Så mycket kostar varje snöfall – årets snöröjningsbudget redan spräckt

Snön faller – igen. Och igen och igen, vilket kostar stora pengar för Karlstads kommun. Varje stort snöfall kostar mellan 1,5 och två miljoner kronor och årets snöröjningsbudget är redan spräckt.

– Vi kommer nog att gå över budgeten med 10-13 miljoner, säger Pär Stenarsby, arbetsledare på gata/park.

När VF når Pär Stenarsby under torsdagsförmiddagen är han redan ute i snösvängen igen. Vid fyratiden på morgonen började snön falla så smått och ett gäng snöröjare kallades ut för att se till att de viktigaste gatorna blir farbara.

– Vi har gjort vad vi kallar för ett fyracentimetersutkall, så det är ett 40-tal enheter ute nu för att se till att bussleder och gång- och cykelvägar blir framkomliga, säger Pär Stenarsby.

100-120 enheter

Utkallet vid ett snötäcke på fyra centimeter är det första steget som triggar igång snöröjningsapparaten. Nästa steg är när det har fallit åtta centimeter.

– Då tar vi även villagatorna och enskilda vägar. Om vi kör igång hela apparaten så har vi igång mellan 100 och 120 enheter, berättar Pär Stenarsby.

Gång- och cykelvägar är prioriterade vägar när snösvängen drar igång. Foto: HP Skoglund

Och det är då det kostar upp till ett par miljoner att få bort all snö från gatorna. Den som är något sånär ekonomiskt sinnad förstår då att ju fler stora snöfall det blir under en säsong, desto mer pengar går det åt. Då förstår man också att de många snöfallen som hittills har varit under hösten och den tidiga vintern har fått en betydande påverkan på snöröjningsbudgeten.

– Vi har en budget på 30 miljoner kronor som ska täcka snöröjning, halkbekämpning och att vi sopar gatorna på våren. Hittills i år har det gått åt ungefär 36 miljoner och vi räknar med att vi kommer att landa på drygt 40 innan året är slut, säger Pär Stenarsby.

100 mil väg

Att budgeten spräcks för snöröjningen är dock inte så vansinnigt ovanligt, eftersom den baserar sig på en medelsumma för ett normalår. Och eftersom man inte kan styra över väder och vind innebär det att budgeten dras över vissa år, medan man andra år sparar pengar.

Att inte röja snön är naturligtvis inget alternativ och i år tycker Pär Stenarsby att röjningen generellt har gått bra.

– Ja, det skulle jag säga. Synpunkter kommer det alltid, vi har trots allt 100 mil väg att röja och då är det lätt att man missar någonting, men det har inte varit några större klagomål såvitt jag har hört, säger han.

Är det slut på röjande för i år nu, eller hur ser det ut framöver?

– Enligt prognosen så ser det ut som att det kommer att komma mer snö på nyårsaftonen och nyårsdagen, så då får vi nog ge oss ut igen.

Så det blir att vara stand-by för snöröjarna på nyårsaftonen med andra ord?

– Så ser det ut, om man ska tro på prognosen.