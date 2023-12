Efter målvaktskrisen – allsvensk toppmålvakt återvänder till Färjestad

Varken någon Max Lagacé eller Carl Lindbom på Färjestads fredagsträning.

Nu väljer FBK att låna in målvakt till lördagens match.

Det var en ovan syn på Färjestads fredagsträning när målvakterna klev på is.

Ingen Max Lagacé eller Carl Lindbom – som båda utgått skadade i FBK:s två senaste matcher. I stället hette målvaktsparet Melwin Asp Cassåsen 18, och Lukas Höglind, 17, båda inhämtade från J20-laget.

Men likväl är frågeteckna många inför lördagens SHL-möte med Oskarshamn.

– Vi får stämma av läget i eftermiddag och komma med laguppställning klockan 13.00 på lördag, så får vi se då, säger Tomas Mitell angående skadorna på Lagacé och Lindbom.

Dessutom är Damian Clara sjuk enligt Gefle Dagblad, som missade fredagens match mot Västervik.

Och sent på fredagskvällen stod det klart att Tobias Normann, tidigare juniorhockey i Färjestad, numera Hockeyallsvenskan med AIK – lånas in mot Oskarshamn.

Han är med sina 92.22 i räddningsprocent trea i målvaktsligan.

Trion tillbaka

Men det fanns desto positivare nyheter att ta med sig från träningen.

Oscar Lawner (klev av skadad mot Luleå), Per Åslund, Lucas Forsell och Jeremy Groleau var alla ett frågetecken – samtliga fyra fanns på is med laget under fredagen.

Den sistnämnde har saknats i en månads tid och är inte redo för spel redan till på lördag.

– Han närmar sig åtminstone, så det är positivt, svarar Mitell kort.

Tomas Mitell får avvakta och se vilket han kan ställa på benen mot Oskarshamn. Foto: Helena Karlsson

Om övriga tre:

– Vi få se vilket lag vi ställer upp med, det är ju lite frågetecken och sådär, vi har inte alla svar.

Carl Dalström har tränat oregelbundet på slutet och fanns inte heller med på fredagen. Men där räknar Tomas Mitell med att stjärnbacken kommer till spel.

Jagar trendbrott

Färjestad har nu två raka förluster efter julfirandet – 4–5 mot Oskarshamn och 1–2 mot Luleå, båda på bortaplan.

Färjestad vänder nu hem till ett slutsålt Löfbergs Arena med Oskarshamn som motstånd för andra gången på tre matcher.

– Vi var mer besvikna efter tisdagens match än den i Luleå. Jag är glad över mycket med Luleåmatchen, bra respons som vi behöver ta med oss till Oskarshamnsmatchen. Vi är revanschsugna på att göra en riktigt bra match mot dem. Det är väl där känsla är, jag tycker inte det är något fel på energin, den är verkligen tillbaka.