill vi helst inte bli för slätstrukna där alla är bra på allt, då ska ju alla slåss om samma platser. Med spets ingår även att man är bra på att försvara, då borde man ändå kunna få ihop en blandad kompott av bra grejer.

Mycket är bra, men vad kan bli ännu bättre under andra halvan av säsongen (får ej svara PP)?

– Vi kan komma lite mer samlat genom mittzon, ibland. Jag tycker även vi kan bli lite enklare i spelet. Men det finns givetvis alltid saker att fila på. Spelet i egen zon utan puck, anfallsspelet med att vinna närkampsduellerna kan också bli bättre.

Powerplay

Vad måste ni göra för att powerplay ska fungera bättre?

– Den stora grejen är att försöka ta oss in i offensiv zon på ett vettigt sätt. Sen är det ju alltifrån passningstempo, skjuta pucken på mål, gå på returer och vinna tillbaka pucken. Det finns ingen supermedicin att använda sig av.

– Tittar vi i serien finns det en relativt tydlig topp två i antalet PP-mål (Skellefteå och Luleå), sen är det jämnt. Och det finns även betydligt sämre lag än oss. Det är naturligtvis något vi jobbar på att bli bättre i, men jag håller inte med om att vi är så dåliga som folk vill påtala varje vecka.

– Man bör även tänka på att vi har ett tungt tvåvägslag, snarare än ett powerplaylag med superspets. Oskarshamn är jättebra i powerplay, men ligger sist i SHL. Karlkvist har gjort flest poäng av alla i spelformen men har likväl -24 i lika styrka.

Marcus Nilsson leder SHL:s assistliga. Foto: SIMON ELIASSON

David Tomásek och Marcus Nilsson i samma PP-formation – styrkor och svagheter?

– Styrkorna är att vi får två bra spelare på bägge kanterna, som kan skapa kreativa lösningar ihop. Bägge är högst delaktiga i powerplayspelet, ”Lilliz” passningskvaliteter och Tomáseks skott.

– Har man dem inte i samma innebär det att en av dem inte får starta, vilket inte alltid är populärt. Det är väl en del i det. En svaghet är väl också att det kan bli lite kladdigt ibland.

Hur resonerar ni med att köra Nygren i stället för Nyström i första PP-formationen?

– Nygren är lite mer etablerad och besitter lite mer pondus ihop med till exempel ”Lilliz” och Tomásek. Han vågar göra aktioner på blålinjen och besitter ju även ett väldigt bra skott. Nyström är lite mer mobil och är bättre på att flytta sig längs blålinjen. De är lite olika spelartyper.

Backspelet

Hur jobbar ni för att få bättre passningskvalitet från backplats?

– I och med att det är fem spelare på isen, exklusive målvakt, gäller det att även forwards är högst delaktiga i spelet. Sen ska man ha respekt för att vi har många stora, rejäla backar, där deras främsta egenskap inte är spelet med puck. Då får man acceptera att det inte alltid blir hundra procent. Det är en prioriteringsfråga, och då blir man lite lidande ibland. Backarna har också gjort väldigt många bra saker under säsongen, även om vi fortsätter jobba med just den biten.

Jérémy Groleau, Mattias Göransson och Carl Dahlström – tre av lagets backar. Foto: FREDRIK KARLSSON

Varför får vi se så få backskott från blålinjen?

– Jag vet inte om vi har så få backskott från blålinjen, om jag ska vara helt ärlig. Jag har inte stenkoll på just den statistiken, men vi pratar mycket om att skjuta, vilket jag tycker vi gör.

Hur påverkas man som back av att inte ha en ordinarie målvakt längst bak?

– Inte så mycket, tror jag. Det finns nog en slags inbyggd mekanism hos lagspelare att oavsett vem som står, vill man alltid hjälpa sin målvakt. När det är en ny kille jobbar man kanske till och med ännu hårdare i vissa fall.

– Det som kan påverka är kemin när exempelvis Max (Lagacé) eller Carl (Lindbom) ska ut och stoppa pucken, att man är bekväm i de lägena. Men både Tobias (Normann) och Melwin (Asp Cassåsen) har gjort det bra vilket känns bra.

