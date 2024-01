I Stina Larsens fantasivärldar svävar det blåvalar och daggmaskar i himlen, medan zeppelinarliknande farkoster färdas under vattenytan. Ett nytt stipendium ligger bakom 20-åringens debututställning hemma i Karlstad.

– Att få två hela rum är helt galet, säger konstnären.

Det är något alldeles speciellt att vara först på bollen med ett nytt, ungt konstnärskap. Lena Larsson, ordförande i föreningen Konst i Karlstad, berättar att juryn bakom det nyinstiftade Kikastipendiet var helt enig gällande valet av Karlstadskonstnären Stina Larsen.

– Hon har en särskild, egen stil, och det kändes lite viktigt för oss att hitta någon som inte alla känner till. Det är väldigt spännande att få chansen att visa en konstnär i sin begynnelse, som kommit långt men har mycket utveckling kvar.

”Hon har en särskild, egen stil”, säger Lena Larsson om konstnären Stina Larsen. Foto: Tommy Andersson

Stina Larsen är förvisso ”patrullös”, men betraktar sig fortfarande som scout. ”En gång scout alltid scout”, säger den naturdyrkande konstnären. Foto: Tommy Andersson

Levt scoutliv

Stina Larsen, som läser andra året på Geijerskolans konstlinje i Ransäter, har målat akvarell ända sedan hon slutade stoppa penslarna i munnen som barn. Naturen är hennes outtömliga inspirationskälla, något som manifesteras genom de ramar av trädgrenar som några av målningarna fått.

– Jag har varit scout i hela mitt liv och ville på något vis få med det i utställningen, säger konstnären framför verket "Mötet", som dock knappast är någon verklighetsnära naturskildring. Det naturtrogna intresserar inte Stina Larsen.

– Det blir mycket fantasivärldar. Jag har mycket fantasi i mig så det känns mest naturligt att måla de här lite skumma sakerna, skrattar hon.

Målningen ”Mötet”. Foto: Tommy Andersson

Målningen till höger heter ”Old Tjikko”, liksom den rekordgamla granen på Fulufjället i Dalarna. Stina Larsens träd är dock en björk – som svävar i luften. ”Men det var så jag föreställde mig rotsystemet.” Foto: Tommy Andersson

Vid sidan av akvarellen ägnar hon sig sedan något år tillbaka åt grafik, främst i form av linoleumtryck. De ofta svartvita bilderna kontrasterar kraftigt de ljusa akvarellerna, men motivmässigt är det fortfarande lika lekfullt. Ett av utställningens minsta verk är "Nattbadet", där en larvliknande rymdfigur badar badkar i månskenet, och i serien "You and I will always be back then" spetsas ett piano av svärd och andra tillhyggen. Titeln, och svärden, har Stina Larsen hämtat från den animerade tv-serien "Adventure time".

– Det är roligt att smyga in saker jag tycker om. Många bilder kommer till mig när jag lyssnar på musik och då handlar det oftast om musik utan text, eller med text på något främmande språk. Så att det bara är själva ljudet jag tar in.

”You and I will always be back then”. Foto: Tommy Andersson

Dekormåleri

Ett 30-tal verk visas, och de flesta kommer att vara till salu när utställningen öppnar på fredag. Till valvgången mellan utställningsrummen på Galleri Kika marmorerar Stina Larsen Värmlands landskapssten kyanitkvartsiten, inspirerad av skulptörerna Synnöve Orebjörk och Robin Lindström.

– Att få jobba med dekormåleri på någon stor teater är en dröm jag har, säger konstnären, som tidigare gjort arbeten åt Värmlandsteatern.

Kikastipendiet ska delas ut årligen under fem års tid och vid sidan av en egen utställning får stipendiaterna 10 000 kronor. Stina Larsens utställning pågår till och med den 20 januari.