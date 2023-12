Profilerna om Ski Sunne – försvarar satsningarna: ”Kom inte in nog med pengar”

Anläggningen står kvar, men den står tom.

Det är ganska tveklöst vad som behövs för att få fart på Ski Sunne igen.

– Någon som har ett engagemang – och kapital, säger Stefan Ranunger, tidigare vd och ägare.

Juldagar. För en gångs skull har det varit vinter med både minusgrader och snöfall.

Det är högsäsong för vinteraktiviteter i allmänhet och skidåkning i synnerhet. Men på Finnfallet är det stilla, som en av få vintrar sedan starten för snart 60 år sedan.

– Och så ser det ut att bli en kanonvinter. Det är trist, och visst känns det lite taskigt, säger Bosse Halvardsson.

Han startade själv alpina bana i Sunne och kom in som rådgivare när det togs rejäla omtag i samband med det senaste ägarbytet. Det var med storslagna planer som Håkan Eriksson övertog anläggningen från Stefan Ranunger och med Curt Rudin som optimistisk vd var allt möjligt.

Curt Rudin tillträdde som vd vid det senaste ägarbytet 2019 och fick uppleva dåliga vintrar, pandemi och rusande elpriser. Han är luttrad: ”Tar emot att säga det, men jag är tveksam till att det går att få igång det igen. Men jag hoppas att det gör det”, säger han. Foto: Tommy Andersson

Det var 2019. Det pratades ny profil, inriktning på året runt-aktiviteter, utveckling av skidområdet och satsningar på snön, med mera.

Och tja, du vet vad som hände. Bosse Halvardsson summerar det bra.

– Oflyt. Håkan hade en jädra oflyt. På det sättet att man inte hade säkrat upp elen och det blev förödande för ekonomin, och sedan var cyklingen lite dopad av pandemin, så det kostade nog också lite mer än vad det borde ha gjort.

Var det en felsatsning?

– Det skulle jag inte säga, säger Bosse Halvardsson och förklarar hur han hellre hade sett fler mer lättcyklade banor nedför Finnfallet.

– Det var inget fel på cyklingen i sig, men en grön bana kan alla åka, en blå kan nästan alla också åka och då blir det också mer pengar. Så teoretiskt gjorde man allt rätt utifrån den hårdvara man hade.

Tufft att bedriva verksamheten

Inte heller Curt Rudin vill så här med facit i hand påstå att man gjort några felsatsningar. Han hade gärna sett fler samarbeten och ett större lokalt engagemang från hela Sunne.

– Nu låter jag säkert lite negativ och så, men det är alltid så mycket experter som uttalar sig och har idéer och tankar om vad man ska göra, men det här nytänkandet kommer aldrig till skott.

Stefan Ranunger hade lagt 40 år på Finnfallet när han lämnade över ägarskapet inför vintern 2019. Han försvarar också de senaste årens satsningar. Foto: Peter Bäcker

Han pratar om samarbeten som kunde ha blivit och lyfter vikten av att ha något att göra på fritiden ur perspektivet om Climate arena nu blir av, testanläggningen som tros ge ett hundratal nya jobb och både besökare och kunde utifrån.

– Se bara hur näringslivet i Åre går in och hjälper till och ser hur det kan ge företagen något tillbaks för företagen i Sunne hade haft stor glädje av om allt hade gått ihop och om alla hade gått ihop och hjälpts åt så hade det nog gått att få fart på det, säger han.

Vad föll det på för er?

– Det kom inte in nog med pengar, det kostar en jädra massa pengar att spruta snö och folk klagar på liftkorten och hur säsongskorten är så dyra... men de vet inte vad det kostar att lägga, att betala alla försäkringar, det ska till besiktningar, brandskydd och så fruktansvärt mycket. Håkan fick in en del pengar, men det räcker ju inte när det inte kommer in i andra änden.

Sommarsatsningen på en cykelpark blev inte den succé man hade hoppats på. Foto: HP Skoglund

Konkursansökan lämnades in i juli och efter en väldans massa turer och skriverier sedan dess är anläggningen nu under Fryksdalens sparbanks förvaltning.

Banken har nu tre år på sig att hitta en köpare och det är ett helt nödvändigt initiativ.

– Hade man börjat slakta allt, då hade det varit spiken i kistan. Nu är det bra att det blev så här för då hinner man få till något vettigt av det, säger Stefan Ranunger.

40 år på Finnfallet

Han hade varit på anläggningen i 40 år när han överlämnade den till Håkan Eriksson inför säsongen 2019. Han förklarar att det var just jakten på de här fina vintersäsongerna som ändå kom emellanåt som drev på.

– Vi gjorde en stor investering med ett nytt snökanonsystem 2013 och hade då oturen att det blev en skitvinter direkt i starten. Då blev det tufft direkt.

Vad tror du, är det rimligt att tro att det går att bedriva en skidanläggning i Sunne i framtiden?

– Det tycker jag, se bara på Hestra Isaberg och Ulricehamn som ligger mycket längre söderut, men det är till att få till ett ännu bättre snösystem så att det går att lägga snö på kort tid när det väl är en kallperiod. För vi ligger ju annars strategiskt bra till.

Förutsättningarna finns

Manegen är åtminstone krattad. Såväl liftsystem som snökanoner finns kvar, liksom långt gångna planer på stugbyggande och att man byggde en ny väg upp till toppen av berget i samband med cykelsatsningen ger också möjligheter till att utveckla toppområdet.

Vintern 2021 var förhållandevis bra, annars var det besvärligt varje vinter för de nya ägarna. Foto: Daniel Olausson

Potentialen finns, det är de tre herrarna här ovan överens om. De är också tämligen eniga om vad som behövs hos en ny ägare – ett brinnande engagemang och bra med pengar.

– Det måste också till ett vettigt boende så att man kan få dit klubbar. Det har varit mycket snack med alpina klubben, vi har skidgymnasiet i Torsby och det skulle kunna komma hit Stockholmsklubbar på träningsläger. Men det måste nästan till att någon större aktör går in och tar det, som Skistar eller Orsa grönklitt eller så, och vi har försökt med dem också, säger Curt Rudin.

Tror du att det går att få fart på det igen?

Han är lite luttrad, förstås ärrad av de tuffa åren efter övertagandet 2019.

– Det tar emot att säga det, men jag är tveksam till att det går att få igång det igen. Men jag hoppas att det gör det.

Är mer positiv

Bosse Halvardsson är mer positiv, han ser hur utbudet i närområdet kan ge synergieffekter.

– Om du tittar på hur Sunne ser ut totalt sett och vad Sunne har att erbjuda så borde en kunna sy ihop det här. Sedan är ju frågan hur en sådan gruppering skulle se ut, men det nu har man lite mer tid på sig i alla fall att få fram en bra lösning, säger Bosse Halvardsson.

Bosse Halvardsson har ägnat större delar av sitt liv med det alpina och ser fortfarande hur potentialen finns till att få till något riktigt bra på Finnfallet.

Och ute faller snön. När vi hörs före julhelgen virvlar flingorna ned över Finnfallet och det så kallade ovädret Pia klär Fryksdalen i en vinterskrud lagom till julen.

Men på juldagen, då liftarna normalt sett sätts igång, står allt stilla.

– Det är bara att hoppas på att det slår väl ut och att man så snart som möjligt får tag på en investerare så att det kan bli fart på det igen. För potentialen finns, helt klart. Och man behöver inte heller starta ett nytt namn och börja marknadsföra sig, bor du i väst-Sverige så är Ski Sunne ett etablerat namn sedan långt tillbaka, säger Stefan Ranunger.