Höstens toppar och floppar – de har varit säsongens spelare: ”Har imponerat på mig”

Halva säsongen är spelad.

Då passar vi på att tillsammans med VF:s innebandyorakel Johan Carlsson plocka ut plus och minus i alla de värmländska distriktsserierna – och utse höstens spelare både på dam- och herrsidan.

Damer Division 1 Region

Plus: ”Att inte det är något värmländskt lag topp två-tre var ganska väntat. Så jag ger mitt plus till Grums. De slutade tvåa i division 2 och fick platsen rätt så sent efter att Filipstad tackat nej. Ändå har de tagit poäng i fler än hälften av matcherna, bättre än jag trodde det skulle gå och just nu ligger de faktiskt på säker mark”.

Minus: ”Den här serien kommer bli en riktig värmländsk nagelbitare och det kommer bli värmländska lag som åker ur. För ser vi på lagen plats fem-tolv är det bara Lillån som inte är från Värmland. Två åker ur, två får kvala sig kvar – och alla inbördes matcher under våren kommer betyda otroligt mycket. Nu tror jag både Karlstad och Sunnanå lär klara det, men likväl är det inte någon enorm marginal de har ner till kvalplats”.

Damer Division 2

Plus: ”Jag tippade Åmål/Billingsfors som ett bottenlag men de har gjort en jättefin höst efter en knackig säsong i fjol som nykomlingar. Verkligen en överraskning där de bara är tre poäng från förstaplatsen som innebär kval till ettan. Att Kristinehamn leder är väntat, men det kommer bli en kamp hela vägen in mellan lagen som ligger topp tre-fyra”.

Minus: ”Två lag fattas i serien, så inget lag åker ur direkt utan de två sista får kvala. Höstens minus blir ändå Lysvik. Att de skulle ligga med i botten var ingen överraskning, men noll poäng och -52 i målskillnad är lite väl stora siffror. Tappet av Emelie Johansson (tidigare Lövgren) som inte kommit till spel i höst är såklart jättestort”.

Utan Emelie Johansson (tidigare Lövgren) har Lysvik haft det kämpigt. Foto: Fredrik Finnebråth

Damer Division 3 Västra

Plus: ”Jag tippade Skattkärr inför säsongen – och sju vinster på sju matcher och +59 i målskillnad och bara 16 insläppta mål är jättefina siffror. Dessutom finns många härliga profiler bland poängplockarna som Ulrika Lidström och Mari Magnusson. Framför allt kul att se Mari, med alla hennes meriter, tillbaka på innebandyplanen i Värmland”.

Damer Division 3 Östra

Plus: ”En serie där flera lag drog sig ur sent där Lesjöfors och Karlskoga försvann sist vilket innebär ganska få lag i serien. Mitt plus för hösten går absolut till Kristinehamns U-lag. Nu är Örnen, som jag tippade inför säsongen, inte långt ifrån och även Degerfors/Karlskoga är nära men att Kristinehamn, som i fjol tog 10 poäng på 12 matcher nu tagit 16 på 7 är en väldigt fin utveckling. Jag tror det spelar in att A-laget har en bättre trupp än förra säsongen då de åkte ur ettan, kanske att det ”spillt över” på U-laget.

Sex nyförvärv i Kristinehamn från från Heden inför säsongen i Daniela Norström, Ebba Haugen, Saga Holm, Sabrina Olsson, Arka Hürbi och Therese Ingemarsson. Foto: Oscar Gustavsson

Höstens damspelare i distriktsserier:

”Heidi Eklund i Karlstad IBF Ungdom. Hon tillhör den duktiga 05-kullen i Karlstad men har inte alltid varit den som syns och märks mest. Om vi nu väver in juniorallsvenskan, där hon leder hela seriens poängliga, har hon varit tongivande även där och hon har imponerat både på mig och andra. Hon har lite ”edge” med tanke på att hon är väldigt lång och har bra räckvidd – kan hon bygga på sig mer kan hon bli en bra targetspelare som forward”.

Heidi Eklund i Karlstad IBF Ungdom får utmärkelsen som höstens damspelare på distriktsnivå. Foto: Karlstad IBF/Instagram

Herrar Division 2

Plus: ”Visst, man kan säga att Arvika förtjänar det som bara förlorat en match och är säsongens lag. Men jag vill ge det till Hertzöga. De var nykomlingar i fjol och tippades komma sist men var stabila då och har nu verkligen tagit klivet till att vara ett lag som absolut ska kunna komma till division 1-kval. De har gjort bra matcher mot både Hultsberg och Arvika”.

