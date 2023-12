”Pinnens” oväntade förslag till Boltic: Välj in min målarpensel i Hall of Fame

Bengt ”Pinnen” Ramström är ett av fyra nya namn in i IF Boltics Hall of Fame.

Då passade han själv på att föreslå en kandidat till nästa år: En målarpensel!

– Bara vi hittar den, skrattar ”Pinnen” och berättar den tidigare okända historien om penselns betydelse bakom Boltics magiska 80-tal.

”Jag är egentligen inte vidskeplig”, säger den 69-årige Bengt ”Pinnen” Ramström.

Nåja, en viss vidskeplighet finns nog allt där.

För det är alltså så att en målarpensel spelat en konstant roll i skymundan under hela Boltics framgångsrika 80-tal.

”Pinnen” berättar:

– Vi höll på och gjorde om hemma, vi skulle måla och jag hade köpt några nya penslar.

I samma vända spelade Boltic SM-slutspel och i omklädningsrummet efter en match märkte ”Pinnen” till sin stora förvåning hur en av målarpenslarna låg i spelartrunken.

– Och vi hade vunnit den där matchen. Och det hade gått ganska bra för mig personligen, jag hade gjort något mål. Så jag lät den där penseln ligga kvar i trunken – hela 80-talet fram tills min sista match.

En jublande Bengt "Pinnen" Ramström efter att ha satt sista målet i 5–2-segern mot Vetlanda i finalen 1988. Foto: BILDBYRÅN

Den som innebar ett drömslut på karriären för en av både svensk- och värmländsk bandys största då han satte det punkterande 5–2-målet i slutet av SM-finalen mot Vetlanda som innebar SM-guld 1988.

– Totalt blev det åtta SM-guld och det berodde nog en del på den där penseln, skrattar Ramström.

Vad hände sen med den när du slutade?

– Nu har jag ju inte kvar trunken, så jag vet inte riktigt var den tog vägen och jag har inte lyckats hitta den.

Gör du det låter det ju som att den är given att väljas in i Boltics Hall of Fame?

– Ja, jag tipsade faktiskt Kenneth Olsson (före detta bandybevakande sportjournalist på NWT, numera med i kommittén för Boltics Hall of Fame) att lyckas vi bara hitta penseln så borde den väljas in nästa år. Lite roligt är det ändå med den där penseln, ler Ramström.

Fyra nya invalda

Han valdes som sagt in i år tillsammans med Curt Einarsson, Lars Ångström och Lena Larsson medan Lars ”Snöret” Berg, Kerstin Wall, Bernt ”Bempa” Ericsson och Tina Helgman valdes in i fjol.

– Det var trevligt, säger ”Pinnen” som börjat bli van att väljas in i liknande, meriterande sällskap.

Nyligen valdes han in i värmländsk idrotts ”Wall of Fame”, 2013 tog han plats i bandyns Hall of Fame och redan 1999 valdes han in i Idrottsakademin där han har en röst när priserna ska fördelas på Idrottsgalan varje år.

Makalös karriär

– Så jag är med lite över allt. Kul att man är uppskattad.

Bandyresan för ”Pinnen” började i IFK Skoghall innan han flyttade till Örebro för militärtjänstgöring på idrottsplutonen tillsammans med bland andra cykelstjärnan Bernt Johansson.

– Då spelade jag i Örebro SK. Men sen 1977 ville jag tillbaka till Värmland igen och då hade precis Curt Einarsson och ”Snöret” Berg dragit igång sin stora satsning i Boltic. Och där blev jag kvar tills jag slutade 1988.

Kjell Kruse och Bengt Ramström jublar under SM-finalen 1988. Foto: BILDBYRÅN

Tio raka SM-finaler, åtta SM-guld, fyra Europacuptitlar, utsedd till årets spelare i svensk bandy 1977, 1978 och 1982 är imponerande i sig.

Lägg till VM-guld -81, -83 och -87 samt två skyttekungstitlar på VM-turneringar och det är lätt att förstå att ”Pinnen” Ramström var ett synnerligen givet namn att välja in i Boltics ”Hall of Fame”.

Nästa år fyller han 70 år på juldagen, men bandyn har ”Pinnen” inte släppt.

– Jag är med och är ledare för ”Bandykul” i Boltic, så två gånger i veckan åker jag skridskor.

Bandyhallen, vilken betydelse har den haft?

– Den har varit räddningen för bandyn, den är fantastiskt. Att på ”Bandykul” åka runt utomhus i regn och blåst i oktober och november... Då är det inte så roligt. Nu är vi inomhus och ser hur hela ungdomssidan växer så hallen blev väldigt lyckad både för Boltic och i Färjestad med de två rinkarna. Hallen har inneburit ett lyft för ungdomsidrotten.