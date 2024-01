Samma dag EU beslutade inleda förhandlingar med Ukraina och Moldavien om medlemskap läste jag klar ”The Death of a Soldier Told by His Sister” av Olesya Khromeychuk. Boken, som inte finns på svenska, skrevs 2022 och handlar om hennes bror Volodja som dog i strid i östra Ukraina 2017.

Olesya bor i London sedan länge. När hon 2017 besökte sitt hemland berättade Volodja att han skulle återvända till fronten i Donbass. Olesya vädjade att han inte skulle göra det: ”Du har redan varit där länge som frivillig och överlevt, åk inte igen”. Han svarade: ”Detta är ett europeiskt krig som råkade starta i östra Ukraina”. Olesya förstod inte vad han menade och brydde sig inte om hans ord. En kort tid senare dödades Volodja av granatsplitter i en skyttegrav.

Volodja hade före kriget bott flera år i Nederländerna, tagit de skitjobb han kunnat få, var ofta arbetslös och alltid föraktad. Han behandlades helt enkelt som en fattig arbetskraftinvandrare från ett konstigt land i öst, som man inte visste nåt om. Ändå ville han försvara detta Europa till och med när Europa inte ville försvara sig själv. Varför?

Olesya hade inte frågat 2017 och nu var det för sent. Men efter Rysslands anfall 24 februari 2022 har hon tänkt ofta på hans ord från 2017. Och nu förstår hon vad han menade: ”I många år hade vi ukrainare en kunskap som var livsviktig för Europa men inte önskvärd där. Vi visste vad Ryssland var ute efter, men Europa ville inte lyssna. Vi tar inte friheten för given, som många gör i väst. Vi vet att den måste erövras och försvaras”.

Ukrainas snart tioåriga motstånd mot imperialismen har fått landet och dess människor att visa att de finns och att de vill tillhöra Europa och EU. Genom att försvara sin självständighet försvarar Ukraina hela den ordning Europa bygger på – gränsers okränkbarhet, territoriell integritet och fredlig konfliktlösning. Därmed är Ukraina idag den viktigaste försvararen av den fred stora delar av Europa än så länge åtnjuter.

Beslutet om medlemskapsförhandlingar måste därför följas av kraftfullt stöd till Ukraina – ekonomiskt, militärt, humanitärt och politiskt – allt syftande till ett fritt Ukraina som kan fullfölja sin väg som självklara medlemmar av EU.

Hans Lödén

Karlstad