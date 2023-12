Speedkulan väntar fortfarande på första SSL-målet: ”Måste bli mer egoistisk”

32 mål på de två senaste säsongerna.

Men i SSL har det ännu inte lossnat för Robin Lennartsson som fortfarande väntar på första fullträffen.

– Det kommer lossna förr eller senare, säger Karlstadsforwarden.

Han har varit en notorisk målgörare de senaste åren, Craftstadenprodukten.

Så sent som säsongen 2020/2021 öste Robin Lennartsson in poäng i Karlstad IBF där han stannade på 17 mål och 14 assist under den allsvenska grundserien – och ytterligare två mål och lika många assist i SSL-kvalet.

Men efter 32 mål totalt på de två senaste säsongerna har målskyttet i högstaligan stannat upp för den kvicke forwarden som efter 13 matcher fortfarande är mållös.

– Jag har saknat lite självförtroende... Jag behöver våga gå på avslut lite mer och inte alltid söka passning, som jag gärna vill. Mitt ego behöver kommer fram lite mer och då kommer jag också i de farliga ytorna.

– Defensivt känns det bra, men i offensiven finns det absolut mer att hämta, säger 26-åringen som dock noterats för ett mål i Svenska cupen.

Känns det frustrerande att första SSL-målet inte kommit?

– Nja, det är inget jag går och tänker på. Det lossnar när det lossnar. Jag ska vara en defensiv spelare och det är där jag fått mest beröm av tränarna, haha.

Trots att Lennartsson under de tidigare åren i KIBF varit en gedigen målgörare har han i år fått en mer defensiv roll i kedjan med Emil Fredriksson och Harald Brelin som oftast matchas mot motståndarnas förstafemma.

– Det har fungerat bra. Vi spelar med mycket fart framåt och defensivt handlar det bara om att vara kompakta.

Apropå offensiven, den har minst sagt börjat lossna för hela laget.

– Det har funnits matcher där vi haft väldigt svårt att få in bollen, men nu känns det som att vi kommer till farliga lägen oftare i stället för att försöka med klapp-klapp-spel som vi ofta gjorde i allsvenskan.

– Man behöver göra fem-sex mål för att vinna matcher i SSL.

Formstarka

Det återstår att se om det krävs så många mål för att åka hem från Helsingborg med tre poäng.

På torsdagsförmiddagen reser laget ner till Skåne för att, för andra gången denna säsong, möta laget som bara är en poäng före värmlänningarna i tabellen.

– Det ska bli kul att möta dem igen. De har gått bra efter landslagssamlingen och vunnit många matcher mot bra lag. Jag tror det blir en helt annan matchbild än den som var i premiären.

Vad tar ni med er därifrån?

– Att vi var heta i varenda duell och vann tillbaka andrabollar. Det kändes som att vi var lite större och snabbare just då.