Hertzöga har en imponerande första säsongshalva bakom sig. Foto: Göran Persson

Minus: ”Det får jag ge till mig själv. Inför säsongen sa jag att ”Billingsfors, Grums och Edebäck hamnar i botten – Edebäck har ett gediget lag men de saknar spets” drog jag till med. Tittar vi nu på poängligan så leder David Andersson från Edebäck den med 36 poäng på 12 matcher, André Lindgren är trea med 30 poäng på 11 matcher”

Herrar Division 3

Plus: ”Nu tippade jag Arvika U som vinnare av serien men jag måste ge dem mitt plus för det är otroligt starkt av samma förening att ligga etta både i tvåan och trean. Sammanlagt har de spelat 22 matcher och har tre förluster – det måste man säga är imponerande”

Arvika IBF har haft många anledningar att jubla i höst då både A-laget och U-laget leder sina serier. Foto: Jonas Aspetorp

Minus: ”Jag hade trott lite mer på Sunnanå faktiskt. De har inte varit i tvåan sedan 2011/2012 och absolut, från Kilsinnebandyn finns Nilsby i allsvenskan men de består inte till hundra procent av Kilsspelare utan det känns som det är dags att Kil får ett lag i tvåan. Sen får inte U-lagen gå upp, så de är faktiskt bara sex poäng från en direktplats. Sunnanå skulle må bra av att gå upp, de är en väldigt stor förening. Bakom Karlstad och Skoghall är det de, Hertzöga och GS som slåss om att vara Värmlands största”.

Herrar Division 4 Västra

Plus: ”Att Skoghalls Utveckling U skulle vara med i toppen är ingen överraskning så jag ger mitt plus till Karlstads IBK. Det är en av våra äldsta föreningar, tillsammans med Karlstad IBF de som varit med längst i seriespel. De har gjort en bra höst även om de fick styrk av Skoghall här precis innan jul”.

Minus: ”Jag får ge det till Nordmarken som jag tippade högre upp och trodde mer på. De var ändå med och högg på kvalplats i fjol. Nu är det visserligen nio matcher kvar men de har ändå tio poäng upp till en kvalplats nu”.

Herrar Division 4 Östra

Plus: ”Mitt plus går till Heden. De har tidigare känts som ett lag som – precis som i år – gjort väldigt mycket mål men inte fått med sig resultaten och hamnat i mitten av tabellen. Nu har de gått bra, och det trots att de tappade Innebandytoppens vinnare förra säsongen Tim Nordström till Filipstad under hösten. Trots det har de Hampus Pettersson, Elias Haraldsson och Marcus Stålhammar som etta, tvåa och trea i poängligan”.

Även utan Tim Nordström har Heden gått riktigt starkt. Foto: Tommy Andersson

Minus: ”Jag är väldigt hård mot Kristinehamn om jag skulle sätta mitt minus på dem – men jag trodde nästan de skulle gå rent. Men jag tror fortfarande att när serien är klar då står Kristinehamn som vinnare”.

Herrar Division 5 Central

Plus: ”Det är helt och hållet jätteväntat att Åmål går så bra som de gör. De drog sig ur tvåan sent och även om de inte har kvar laget de hade där i fjol är det väntat att de går bra i femman nu. Jag skulle även vilja ge ett extra plus till Edebäck IBF C – att lilla Ekshärad har tre lag i seriespel och att C-laget nu går så bra som det gör är ändå värt ett plus”.

Herrar Division 5 Västra

Plus: ”När det är klart och färdigspelat tror jag Dottevik till sist har vunnit serien men mitt plus nu går absolut till Åmål U som leder serien. Nu får de inte gå upp eftersom de är ett U-lag och Åmåls A-lag är i den andra femman men att ha gått genom hösten med bara en förlust på åtta matcher är riktigt imponerande av ett U-lag speciellt i en serie där både Dottevik och Säffle finns som jag vet båda har ambitioner att ta sig upp i fyran”.

Säffle och Åmål har båda två varsitt A- och U-lag i olika division 5-serier. Foto: Diana Dragic

Herrar Division 5 Östra

Plus: ”En speciell serie. C-lag får ju inte gå upp så Skoghall kan inte göra det, och Kristinehamn U, Degerfors U och Villastaden U har alla sina A-lag i fyran så de får bara gå upp om A-laget samtidigt skulle gå upp trean. Sen har vi Vålberg U och Örnen U vars A-lag just nu ligger på nedflyttningsplats från trean till fyran – åker de ur får inte de lagen heller gå upp. Så då är det bara Björkås kvar som tillkom inför förra säsongen och ligger under Hultsbergs paraply. Men beröm i den här serien även till Skoghall som har fyra seniorlag igång. Visst, de är en av Värmlands två största föreningar men att de på två år gått från att ha två till fyra herrlag är imponerande och visar att föreningen både kan jobba med satsande lag, breddlag och motionslag”.

Höstens herrspelare i distriktsserier

”Jag måste ta David ”Space” Andersson i Edebäck som leder Innebandytoppen. Efter att ha varit i division 1 i tre säsonger kom han ner till tvåan i fjol. Visst, han har gjort 16 poäng som bäst i ettan men har aldrig varit känd för att vara någon stor poängplockare – varken på ungdoms- eller juniornivå. Så att han gjort 36 poäng på 12 matcher går det inte att vara något annat än jätteimponerad av. Ett bevis på hur det kan bli en språngbräda framåt i utvecklingen genom att ta klivet ner en serie”