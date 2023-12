Vår klimatminister Romina Pourmokhtari har lanserat en ny metod för att sluta röka, dricka och komma i form. Jag kallar den Romina-metoden. Perfekt för dig som vill bli hälsosam om 20 år.

Det finns ett trick inom politiken, när makthavare skäms över något. Det är att smussla ut den obehagliga nyheten precis när journalister och andra politiker ska gå på ledighet. Då får det skamliga så lite uppmärksamhet som möjligt.

Oftast är det en fredag eftermiddag. Inom branschen kallas det för “take out the trash day”– dagen då soporna tas ut. Så ser du en nyhet sent på en fredag ska du dra öronen åt dig. Det ligger nästan alltid en hund begraven där.

Ett ännu mer avancerat drag är att lägga ut en nyhet precis innan jul och det var precis vad vår klimatminister Romina Pourmokhtari (L) gjorde när hon presenterade regeringens nya klimathandlingsplan. Veckan före jul firade regeringen “Take out the trash week”. Man får vara glad att de i alla fall inte gjorde det mitt under Kalle Anka på julafton.

Klimathandlingsplanen är nämligen fullkomligt tom på substans. Under Romina Pourmoktharis och Ebba Busch (KD) ledning av miljöpolitiken, har de svenska inhemska utsläppen ökat för första gången på 20 år. Regeringen har själv tvingats tillstå i sin budget att de kommer öka ännu mer de närmaste två åren.

Detta bekymrar inte klimatministern. Hon säger istället att regeringen för första gången har en plan för att nå målet om att vi ska bli koldioxidneutrala till 2045.

Det första problemet är att det inte är sant. Klimathandlingsplanen innehåller inga trovärdiga beräkningar kring hur utsläppen ska minska tills dess. Knappt heller några konkreta förslag, utan vad som läggs fram är utredningar och förhoppningar. De kloka saker som regeringen tidigare talat om – som en nationell utsläppshandel kopplad till en koldioxidbudget – kommer SD med största säkerhet att stoppa.

Det andra problemet är att hela logiken kring att skjuta utsläppsminskningar på framtiden är felaktig. Vill man minska utsläppen på lång sikt är det en bra början att nå dem på kort sikt. Men klimatet fungerar inte heller så, att det går att nå ett mål om över 20 år, så är allt frid och fröjd.

Vi kan jämföra det med att komma i form. Om din doktor säger att du måste börja leva mer hälsosamt kommer läkaren vara mer intresserad av vad du gör den närmaste tiden – inte om över 20 år. Din lever hjälps inte av att du lovar sluta dricka till 2045, särskilt inte om du tänkte öka ditt supande de närmaste åren. Dina lungor mår inte bättre av att du lovar att sluta röka om flera decennier. Ingen läkare blir lugn av att du tänkte börja ta långa promenader och äta hälsosamt år 2044, för att sedan vara i superform och springa ett maraton år 2045.

Det är självklarheter för de flesta. Klimatpolitik kan verka krångligt men det är samma princip som gäller. Den koldioxid vi släpper ut nu blir kvar i atmosfären i hundratals år. Att tro att vi kan öka utsläppen nu för att minska dem någon gång i framtiden är ett precis lika ovetenskapligt tänkande som att börja leva hälsosamt om 20 år. Det hjälper inte mycket, om dina problem är akuta.

Det börjar bli dags för nyårslöften. Vetenskapen är tydlig om att världens gemensamma åtagande måste vara att utsläppen minskar snabbt och omedelbart. Men med Romina-metoden klarar vi tyvärr inga nyårslöften – faktiskt inte ens till 2045.

Henrik Jalalian