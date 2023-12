Trio rånade man i hans bostad – högg med kanyl och skrev på badrumsväggarna

I oktober i år ska en man ha blivit misshandlad och rånad i sitt eget hem. Han ska ha blivit pressad på sina bankuppgifter och slagen så hårt i huvudet att han orsakades en hjärnskakning.

Nu åtalas tre personer för rån men i förhör verkar det, lämpligt nog, som att ingen av dem minns den aktuella kvällen.

Målsäganden var hemma hos sig den här kvällen i oktober, tillsammans med två vänner. En av vännerna gick, av vad som framgår i förhör, ut för att köpa cigg och när han kom tillbaka hade han med sig tre personer – en 33-årig man, en 39-årig man och en 35-årig kvinna – som mer eller mindre hade tvingat sig på. 39-åringen kändes väl igen av målsäganden sedan tidigare medan de andra två på sin höjd var bekanta.

39-åringen ska direkt ha börjat anklaga målsäganden för att ha förstört hans relation med sin flickvän och enligt målsägandens vänner, som blev vittnen till det hela, ska den anklagelsen ha varvats med att målsäganden var pedofil.

De två männen ska ha hotat målsäganden med kniv, huggit honom i benet med en kanyl, slagit honom hårt i huvudet och tagit en dator, en mobil, nycklar, en router och sedan tvingat målsäganden att logga in på sin bank och ge dem sina koder. Under tiden ska kvinnan ha gått in i badrummet och klottrat ”jävla äckel” på väggarna, med ett läppstift.

Minns inte

I polisförhör har 39-åringen mest svarat ”ingen kommentar” och ”har inget minne av det” på polisens frågor, men han bekräftar att han är bekant med målsäganden.

– Kan inte säga om vi är vänner nu efter allt det här. Innan dess så tycker jag inte vi hade något otalt, säger han i förhöret.

Han förnekar i alla fall brott och säger att han inte ens minns om han och målsäganden ens har setts den aktuella helgen.

I 33-åringens förhör låter det ungefär likadant. Han menar dessutom att han rent fysiskt inte ens har varit kapabel att slå någon.

– Ena handen är nyopererad och andra handen är skadad, säger han i förhör.

I övrigt sviker även hans minne.

– Jag har problem med minnet när jag går på benzo och amfetamin. Jag kommer inte ens ihåg förra helgen.

Och så kvinnan då – ja, hon minns inte heller riktigt vad som hände den där helgen.

– Nej, det har jag väldigt svårt att tro, jag har inte varit upp i nån jävla lägenhet, säger hon först, när polisen frågar om de kommer att hitta spår från henne i målsägandens lägenhet.

I nästa förhör konfronteras hon med ett läppstift, med hennes DNA på, som polisen tros ha använts till klottret på badrumsväggarna. Då låter hon lite mer osäker:

– Enligt det ni säger så har jag ju varit där, men jag kan inte minnas det. Mycket flyter ihop i mitt huvud och tankar och såna saker.

– Jag har tänkt efter och jag kan inte ge mer svar, jag känner mig bara pressad och mer utfrågad.

Sov igenom allt

39-åringen åtalas, utöver rånet, för grovt rattfylleri och ringa narkotikabrott. Lite mer än en månad innan rånet hade han nämligen också kontakt med polisen efter att en person ringde SOS Alarm om en bil som kört i diket utanför dennes bostad.

Inringaren ska ha försökt få kontakt med föraren – 39-åringen – som sov i förarsätet. Sov gjorde han också när polis och ambulans kom, krossade en bilruta och tog ut honom ur bilen. Och inte vaknade han heller när personal på akuten tog blodprov på honom.

Foto: Polisen

I förhör säger han själv att han bara hade Elvanse, en ADHD-medicin som innehåller amfetamin, i kroppen men analyssvar visade på mer än så.

– Jag vet inte hur jag fått i mig de andra utöver min medicin, säger han.

Men i övrigt är antalet svar på polisens frågor få.