Forsells kärleksförklaring till fansen – och hinten till Wallin: ”Ska tjata på honom”

19 raka matcher utan nätrassel.

Men mot Frölunda fick Lucas Forsell måljubla igen, dock blev det inget segerjubel.

– Fansen förtjänade en seger, säger FBK-forwarden som öppnar upp om måltorkan, vad han prioriterar denna säsong och kärleken till supportrarna.

Frölunda vann med 4–2, men inför ett en utsåld Löfbergs Arena var det Lucas Forsell som öppnade målskyttet i första perioden.

Och det märktes hur mycket det där målet betydde för 20-åringen som efter 19 raka matcher utan mål nu äntligen fick jubla.

–Jag skulle inte säga att jag grävt ner mig under jorden, men jag hade gärna velat att pucken studsat in någon gång. Nu gjorde den det, vilket var jäkligt skönt.

Lucas Forsell öppnade målskyttet. Foto: FREDRIK KARLSSON

Bara två dagar tidigare visade Lucas Forsell aggression på lagets träning när han slog klubban både mot sargen och plexiglaset efter att ha missat ett par chanser.

– Det låg väl lite aggression bakom det där målet också, säger forwarden med ett leende och fortsätter:

– Allt börjar på träning, det är där jag sätter tonen inför matcherna. Det har känts bra på träningar, jag kär på och har steppat upp den mentala biten ganska mycket. Lite aggression är alltid bra, man ska vara lite grinig.

”Lärorik säsong”

Det är svårt att tro att han bara är 20 år, Lucas Forsell.

Redan under säsongen 2020/2021 fick han SHL-debutera och gör nu sitt andra hela år i A-laget där han varit mindre produktiv i år – men å andra sidan är poängen inte det som är prio denna säsong.

– Att producera bättre än vad jag gjorde förra säsongen blir svårt, då ska jag vara en jäkligt bra spelare i den här ligan. Många säger att jag haft en tuff säsong, men själv säger jag att den är lärorik. Jag försöker förstå vad jag behöver göra för att bli en bättre SHL-spelare.

– Jag tycker Oscar Lawner är ett bra exempel. Han har varit jäkligt bra i år, men hade kunnat gjort dubbelt så mycket poäng. Visst, han har varit produktiv, men är också drivande i spelet och jäkligt nyttig. Det är dit som även jag strävar, samtidigt som jag vill ta vara på mina lägen när chansen kommer.

Känns det som att folk dömer dig endast på poäng, snarare än prestation?

– Både ja och nej. Jag tycker det är okej att döma mig på poäng om man vill, men jag vill också att man ska se på helheten.

Det var ingen jättegrinig match, men här hamnade Nicklas Lasu och Per Åslund i luven på varandra. Foto: FREDRIK KARLSSON

FBK-fansen har öst sin kärlek över Fagerstakillen, en kärlek som är ömsesidig.

– Jag har känt supportrarnas stöd sedan den dagen jag kom upp i A-laget. Jag försöker visa tillbaka min kärlek genom att framförallt göra poäng och vinna matcher, men också värna om den supporterkultur vi har. Jag tycker att när fansen är involverad så spelar vi bra, då är det ett jäkla drag och jag hoppas att de känner min uppskattning.

Missade öppet mål

Efter Per Åslunds reducering till 2–3 var det en elektrisk stämning där hela arenan stod upp och skrek under de sista minuterna för att forcera in en kvittering.

En kvittering som många trodde var ett faktum när Victor Ejdsell fick helt öppet mål, men träffade burgaveln.

– Jag hann se att pucken började vobbla lite och försökte helgardera mig genom att sikta mitt i mål, men det gick fort och jag visste väl att det kunde bli lite vad som helst. Jäkligt tufft att missa i ett sånt skede av matchen, det kunde ha varit ett mål som sedan lett till att vi vunnit, säger Ejdsell.

Victor Ejdsell kunde ha blivit poängräddare. Foto: FREDRIK KARLSSON

Lucas Forsell hade gärna bjudit hemmafansen på en seger mot seriens största rival, som nu har tre raka segrar mot Karlstadslaget.

– När hela arenan ställer sig upp får vi den här extra pushen som gör att vi är otroligt svåra att möta, jag hade varit livrädd om jag var motståndare. Jag hoppas att vi kan bygga vidare på den här stämningen och kulturen som vi skapat tillsammans, både som lag och supportrar.

Känslan är att du också vill vara kvar i Färjestad i väldigt många år till?

– Ja, det vill jag. Jag får tjata på Wallin att han slänger fram ett nytt kontrakt, haha.