Inför slutspelet

Hur jobbar ni på olika sätt för att toppa formen till slutspelet?

– Vi fortsätter just nu med den fysiska belastningen som vi haft under säsongen. För vissa gäller det att öka, för andra bibehålla. Sen får man se när serien börjar dra ihop sig, hur spelschemat och lottningen ser ut. Det är ju en lång säsong och vi är inte riktigt där just nu.

Om ni ska värva någon inför slutspelet, vilken spelartyp ser du helst förstärker laget – och på vilken position?

– Först och främst är vi väldigt nöjda med laget vi har, vi leder som sagt serien. Just nu ser jag inget superbehov av förstärkning, det är snarare om det skulle uppstå skador. Och det kan ju ändra sig väldigt fort om man har otur.

Tomas Mitell är nöjd över manskapet han har att jobba med. Foto: JONAS LJUNGDAHL

Tycker du laget är tillräckligt fysiskt starkt för att klara av ett långt slutspel?

– Vi är ett av lagen som står upp bäst i det fysiska spelet. Jag tror även många av våra etablerade spelare har en växel till där. Det är alltid påfrestande att åka runt och tackla under en hel grundserie. Men däremot tycker jag absolut inte, om vi jämför med resten av lagen, att vi är underlägsna i det fysiska spelet i matcherna. Och då tror jag som sagt att det finns ännu mer att ta av.

”Jag trivs jättebra”

Vilket är ligans mest underskattade lag just nu?

– Jag tycker ligan är jäkligt jämn, det vill säga både budget och kvalitet. Linköping, till exempel, är jag inte ett dugg förvånad över att de ligger i topp. De har en superbra målvakt, samt bra backar och forwards. Och det kunde lika gärna vara Luleå eller Rögle som låg i toppen. Vi kan vinna mot alla lag – på samma sätt som vi kan förlora mot alla. SHL är förmodligen Europas jämnaste liga.

Vem är ligans mest underskattade spelare?

– Svårt... Jag har inget namn på rak arm.

Vilket nyförvärv har överraskat mest positivt på dig – och vem har fått ut minst av sin potential än så länge?

– Jag tycker alla spelare passat bra in. Vissa offensiva spelare sticker förstås ut i poängprotokollet och får därmed mer rubriker runt sig. Sedan sker saker bakom kulisserna, hårt jobb i det tysta. Men utefter förutsättningarna, såsom istid, roller och löneaspekter, är det ingen som sticker ut åt något håll.

Tjeckiska nyförvärvet David Tomásek, har haft en stark första tid i Sverige. Foto: JEANETTE DAHLSTRÖM

Om du får välja fritt bland övriga SHL-lag, vilken spelare hade du velat se i FBK?

– På backsidan gillar jag Anton Lindholm (Leksand), han är stabil och bra på rören, rejäl i spelet och kan även spela med puck.

– Forwardsmässigt beror det mycket på vad man söker. Det är lätt att tänka på de som gör mycket poäng, men många av dem har ju även sina bister. Jag gillar till exempel Pär Lindholm (Skellefteå), han är bra bägge vägar och en man kan bygga lag runt.

Hur ser du på att coacha ett landslag i framtiden – och vad är de stora utmaningarna med att leda den typen av verksamhet?

– Det är mycket som är annorlunda med ett förbundskaptensjobb. Man är med laget väldigt kort tid, får in spelare med olika bakgrunder som man behöver anpassa till ett och samma spelsystem. Jag tycker också man blir väldigt bedömd på kort tid – det kan vara fyra dagar som avgör om man gjort det bra eller dåligt. Det skulle jag nog tycka var rätt frustrerande.

– Jag har egentligen inte hunnit fundera på det och vi har bra förbundskaptener just nu – jag nöjer mig så just nu.

Hur trivs du i Färjestad? Och är du öppen för förlängning?

– Det har varit jättebra sen jag kom hit. Först vann vi guld och i fjol gjorde vi en bra säsong utifrån förutsättningarna. I år har vi startat bra och gett oss själva ett bra utgångsläget inför fortsättningen.

– Själv trivs jag jättebra med kollegorna och laget, organisationen rent generellt. Sen får vi se vad som händer framöver.