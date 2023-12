All stadstrafik har ställts in i Karlstad och Kristinehamn. Även Hammarötrafiken har ställts in. Det är det besvärliga vägunderlaget som gör att Värmlandstrafik har tagit beslutet att inga stadsbussar ska köras.

– Vi gör bedömning timme för timme, så vi vet inte hur länge stoppet kommer att pågå, säger Ingela Larsson, presskommunikatör Värmlandstrafik.

Det var under torsdagseftermiddagen som Värmlandstrafik tog beslutet att stoppa all stadstrafik i Karlstad och Kristinehamn, samt de bussar som kör på Hammarö.

– Det är mycket snö och så har det regnat på det så det är halkigt och inte farbart. Det behöver vara säkert för både förare, trafikanter och framför allt resenärerna, säger Värmlandstrafiks presskommunikatör Ingela Larsson.

Först tog beslutet att ställa in trafiken i Kristinehamn, då var klockan runt halv två på torsdagseftermiddagen. En stund senare ställdes trafiken in i Karlstad och vid halv fyra kom beslutet att Hammarötrafiken också stoppas.

– Trafiken är inställd tillsvidare. Vi följer snöröjningen och halkbekämpningen och så får vi fatta beslut timme efter timme.

Åtminstone fram till 17.00 kommer trafiken stå till i Karlstad, Kristinehamn och på Hammarö. Länsbussarna kommer fortsätta att gå tillsvidare, men de kommer att ta kortare vägar in till Karlstads busstation.

– Sen är det förseningar och det kan också vara någon enstaka tur som blir inställd om väglaget inte gör det farbar, säger Ingela Larsson.

Resenärer uppmanas att hålla koll på Värmlandstrafiks informationssida eller i reseplaneraren för att få senaste uppdateringarna om sina sträckor.

– Allt händer lite i realtid och vi skyndar oss och justerar allt eftersom.

Texten uppdateras

LÄS OCKSÅ: