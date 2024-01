KIBF:s blytunga förlust i botten – Nordström uppgiven ”Luften ur....”

De två bottenlagen – Karlstad och Hagunda – bjöd på högdramatisk tillställning i Colorama Arena.

Sedan drog Karlstad på sig två kostsamma utvisningar i tredje perioden, som avgjorde till gästernas fördel.

– Jag har aldrig förstått mig på domare, säger Peter Nordström efter 3–4-förlusten.

88–44 i skottförsök till Karlstad IBF – 3–4 i mål.

Det var en kväll av fantomräddningar av Hagunamålvakten Hampus Bodin och ett frustrerat hemmalag.

Och en framtid som nu ser allt tuffare ut med Karlstadsögon sett.

Vid seger mot jumbon kunde KIBF avancera tre placeringar i tabellen, nu är man kvar i nedflyttningsträsket medan Hagunda närmar sig bakom.

– Det är luften ur... Killarna göre en jäkla bra match, de älskar det här men får inte resultatet med sig. Sen får vi skylla oss själva, det tar alldeles för lång tid vid avslutslägena. Det är den stora skillnaden, för du kan inte spela så mycket bättre som vi gör, säger Peter Nordström.

I första perioden fick Karlstad se tre skott i virket – två under samma sekvens. Men bollen ville som sagt inte in och det var i stället Hagunda som gjorde matchens första mål 14.47 in i mittperioden.

– Det borde ha stått 5–0 efter första. Jag har nog aldrig upplevt något dylikt att en målvakt kan ha så mycket medstuds på allt.

Pontus Zarins var stabil i Karlstadsmålet. Foto: Helena Karlsson

Hur mycket ligger det på målvaktens insats – kontra era svårigheter att göra mål?

– Han har aldrig gjort en bättre match, svarar Nordström.

”Älskar underdogs”

Ställningen var 1–1 halvvägs in i tredje perioden innan KIBF drog på sig dubbla utvisningar. Något som gästerna tog vara på.

Det var dock ett frustrerat Karlstad när domaren blåste för en andra utvisning på kort tid.

– Jag har aldrig förstått mig på domare. Är det något lag som driver och har bollinnehav... Det är som Barcelona i fotboll. 80–20 i bollinnehav, inte får de någon fördel av domarna för det.

– Så här är det i sport överhuvudtaget, Sverige älskar underdogs.

Målsvagast i ligan

Anton Vestlund var själv inblandad i en het duell det ropades om. Den gången föll KIBF-stjärnan i backen utan åtgärd från domarna. Samtidigt haltade Vestlund av och tvingades avstå spel i några minuter på grund av knäskada, innan han återvände i spel.

– Jag fastnade med benet och fick så jäkla ont under knäet. Jag kan ha fått kramp eller något. Men det ska nog vara lugnt, säger forwarden, som inte vill lägga förlusten på domarna.

Jesper Karlsson med en av många dueller i bottenmötet. Foto: Helena Karlsson

– De fick lite väl många utvisningar sett till matchbilden. Vi borde fått någon med oss tidigare. Men samtidigt kan vi inte skylla på domarna när vi gör ett mål i fem mot fem.

Tre mål framåt nu och blott ett mål mot Helsingborg senast. Målskyttet är en punkt som Karlstad behöver fortsätta nöta, där man är ligans sämsta för tillfället med ett målsnitt på 3,8 per match.

– Det känns som vi tar lite för lång tid på oss. Vi behöver nypa till direkt, i stället för att ta in den. Samtidigt offrar de sig och täcker extremt bra, där hade vi behövt vara lite kyligare i avslutslägena.

Tufft spelschema

I början på säsongen tog värmlänningarna fyra poäng mot bottentippade Helsingborg och Hagunda. Nu har returmötena resulterat i noll poäng.

Kommande tre matcher är mot fyran Pixbo, trean Växjö och femman Linköping.

– Det blir många tuffa matcher, mot slutspelslag dessutom. Nu finns det inga livlinor kvar, det gäller bara att gasa och ta poäng mot alla lag framöver, säger Vestlund.

Prekärt läge nu för Karlstad. Foto: Helena Karlsson

Peter Nordström:

– De sista sex-sju matcherna har vi gett oss chansen att vinna. Vi har ett bra försvarsspel, bra målvaktsspel, men det handlar om att ha fokus nonstop. Vi har chansen att slå alla lag, det gäller bara att bollen ska rulla in också. Den turen förtjänar man till slut, säger tränaren.